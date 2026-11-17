Lara Álvarez, presentadora: "Me encanta la tortilla de patata de mi madre, cuajadita y gordita... Es maravillosa"
La periodista asturiana no necesita grandes restaurantes para disfrutar: su plato preferido se cocina en casa de su madre.
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Alfombras rojas, platós de televisión, viajes a islas remotas… La vida de los famosos parece muy lejana de la del resto de los mortales. Pero cuando se sientan a la mesa, esa distancia desaparece.
A la hora de la verdad, lo que más echan de menos no suele ser un menú degustación ni un restaurante con estrellas Michelin, sino lo mismo que cualquiera: ese plato que en casa de sus padres disfrutan como en ningún otro sitio.
Lara Álvarez con la tortilla de su madre es buen ejemplo de ello.
De Gijón a los platós
Nacida en Gijón en 1986, Lara Álvarez es periodista y una de las caras más conocidas de la televisión española en la última década. Empezó su carrera en Telemadrid y pasó por la información deportiva en Marca TV y Cuatro.
Después dio el salto a Mediaset, donde trabajó durante una década. El gran público la recuerda, sobre todo, como la presentadora que conectaba en directo desde Honduras en Supervivientes .
En 2024 dejó el grupo para emprender nuevos proyectos, entre ellos La Conexión, en La 1. Pero, por mucho mundo que haya recorrido, su referente en la mesa sigue estando en España.
"Podría vivir a base de ella"
En 2020, en un cuestionario gastronómico publicado por el diario El Correo, le preguntaron por su tortilla de patata favorita. Lara no dudó la respuesta: "La de mi madre. La hace cuajadita, que cae el huevo, y gordita... Es maravillosa. Podría vivir a base de ella, con pan caliente y tomate con aceite y sal".
En el eterno debate entre quienes prefieren la tortilla bien hecha y quienes la quieren jugosa, la de su madre parece encontrar el punto medio: cuajada, pero con el huevo todavía meloso, que cae al cortarla. Una tortilla como la de la abuela Carmiña.
El acompañamiento que elige tampoco es una salsa sofisticada ni ingredientes exóticos como trufas o caviar. Lara disfruta de la tortilla de patata con pan caliente y tomate aliñado con aceite y sal.
Un menú sencillo, de cocina de siempre, que muchos españoles reconocerán como propio y uno de los bocadillos más ricos, si me preguntan.
Cómo hacer una tortilla de patata cuajada y jugosa
Ingredientes
- Patatas Kennebec o Monalisa, 1 kg
- Huevos, 8 ud
- Aceite de oliva o de girasol, cantidad necesaria para freír
- Sal, al gusto
Paso 1
Pelamos las patatas y las cortamos en láminas irregulares de unos tres milímetros, rompiendo el trozo con el cuchillo al final del corte. Así sueltan más almidón y la tortilla liga mejor.
Paso 2
Calentamos abundante aceite en una sartén amplia y añadimos la patata a fuego medio-bajo. No se trata de freírla, sino de confitarla, por eso el aceite debe burbujear suave durante la cocción.
Paso 3
Salamos a mitad de cocción y las movemos de vez en cuando, hasta que al pincharlas no ofrezcan ninguna resistencia y se deshagan al presionarlas con la espumadera.
Paso 4
Escurrimos bien en un colador y reservamos un par de cucharadas del aceite.
Paso 5
Batimos los huevos con una pizca de sal en un bol grande, sin montarlos, y volcamos encima la patata todavía caliente. Mezclamos y dejamos reposar de cinco a diez minutos para que la patata empiece a absorber el huevo.
Paso 6
Ponemos la sartén de 22 centímetros al fuego con el aceite reservado, esperamos a que esté bien caliente y vertemos la mezcla de golpe.
Paso 7
Aquí llega el momento Carmiña. Removemos con una espátula como si fuese un revuelto, despegando el fondo y llevando la masa del borde al centro, durante uno o dos minutos.
Paso 8
Cuando el huevo esté cuajado al gusto, dejamos de remover. Alisamos la superficie, bajamos el fuego y esperamos hasta que los bordes se despeguen solos de la sartén.
Paso 9
Tapamos con un plato plano más grande que la sartén, le damos la vuelta, y deslizamos la tortilla de nuevo para cuajar el otro lado.
Paso 10
La dejamos reposar cinco minutos fuera del fuego antes de cortarla. El calor residual termina el trabajo.