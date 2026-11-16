Juan del Val, escritor, y su tortilla con 5 huevos y 600 g de patatas: su hija pequeña dice que está "buenísima"

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Hay quien llega a los cincuenta sin haber cascado un huevo y vive tan tranquilo. Juan del Val era uno de ellos hasta que se plantó en su cocina con el delantal puesto, una sartén en la mano y la firme convicción de que hacer una tortilla de patata no podía ser tan difícil.

Ha pasado un año desde que el madrileño recogió el Premio Planeta y solo unas semanas desde que cedió el testigo a Isabel Allende.

El colaborador de El Hormiguero y La Roca se despidió del reinado tatuándose el galardón y con la cabeza ya puesta en No será verdad, la novela que publicará en marzo de 2027.

Entre libro y libro, sin embargo, hay un episodio de su biografía que es mucho más gastronómico y bastante menos conocido: el día en que cocinó la primera tortilla de patata de su vida.

Ocurrió en 2019, cuando colaboraba con Uppers, y lo hizo ante las cámaras.

La tortilla de Juan del Val

El escritor fue honesto y no fingió una destreza que no tenía. Arrancó admitiendo que no sabía cocinar y que tampoco es algo que le apasione, pues reconoce que exige una paciencia que él prefiere reservar para otras cosas.

Los fallos de principiante no tardaron en llegar: unas patatas más gruesas de la cuenta y el aceite tan caliente que casi se quema. Nada que nos haya pasado a la mayoría con nuestras primeras tortillas.

Pero nada que no pudiese enmendar sobre la marcha, entre las risas y las indicaciones de su mujer, la periodista Nuria Roca, que seguía la operación de cerca al otro lado de la cámara.

El veredicto de su hija

El examen final dependía de uno de esos críticos de cuya boca solo salen palabras sinceras: Olivia, la pequeña de sus tres hijos, que entonces era una niña y la comensal más difícil de contentar de la casa.

Probó, lo pensó y concedió que la tortilla estaba "buenísima". Eso sí, no dudó en ponerle un pero, porque, para ella, le faltaba un punto de sal. Pero nada mal para ser la primera.

Receta de tortilla de patata Ingredientes Patatas, 600 g

Huevo, 5 ud

Aceite, cantidad necesaria (Juan del Val utiliza de girasol)

Sal, cantidad necesaria Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en dados pequeños o en láminas finas, procurando que sean de tamaño uniforme para que se frían de manera homogénea. Paso 2 Calentamos el aceite en una sartén suficientemente amplia a fuego medio y añadimos las patatas, asegurándonos de que queden cubiertas. Las dejamos cocinar lentamente, sin que lleguen a dorarse, hasta que estén tiernas. Paso 3 Escurrimos las patatas con ayuda de una espumadera y las depositamos sobre un colador grande para retirar el exceso de aceite. Añadimos sal al gusto. Paso 4 Batimos los huevos en un bol grande, los salamos al gusto y agregamos las patatas. Mezclamos suavemente hasta obtener una masa homogénea y dejamos reposar unos minutos. Paso 5 Para cuajar la tortilla, ponemos una pequeña cantidad de aceite en la sartén, lo justo para engrasarla, y la calentamos a fuego medio-bajo. Incorporamos la mezcla de huevo y patata y dejamos que cuaje por un lado, moviendo la sartén con suavidad para evitar que se adhiera. Paso 6 Cuando la parte inferior esté cuajada y la superficie aún ligeramente líquida, colocamos un plato grande sobre la sartén, giramos “con valor” como dice Juan del Val y deslizamos de nuevo la tortilla para que se dore por el otro lado. Paso 7 Cocinamos un par de minutos más o hasta que esté cuajada a nuestro gusto, retiramos del fuego y dejamos reposar unos instantes antes de servir.

Las favoritas de Juan del Val

En el debate que divide a media España, Juan del Val es de los que sí se mojan y no duda en admitir que, si tiene que escoger, la prefiere sin cebolla. Y así hizo su primera tortilla.

Su favorita, de todos modos, no es la suya. Ese puesto lo ocupa la tortilla de su madre, aunque reconoce que ella la prepara cada vez con menos frecuencia.

Para comerla fuera de casa, sus sitios de confianza son La Española, en Pozuelo de Alarcón, y La Manduca, en Madrid, de donde destaca la versión con pimiento.