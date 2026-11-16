El chef José Andrés y unos berberechos de lata Jose_M_Feito iStock

José Andrés, chef: "Para que los berberechos de lata estén más ricos, no les eches limón, sino mandarina y aceite de oliva"

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No siempre es necesario pasarse horas cocinando para llevarse algo rico a la boca. A veces, solo es cuestión de mezclar un poco de ingenio con un producto cotidiano para que se convierta en una delicia.

Una conserva de calidad, una pieza de fruta y un buen aceite de oliva virgen extra pueden ser más que suficientes.

El chef José Andrés (56 años, Mieres, Asturias) es un firme defensor de esta forma de entender la gastronomía.

Para el cocinero, la clave no está en la complejidad de una elaboración, sino en saber aprovechar las cualidades de cada ingrediente para conseguir sabores que no tienen nada que envidiar a los de las propuestas más sofisticadas.

Y como prueba de ello, la receta de hoy, propuesta por el chef en uno de los episodios de Vamos a cocinar, el espacio que presentó hace años en RTVE.

Se trata de un aperitivo que tiene como protagonistas unos berberechos al natural para los que prepara un aliño muy sencillo que realza el sabor del marisco sin recurrir al zumo de limón.

Berberechos sin zumo de limón

En España, estamos muy acostumbrados a abrir una lata de berberechos y, sin pensarlo mucho, estrujar un trozo de limón por encima.

Es una costumbre muy arraigada, aunque José Andrés considera que existe otra manera de incorporar el toque cítrico para que la acidez no se imponga sobre el sabor del marisco.

Su propuesta consiste en olvidar el zumo y aprovechar únicamente la ralladura de la piel del limón.

De este modo consigue aportar el toque fresco y el aroma, mientras que unos gajos de mandarina, cuidadosamente pelados a vivo para retirar las membranas, sirven de base para presentar los berberechos y darles un leve punto de acidez.

“¿Has visto esta ralladura? Mira qué maravilla. Y le va a dar ese toque a limón. En vez del ácido, le va a dar el aroma”, comenta el cocinero mientras muestra cómo incorporar este ingrediente.

Aunque pueda parecer un detalle sin demasiada importancia, detrás de esta elección hay una explicación.

La parte exterior de la piel de los cítricos contiene aceites esenciales, entre ellos compuestos como el limoneno, que proporcionan buena parte de lo que reconocemos como aroma a limón.

Así, el sabor delicado y la textura de los berberechos conservan su protagonismo, mientras que la mandarina introduce una acidez más ligera y un contrapunto dulce que encaja especialmente bien con las notas salinas del marisco.

Receta de berberechos aliñados Ingredientes Berberechos al natural, 1 lata (grandes, de buena calidad)

Mandarinas, 2 ud

Limón, 1 ud (solo la ralladura)

Aceite de oliva virgen extra, al gusto Paso 1 Escurrimos los berberechos de la lata y los depositamos en un bol. Paso 2 Pelamos las mandarinas y separamos los gajos. Retiramos con cuidado la membrana blanca de cada gajo para dejarlos limpios, es lo que se conoce como pelar ‘a vivo’. Paso 3 Disponemos los gajos de mandarina en un plato o en cucharitas de aperitivo. Paso 4 Colocamos un par de berberechos sobre cada gajo de mandarina. Paso 5 Rallamos la piel de limón sobre el conjunto con el rallador más fino que tengamos, asegurándonos de no llegar a la parte blanca. Paso 6 Terminamos con un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra y servimos de inmediato.

Berberechos con mandarina de José Andrés

El aperitivo más ligero

Más allá de lo fácil que es de preparar, este aperitivo es una opción que cualquier nutricionista aprobaría

Los berberechos son una de las mejores fuentes de hierro entre los alimentos de consumo habitual, pues una lata de 115 gramos escurridos aporta en torno a 25 miligramos de hierro, más del doble de la cantidad diaria recomendada para un adulto.

También son ricos en proteínas de alto valor biológico, vitamina B12, zinc y selenio, con un aporte calórico muy bajo (alrededor de 75 kilocalorías por lata escurrida).

La mandarina añade vitamina C, que precisamente facilita la absorción del hierro presente en los berberechos, lo que convierte el aliño en algo más que un capricho; es una pareja nutricionalmente inteligente.

El aceite de oliva virgen extra, por su parte, aporta ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles con propiedades antiinflamatorias. En conjunto, estamos ante un aperitivo bajo en calorías, alto en micronutrientes y sin azúcares añadidos ni ultraprocesados.

Y para beber

Para acompañar estos berberechos con mandarina, lo ideal es optar por bebidas que respeten la frescura del molusco sin enmascarar el sabor.

Un albariño gallego bien frío es la pareja clásica del marisco. Además, su acidez moderada y sus notas afrutadas casan a la perfección con los cítricos. Un cava brut nature o un txakolí joven, algo más chispeantes, también funcionan muy bien.

Para quienes son más de cerveza, una artesanal de trigo tipo weissbier, con matices de plátano y clavo, también aporta un contraste interesante.

Un agua con gas servida muy fría con una rodaja de lima, es el maridaje ideal si se busca una opción sin alcohol.

También puede resultar muy agradable un té verde frío ligeramente infusionado con jengibre o una kombucha con toques cítricos o jengibre,que casan bien con la salinidad de los berberechos.