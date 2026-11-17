El chef Dani García y un plato con merluza Al Gonzalez iStock

Dani García, chef: "La merluza más jugosa no se hace a la plancha, sino con una lata de berberechos y mayonesa"

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Convertir un filete de merluza en una cena reconfortante para esas noches poco amables en las que el frío se hace notar no es más difícil que cocinarlo a la plancha, pero lo sube de nivel.

Con un lomo de merluza, el chef Dani García prepara uno de los platos más reconocibles del recetario malagueño: el gazpachuelo, una sopa de pescado caliente que nada tiene que ver con el gazpacho veraniego.

Se prepara en apenas un cuarto de hora, casi no se ensucia la cocina y lleva mayonesa, un ingrediente que no te esperas en una sopa, pero hace que resulte irresistible.

Dani García (Marbella, 1975) llegó a tener tres estrellas Michelin en su restaurante de Marbella, que cerró en 2019. Hoy dirige Grupo Dani García, al que pertenece, entre otros, Smoked Room, en Madrid, con dos estrellas.

La receta la ha publicado en su canal de YouTube y, según cuenta, es parte de su infancia. "Mi sopa favorita, que mi madre me hacía cuando era pequeñito", recuerda.

Cocinar el pescado al vapor

"Menos es más", declara el chef. Lo que busca, explica, es "que la merluza sea pura", y por eso la cocina al vapor, porque es la forma de que quede "más jugosa y natural".

Él utiliza un horno con función de vapor, a 130 ºC durante 9 minutos. Pero en casa, que muchos no tenemos un horno tan moderno, podemos usar una vaporera o una olla con cestillo y tapa y cocinar el pescado entre 6 y 8 minutos, hasta que la carne se separe en lascas.

Una sopa que no debe hervir

La advertencia en la que más insiste Dani García es la temperatura. Una vez mezclado el caldo con la mayonesa, es "importante y vital" que la sopa no vuelva a alcanzar los 80 ºC. Si hierve, se coagula el huevo de la mayonesa y la mezcla se corta.

Por eso en Málaga, el gazpachuelo se sirve templado. A la temperatura justa para resultar cálido y reconfortante sin tener que esperar para no abrasarte la lengua.

Moluscos y lomo de merluza

En el vídeo, el chef utiliza berberechos, almejas y navajas ya abiertos con su caldo.

Las conservas al natural ofrecen exactamente eso, el molusco cocido y su líquido, por lo que, para no liarse con la cena, unas cuantas latas y, si es necesario, un poco de caldo de pescado o fumet envasado solucionan la versión exprés.

En cuanto al pescado, el chef habla de merluza de pincho, que es la que se pesca con anzuelo, una a una, y también la más apreciada desde el punto de vista gastronómico.

Para que el plato quede más elegante, propone usar la parte central del lomo, que llama "el chateaubriand de la merluza", y guarda el cogote y la ventresca para croquetas o pimientos rellenos.

Pero es bastante más fácil pedirle el lomo ya limpio a nuestro pescadero de confianza.

Receta fácil de gazpachuelo malagueño Ingredientes Lomo de merluza, limpio y sin espinas, 300 g

Mayonesa, 4 cucharadas

Berberechos al natural, 1 lata

Almejas al natural, 1 lata

Navajas al natural, 1 lata

Caldo de los moluscos, 300 ml (el líquido de las latas completado con caldo de pescado)

Aceite de oliva, 1 cucharadita

Sal, 1 pizca

Ralladura de lima, cantidad necesaria Paso 1 Abrimos las latas, colamos el líquido y lo completamos con agua o caldo de pescado hasta tener 300 ml. Reservamos los moluscos. Paso 2 Untamos el fondo de una bandeja con el aceite, colocamos la merluza y la sazonamos con la sal. Paso 3 Cocinamos el lomo de merluza al vapor hasta que se separe en lascas. Paso 4 Mientras, calentamos el caldo en un cazo a fuego medio, sin que llegue a hervir. Paso 5 Ponemos la mayonesa en un bol y añadimos el caldo caliente poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una sopa de textura lisa y cremosa. Paso 6 Incorporamos los berberechos, las almejas y las navajas a la sopa. Paso 7 Repartimos el gazpachuelo en dos platos hondos, colocamos la merluza encima y la bañamos con unas cucharadas de sopa. Paso 8 Terminamos con la ralladura de lima por encima.

Sopas de pescado para el frío

Las sopas y cremas de pescado no tienen por qué dejarse solo para la cena de Nochebuena, pues sería una pena que con todas las que nos ofrece nuestro recetario.

La crema de marisco que propone la chef Samantha Vallejo-Nágera aprovecha las cáscaras y cabezas de gambas que se suelen tirar.

Se doran con zanahoria, apio y chalota, se cuecen 20 minutos con vino blanco y agua, se trituran, se cuelan y se termina la crema con un poco de nata. No puede ser más económica ni estar más rica

El suquet es otro delicioso guiso de pescado con marisco que arranca con un sofrito de ajo y tomate con caldo de pescado.

Su seña de identidad es la picada de ajo, perejil y frutos secos con las que se espesa el caldo para formar una salsa espectacular.

La porrusalda, típica del País Vasco, es un guiso sencillo de zanahorias y puerros cocidos en un sabroso caldo de pescado que, en ocasiones, lleva también bacalao.