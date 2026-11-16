Alberto, cocinero: "La cena más sana y sabrosa se prepara en 5 minutos con 2 latas de atún, 2 huevos y pimientos de bote"

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El trabajo, los atascos, el metro que no llega, la compra, quizá el gimnasio o los deberes de los niños. Y cuando por fin llegas a casa todavía queda una tarea pendiente: la cena.

Justo en ese momento del día en el que lo último que apetece es ponerse a montar lío en la cocina y recogerlo todo después.

Para esas noches, el creador de contenido gastronómico Alberto Ugarte (@ugar90 en Instagram) propone una cena en la que lo más complicado va a ser cocer unos huevos y abrir unas cuantas conservas para hacer la ensalada de atún más rápida de la historia.

Una salsa de huevo duro

Las ensaladas de este tipo se suelen aderezar con una mayonesa o con una vinagreta sencilla. Alberto Ugarte no usa ninguna de las dos opciones, sino que prepara una salsa proteica y baja en grasas con huevo cocido

El resultado es un aliño cuya única grasa procede de las yemas y del yogur. Así, la ensalada será muy saciante, pero no resultará pesada para la hora de la cena.

La patata fría y el almidón

La patata de esta ensalada se come fría, y eso es algo muy interesante desde el punto de vista nutricional.

Cuando un alimento rico en almidón se cuece y después se enfría, parte de ese almidón se transforma en almidón resistente, que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega intacto al colon, donde fermenta.

Es decir, la patata enfriada se convierte en un alimento prebiótico. Además, disminuye su índice glucémico.

Receta de ensalada ligera de patata y atún Ingredientes Patatas cocidas, 1 bote (unos 400 g escurridas, aprox.)

Atún en conserva, 2 latas

Pimientos de bote, 100 g

Tomate seco, 20 g

Cebolla morada, ¼ de ud

Huevos cocidos, 2 ud

Mostaza, 1 cucharadita

Yogur, 2 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 Escurrimos las patatas, el atún y los pimientos y lo troceamos todo. Paso 2 Cortamos el tomate seco en trocitos y picamos la cebolla morada. Paso 3 Ponemos en un recipiente las patatas, el atún, los pimientos, el tomate seco y la cebolla. Paso 4 Pelamos los huevos cocidos y los ponemos en el vaso de la batidora con la mostaza, el yogur y la sal. Paso 5 Batimos hasta obtener una salsa homogénea. Paso 6 Añadimos la salsa a la ensalada y mezclamos bien.

De Appert a la lata de atún

Las conservas nacieron en Francia. Fue allí donde el cocinero y confitero Nicolas Appert consiguió conservar alimentos en frascos de vidrio cerrados herméticamente y sometidos a calor, y publicó su método en 1810.

Ese mismo año, el inglés Peter Durand patentó el envase de hierro estañado, el predecesor de la lata que conocemos hoy.

En España, uno de los orígenes mejor documentados de la industria está en Galicia, pues en 1836 se fundó en A Coruña la fábrica conocida como La Coruñesa.

En la segunda mitad del siglo llegaron empresarios franceses que, ante la escasez de sardina en sus costas, se asociaron con industriales gallegos.

En el sur, el historiador Segundo Ríos Jiménez, de la Universidad Complutense, sitúa en 1879 el arranque de la industria de conservas de pescado en Andalucía, ligada a las pesquerías de atún y sardina de Huelva.

Preguntas frecuentes

¿Pueden tomar atún los niños y embarazadas? Las especies que la AESAN recomienda evitar a embarazadas, lactantes y menores de 10 años son cuatro: pez espada, tiburón, lucio y atún rojo.

El atún claro y el bonito de las conservas no están en esa lista, aunque la agencia aconseja alternarlos con otros pescados.

¿Atún al natural o en aceite? Para esta receta vale cualquiera de los dos. El atún al natural es más ligero, pero más seco, y el que viene en aceite de oliva resulta más jugoso y aporta más grasa.

¿Se puede hacer con patatas cocidas en casa? Sí. Se cuecen con piel en agua con sal entre 20 y 25 minutos, hasta que la punta de un cuchillo entre sin resistencia, y se dejan enfriar antes de pelarlas y trocearlas.