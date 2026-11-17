Lara Álvarez, presentadora: "Me encanta la tortilla de patata de mi madre, cuajadita y gordita... Es maravillosa"

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Alfombras rojas, platós de televisión, viajes a islas remotas… La vida de los famosos parece muy lejana de la del resto de los mortales. Pero cuando se sientan a la mesa, esa distancia desaparece.

A la hora de la verdad, lo que más echan de menos no suele ser un menú degustación ni un restaurante con estrellas Michelin, sino lo mismo que cualquiera: ese plato que en casa de sus padres disfrutan como en ningún otro sitio.

Lara Álvarez con la tortilla de su madre es buen ejemplo de ello.

De Gijón a los platós

Nacida en Gijón en 1986, Lara Álvarez es periodista y una de las caras más conocidas de la televisión española en la última década. Empezó su carrera en Telemadrid y pasó por la información deportiva en Marca TV y Cuatro.

Después dio el salto a Mediaset, donde trabajó durante una década. El gran público la recuerda, sobre todo, como la presentadora que conectaba en directo desde Honduras en Supervivientes .

En 2024 dejó el grupo para emprender nuevos proyectos, entre ellos La Conexión, en La 1. Pero, por mucho mundo que haya recorrido, su referente en la mesa sigue estando en España.

"Podría vivir a base de ella"

En 2020, en un cuestionario gastronómico publicado por el diario El Correo, le preguntaron por su tortilla de patata favorita. Lara no dudó la respuesta: "La de mi madre. La hace cuajadita, que cae el huevo, y gordita... Es maravillosa. Podría vivir a base de ella, con pan caliente y tomate con aceite y sal".

En el eterno debate entre quienes prefieren la tortilla bien hecha y quienes la quieren jugosa, la de su madre parece encontrar el punto medio: cuajada, pero con el huevo todavía meloso, que cae al cortarla. Una tortilla como la de la abuela Carmiña.

El acompañamiento que elige tampoco es una salsa sofisticada ni ingredientes exóticos como trufas o caviar. Lara disfruta de la tortilla de patata con pan caliente y tomate aliñado con aceite y sal.

Un menú sencillo, de cocina de siempre, que muchos españoles reconocerán como propio y uno de los bocadillos más ricos, si me preguntan.