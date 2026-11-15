Adrián Collantes, chef: "Las lentejas más elegantes del otoño no llevan chorizo, sino 200 g de mejillones y 400 g de calamar"

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"Las legumbres no son difíciles de cocinar si sabes cómo". Con esa frase arranca uno de sus vídeos Adrián Collantes y tiene toda la razón.

Lo dice antes de mostrar cómo prepara un guiso de lentejas muy especial que ha compartido en el perfil de Instagram de La Barra de la Tasquería , distinguido por la Guía Michelin con un Bib Gourmand, el sello que reserva a las buenas relaciones calidad-precio

Collantes dirige la cocina de este local de la calle Duque de Sesto, en Madrid, el mismo en el que Javi Estévez, con quien trabaja desde los 18 años, abrió La Tasquería antes de trasladarla a Modesto Lafuente.

Fumet de pescado y mantequilla

El cocinero no reniega de la receta de siempre. "Las lentejas con chorizo de tu madre están buenísimas", eso no duda en reconocerlo, "pero en este caso las vamos a mojar con un fumet de pescado".

Las suyas, además, llevan un sofrito hecho con mantequilla y prescinden de los embutidos y chacinas, acompañamientos tradicionales de las lentejas. En su lugar, unos mejillones y unos chipirones que elevan el plato sin descalabrar el presupuesto.

Con remojo y con reposo

Aunque vemos muchas recetas de lentejas que se hacen sin remojo previo, para Adrián este es un paso que no se debe saltar. "Muy importante, para hidratarla un poquito la dejamos en remojo 6-8 horas o toda la noche", indica.

De la misma manera, el secreto para que queden espectaculares también depende del tiempo. Él aconseja dejarlas reposar en la nevera unas 48 horas después de cocinarlas.

Un truco de abuela que estamos olvidando con las prisas de la vida moderna, pero que en estos guisos vale oro.

Un remate original

El plato se termina con lo que Collantes llama "un toque muy original y casquero": hígado de rape cocinado "como si fuese un mi-cuit ", el término francés con el que se designa el foie semicocido. Según el cocinero, aporta "una salinidad y un sabor superfino".

El hígado de rape es un producto que hay que encargar en la pescadería porque los rapes normalmente se venden ya eviscerados, así que no es fácil de conseguir si no tienes un pescadero de confianza.

Por supuesto, puedes prescindir de él si no te encanta el hígado, pero si no lo encuentras y quieres probar el mismo toque del chef, hay otras opciones.

Una lata de hígado de bacalao en conserva, ya cocinado, que solo hay que escurrirlo y cortarlo es la solución más fácil, rápida y barata. También existe hígado de rape en conserva, pero es más difícil de encontrar.

Otra opción que funciona es convertir el plato en un mar y montaña con unas láminas de foie mi-cuit de pato, que aportan la misma textura con menos sabor a mar.

Receta de lentejas marineras Para las lentejas: Lentejas pardinas, 1 kg

Agua, cantidad necesaria

Sal, al gusto Para el sofrito: Mantequilla, 50 g

Fumet de pescado, 250 g

Cayena, 1 ud

Ajo, 30 g

Jengibre fresco, 15 g

Cebolla, 200 g

Pimiento rojo, 50 g

Pimentón de la Vera, 20 g

Tomate frito, 100 g

Pulpa de pimiento choricero, 50 g

Mejillones, 200 g

Chipirón, 400 g

Vino blanco, 100 g Para el hígado de rape: Hígado de rape, 300 g (o 2 latas de hígado de bacalao en conserva)

Sal, cantidad necesaria Paso 1 La víspera, ponemos las lentejas en un recipiente amplio, las cubrimos con agua fría y las dejamos en remojo entre 6 y 8 horas, o toda la noche. Paso 2 Sumergimos el hígado de rape en agua fría con la cucharada de sal y lo dejamos 2 horas en la nevera, cambiando el agua un par de veces. Lo secamos y retiramos la telilla exterior y las venas. Paso 3 Sazonamos el hígado, lo enrollamos en *film* transparente formando un cilindro apretado y anudamos los extremos. Lo cocemos al vapor durante 20 minutos, lo enfriamos en agua con hielo y lo guardamos en la nevera. Paso 4 Escurrimos las lentejas, las ponemos en una olla grande, añadimos agua hasta cubrirlas dos dedos y salamos al gusto. Llevamos a ebullición, tapamos y cocemos a fuego mínimo entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos, hasta que estén tiernas. Paso 5 Mientras tanto, limpiamos los mejillones y los abrimos en un cazo tapado con el vino blanco. Separamos la carne de las conchas y colamos el líquido. Paso 6 Limpiamos los chipirones y los cortamos en trozos pequeños. Picamos fino el ajo, el jengibre, la cebolla y el pimiento rojo. Paso 7 Fundimos la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio y rehogamos el ajo, la guindilla y el jengibre durante un minuto. Añadimos la cebolla y el pimiento y pochamos unos 15 minutos, hasta que estén blandos y transparentes. Paso 8 Subimos el fuego, incorporamos los chipirones y los salteamos 3 o 4 minutos, hasta que cambien de color. Paso 9 Apartamos la sartén del fuego, añadimos el pimentón, removemos y agregamos enseguida la pulpa de pimiento choricero, el tomate frito, el fumet y el líquido de los mejillones. Cocemos 10 minutos a fuego suave y añadimos la carne de los mejillones. Paso 10 Volcamos el sofrito en la olla de las lentejas, mezclamos, ponemos a punto de sal y cocemos 5 minutos más. Dejamos enfriar y guardamos el guiso en la nevera, tapado, 48 horas. Paso 11 Calentamos las lentejas a fuego suave y las servimos con el hígado de rape cortado en rodajas por encima.

Una legumbre muy antigua

La lenteja es uno de los cultivos más antiguos domesticados por el ser humano. La World History Encyclopedia sitúa esa domesticación en el Creciente Fértil, en Oriente Próximo, hacia el 8000 a. C., poco después de la del trigo.

En España, la lenteja pardina, variedad que usa Collantes, está ligada a Tierra de Campos, la comarca que se reparte entre León, Palencia, Valladolid y Zamora.

La documentación de la IGP cita como prueba de ese arraigo el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz, que a mediados del siglo XIX ya recogía la lenteja entre las producciones de los municipios de la zona.

El mismo expediente señala el auge que vivió el cultivo en los primeros años sesenta. El sello europeo llegó en 2007, con el nombre de Lenteja Pardina de Tierra de Campos, aunque más tarde se modificó a Lenteja de Tierra de Campos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer con otra variedad de lenteja? Sí. El propio Collantes lo dice en el vídeo. Para él, la pardina es la que mejor le funciona, pero la receta admite otras variedades.

Ahora bien, será necesario ajustar el tiempo de cocción a cada variedad y la forma más fácil de hacerlo es ir probando para comprobar el punto antes de dar la cocción por terminada.

¿Es imprescindible esperar 48 horas? No, pero todos los guisos de legumbres ganan en sabor de un día para otro. Si te lo comes recién hecho estará bueno, pero al día siguiente lo estará más.

¿Merece la pena cocinar un kilo de lentejas si somos pocos en casa? Las cantidades que da el cocinero están pensadas para un kilo de lentejas y salen unas 12 raciones.

Para cuatro personas basta con dividir todo entre tres, pero las lentejas, sin el añadido final del hígado congelan fenomenal y aguantan tres o cuatro días en la nevera, por lo que siempre merece la pena cocinar lentejas de más.