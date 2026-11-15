Tatiana, cocinera: "Las judías verdes más ricas no se hacen con jamón, sino con 350 g de salmón y 4 huevos duros"

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Las judías verdes con patatas son una de esas cenas que se preparan en España casi por inercia: se cuecen, se aliñan con aceite o con un sofrito sencillo de jamón o de ajo y nadie se para a pensar que el plato da mucho más de sí.

Están buenas, pero no entusiasman. Y la realidad es que, con muy pocos cambios, pueden convertirse en un menú de plato único sabroso de esos que resuelven una comida o una cena en pocos minutos.

Además, es un plato que frío también funciona, por lo que la cena de hoy, puede ser la ensalada del tupper de mañana.

Tatiana Berlanga, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @ruidoenlacocina, tiene en cuenta esto y ha compartido una propuesta pensada para las noches sin ideas.

"Si no sabes qué preparar para cenar, te propongo estas espectaculares judías salteadas con salmón", dice en uno de sus últimos vídeos compartido en esta red social.

Una receta sin complicaciones en la que el único truco está en no cocinar de más el pescado. Solo "lo justo para que quede jugoso", tal como explica la cocinera.

Una cena rápida y sana

La receta, como decíamos, sirve para resolver el menú con un único plato, pues reúne en una sola ración verdura, hidratos de carbono y dos fuentes de proteína.

El salmón, un pescado azul, aporta además ácidos grasos omega-3, y el huevo, que es el alimento proteico de referencia por su aporte de proteínas de alto valor biológico.

Las judías verdes son el ingrediente más ligero y saciante que puede usarse para dar volumen al plato.

Según las tablas de Moreiras et al., recogidas por el Libro de la Alimentación Española de la Fundación Española de la Nutrición, aportan 37 kcal y 2,9 gramos de fibra por cada 100 gramos, y son una fuente destacada de folatos y vitamina C.

Con las cantidades de la receta, considerando que da para cuatro raciones, cada ración rondaría las 430 kcal y cerca de 30 gramos de proteínas, ideal para una cena saciante, pero que no resulte pesada.

Receta fácil de judías verdes con patatas y salmón Ingredientes Judías verdes, 500 g

Patatas medianas, 2 ud

Salmón, 350-400 g

Chalota, 1 ud

Ajo, 1 diente

Huevos cocidos, 4 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas y las chascamos. Las cocemos junto con las judías verdes en una olla con agua y sal durante unos 15 minutos, hasta que estén tiernas, y las escurrimos bien. Paso 2 Picamos muy finos la chalota y el ajo y los doramos en una sartén con un poco de aceite. Paso 3 Cortamos el salmón en dados, lo añadimos a la sartén, salpimentamos y lo cocinamos lo justo hasta que cambie de color para que no se seque por dentro. Paso 4 Incorporamos las patatas y las judías escurridas y salteamos todo junto durante un par de minutos. Paso 5 Servimos con los huevos cocidos, pelados y troceados, repartidos por encima y terminamos con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

La judía que llegó de América

Las judías verdes son las vainas inmaduras de Phaseolus vulgaris, la misma planta que da las alubias blancas que habitualmente se consumen secas.

La especie se domesticó en América, y la ficha que el Ministerio de Agricultura dedica a esta hortaliza recuerda que su auge en Europa llegó con las variedades traídas del Nuevo Mundo, más productivas que las formas primitivas de origen africano o asiático que ya se conocían.

Un trabajo de investigadores de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) publicado en 2016 en la revista Arbor sitúa su introducción en la Península Ibérica a comienzos del siglo XVI y describe esta como un centro secundario de diversificación del cultivo, lo que explica la cantidad de variedades locales que existen hoy.

Durante mucho tiempo, sin embargo, lo que se comía era la alubia.

Según un artículo de la revista Agricultura publicado en 2009, la judía se empezó a consumir frecuentemente en España en el siglo XVI, pero no empezó a consumirse como hortaliza, con su vaina, hasta finales del XIX.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa chascar las patatas? Es la manera en la que deben cortarse las patatas para caldos y guisos. Consiste en cortarlas sin terminar el corte, introduciendo el cuchillo y girándolo para arrancar el trozo, así la superficie queda irregular y suelta más almidón, que da una textura aterciopelada al caldo.

¿Se pueden usar judías verdes congeladas o en conserva? Sí. Las congeladas se cuecen siguiendo el tiempo que indique la bolsa, que puede no coincidir con el de la patata.

Las de bote ya están cocidas, así que basta con escurrirlas y añadirlas a la sartén al final.

¿Con qué se puede sustituir la chalota? Con media cebolla morada pequeña o con una cebolleta, picadas igual de finas.