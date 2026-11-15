María, cocinera: "Los huevos rellenos más ricos no llevan mayonesa ni se comen fríos, se hacen con 400 g de calabacín"

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Atún, una buena cantidad de mayonesa y poco más. Así es como muchos recordamos los huevos rellenos de toda la vida, uno de esos platos que casi nunca faltaban en las comidas familiares.

Un aperitivo económico, fácil de preparar y que permite aprovechar ingredientes que tenemos en la nevera. Además, apenas requieren tiempo de elaboración, algo que siempre se agradece cuando no nos da la vida para complicarnos mucho.

Y lo mejor es que, aunque la versión fría con atún y mayonesa sea la más conocida, existen muchas otras formas de prepararlos.

Incluso podemos servirlos calientes, como estos huevos rellenos gratinados con bechamel de calabacín, una alternativa cremosa y deliciosa que tampoco necesita harina.

La receta es una propuesta de María Pelazas, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @mariapelazas, donde comparte recetas saludables, especialmente pensadas para dieta keto, y platos bajos en carbohidratos sin renunciar al sabor.

Una bechamel sin harina

El secreto de esta receta está en cambiar la mayonesa habitual por una bechamel ligera, hecha con calabacín en vez de la tradicional mezcla de mantequilla y harina.

Para conseguir esa textura suave y cremosa, María Pelazas utiliza calabacín cocido, nata y queso crema.

Al triturar estos ingredientes se obtiene una salsa que recuerda mucho a la bechamel convencional, pero que resulta perfecta para quienes buscan reducir la cantidad de carbohidratos de sus comidas.

Eso sí, hay que escurrir muy bien el calabacín después de cocerlo para que la salsa no quede aguada.

Otra ventaja de esta preparación es su versatilidad. Podemos utilizarla como sustituta de la bechamel tradicional en numerosas recetas, desde unos canelones o una lasaña hasta unas verduras gratinadas.

Cómo hacer huevos rellenos gratinados Para la bechamel de calabacín Calabacín, 400 g

Mantequilla, 20 g

Queso crema, 80 g

Nata para montar, 200 ml

Sal, al gusto

Nuez moscada, al gusto Para los huevos rellenos Huevos, 4 ud

Atún, 2 latas de las ovaladas

Champiñones, 200 g

Aceitunas, 50 g

Tomate frito casero, 100 g

Sal, al gusto

Orégano, al gusto

Queso rallado para gratinar, al gusto Paso 1 Pelamos y cortamos el calabacín, y lo cocemos en agua unos 15 minutos, hasta que quede bien blandito. Paso 2 Colamos a conciencia para que la bechamel no quede aguada y lo salteamos brevemente con la mantequilla. Paso 3 Añadimos la nata para montar y el queso crema, salpimentamos con sal y una buena cantidad de nuez moscada, y trituramos todo junto hasta conseguir una textura fina sin grumos. Paso 4 Cocemos los huevos unos 10 minutos, los enfriamos, los pelamos y los cortamos por la mitad. Paso 5 Retiramos las yemas con cuidado y las mezclamos con el resto de los ingredientes del relleno, una pizca de sal y un toque de orégano, hasta tener una mezcla homogénea. Paso 6 Rellenamos generosamente cada mitad de huevo, sin miedo a que sobresalga. Paso 7 En una fuente de horno, extendemos una base de bechamel de calabacín, colocamos los huevos rellenos encima y los cubrimos con el resto de la bechamel. Paso 8 Rallamos queso por encima y horneamos unos diez minutos, hasta que el queso se funda y empiece a dorarse.

Más recetas con calabacín

El calabacín es uno de esos ingredientes que merece la pena tener siempre en la nevera. Su sabor suave combina con casi todo, resulta económico y permite preparar platos muy diferentes con apenas unos pocos ingredientes.

Una opción estupenda son los calabacines rellenos de pollo y queso. Cortamos los calabacines longitudinalmente, vaciamos parte de la pulpa y los horneamos unos minutos para que se ablanden.

Mientras tanto, salteamos cebolla picada con la pulpa del calabacín y añadimos pollo cocido o asado desmenuzado -pueden ser sobras-. Rellenamos las mitades con esta mezcla, cubrimos con queso rallado y gratinamos hasta conseguir una superficie dorada y ligeramente crujiente.

Otra receta que siempre funciona es una crema de calabacín y puerro. Solo tenemos que rehogar un puerro con aceite de oliva, incorporar el calabacín troceado y cubrir con un poco de agua o caldo de verduras.

Cuando esté todo cocido, trituramos hasta obtener una crema fina. Para darle un toque especial, podemos añadir un poco de queso crema o un poco de nata y servirla con picatostes, semillas tostadas o con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima.

Si queremos algo diferente, podemos preparar unas tortitas de calabacín y queso feta. Rallamos el calabacín y lo escurrimos muy bien antes de mezclarlo con queso feta desmenuzado, huevo, ajo picado, perejil y un poco de pan rallado.

Con la mezcla formamos pequeñas porciones que podemos cocinar en la sartén o en la freidora de aire hasta que queden doradas. Se pueden acompañar con una salsa de yogur y limón.

También podemos preparar una frittata de calabacín, cebolla y queso. Salteamos cebolla y calabacín cortados en rodajas finas hasta que pierdan parte de su agua. Después, añadimos huevos batidos con sal, pimienta y un poco de queso rallado.

Cocinamos a fuego suave y terminamos la preparación en el horno hasta que el huevo esté cuajado. Es una receta perfecta para una cena rápida y se puede disfrutar tanto caliente como a temperatura ambiente.