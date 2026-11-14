Sonsoles Ónega y su truco para que el salmón salga buenísimo: una mezcla de aceite y salsa de soja antes de asarlo a la plancha

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Comer pescado varias veces por semana es una de esas recomendaciones que todo el mundo conoce, pero que a muchos les cuesta cumplir sin esfuerzo.

No es por capricho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja tomar al menos tres raciones semanales de pescado y marisco, sobre todo de pescado azul.

Pero luego llega la hora de la verdad y basta con que alguien en casa arrugue la nariz al verlo en la mesa para que el pescado desaparezca del menú con tal de evitar discusiones.

Y eso puede cambiar con un pequeño truco como el que propone Sonsoles Ónega para que el salmón a la plancha esté delicioso.

Escritora y madre de 2 hijos

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) es periodista, presentadora y escritora. Tras varios años en Mediaset, donde condujo formatos como Ya es mediodía, desde octubre de 2022 presenta Y ahora Sonsoles , el magacín de las tardes de Antena 3.

A su trabajo en televisión suma una carrera literaria que alcanzó su mayor reconocimiento en 2023, cuando ganó el Premio Planeta con Las hijas de la criada , una novela ambientada en Galicia. Después ha publicado Llevará tu nombre.

También es madre de dos hijos, por eso sabe bien de la necesidad de solucionar cenas en poco tiempo y que sean del gusto de todos como este salmón marinado a la plancha.

Según recogía la revista Lecturas en marzo de 2025, la propia periodista la define como "un plato sano, proteína pura, y te resuelve bien una cena".

El truco: marinar el pescado

La clave de la receta no está en cómo cocinar el pescado, sino en cómo prepararlo antes. El pescado debe dejarse un día entero en el marinado para que coja bien los sabores, pero el trabajo real se reduce a mezclar dos líquidos y esperar.

Con un marinado de 24 horas, el pescado adquiere un sabor intenso y rico en umami. Aunque si no se dispone de tanto tiempo, puede reducirse hasta unas cuatro horas, aunque el sabor será más delicado.

Ahora bien, con el pescado marinado, el tiempo real de preparar la cena es lo que se tarda en pasarlo por la plancha. Es decir, ni 10 minutos. Unos 15 como mucho si también se prepara una ensalada para acompañarlo.

Una cena rica en proteínas

Según las tablas de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el salmón aporta 182 kcal, 18,4 g de proteínas y 12 g de grasa por cada 100 g de porción comestible. Es un pescado azul, y buena parte de su interés está precisamente en esa grasa, rica en ácidos grasos omega 3.

Haciendo una estimación, para un lomo de unos 150 g, cada ración ronda las 300 kcal y los 28 g de proteína. La misma ración aporta unos 12 µg de vitamina D, cerca de los 15 µg diarios que las tablas de la FEN indican como referencia para un adulto, además de vitamina B12, fósforo y selenio.

El punto que se debe vigilar es la sal. Los 70 ml de salsa de soja contienen en total alrededor de 10 g de sal, según los valores habituales de composición, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 g diarios.

Es cierto que no toda pasa al pescado, porque parte se queda en el recipiente, y que luego este se cocina sin sal añadida, pero quien deba controlar el sodio puede usar una salsa de soja reducida en sal.

Receta de salmón a la plancha de Sonsoles Ónega Ingredientes Lomos de salmón sin piel ni espinas, 4 ud

Salsa de soja, 70 ml

Aceite de sésamo, 2 cucharadas

Arroz blanco cocido o ensalada, para acompañar (opcional) Paso 1 Mezclamos la salsa de soja y el aceite de sésamo en un recipiente amplio. Paso 2 Colocamos los lomos de salmón en el recipiente y los giramos para que queden impregnados por todas sus caras. Paso 3 Tapamos y dejamos marinar en la nevera durante unas horas. Idealmente unas 24 horas dándoles la vuelta a los trozos al menos una vez. Paso 4 Escurrimos los lomos, los secamos bien con papel de cocina y calentamos bien una plancha o una sartén antiadherente. Paso 5 Cocinamos el salmón por ambos lados, sin añadir sal, hasta que esté dorado por fuera y jugoso por dentro. Paso 6 Servimos al momento, acompañado de arroz blanco o de una buena ensalada.

De la China antigua a tu mesa

La salsa de soja es uno de los condimentos más antiguos que se siguen usando. Su origen se sitúa en China hace más de 2.000 años, en una familia de pastas fermentadas y saladas conocidas como jiang.

Ese fermento llegó a Japón en torno al periodo Nara (710-794) con el nombre de hishio, a medio camino entre lo que hoy son la salsa de soja y el miso. La versión líquida más parecida a la actual es de finales del periodo Muromachi, y la palabra shōyu aparece escrita por primera vez en 1597, en un diccionario japonés.

Su salto a Occidente es mucho más reciente. La moda del teriyaki en Estados Unidos a finales de los años cincuenta la dio a conocer fuera de Asia, y desde entonces ha pasado de producto exótico a convertirse en ingrediente corriente que se encuentra en cualquier supermercado.