Jordi Cruz, chef: "Los espaguetis más ricos y fáciles no llevan tomate, sino 200 ml de caldo de pollo y una corteza de queso"

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Si alguna vez has comprado una cuña de parmesano, ya habrás comprobado que, a medida que te acercas a la corteza, queda un borde duro, imposible de rallar, que casi siempre termina en la basura.

Pero lo que no muchos saben en España es que la corteza del queso parmesano se puede comer y en las cocinas profesionales -y, por supuesto, en Italia- ese trozo se guarda, porque tiene muchísimo sabor que darles a caldos, guisos y salsas.

Lo recuerda Jordi Cruz, el chef al frente del restaurante ABaC de Barcelona, con tres estrellas Michelin, y mucho más conocido por el público por ser jurado de MasterChef.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram (@jordicruzoficial), el catalán asegura que "los cocineros lo sabemos bien" y, para demostrarlo, prepara unos espaguetis a la parmesana que, según explica, es "una pasta que no tiene nada y lo tiene todo".

El truco: la corteza del queso

A quien nunca haya oído hablar del truco, le puede sonar muy extraño esto de cocinar una corteza de queso, pero, como explica el chef, las cortezas de parmesano son una bomba de "sazón" y "umami".

Al terminar la cocción, el trozo de queso sigue entero, que se ha reblandecido y ha dejado sus aromas en el agua convirtiéndola en un caldo blanquecino. En ese punto, las cortezas pueden marcarse a la plancha y se pueden comer como snack.

El umami es el quinto sabor básico, o sabor delicioso , descubierto en 1908 el químico japonés Kikunae Ikeda, que lo atribuyó al glutamato, un aminoácido presente en muchos alimentos.

Y entre todos ellos, el parmesano es uno de los que más contiene. Yamaguchi y Ninomiya recogieron en The Journal of Nutrition (2000) que el Parmigiano Reggiano tiene 1.680 mg de glutamato libre por cada 100 g, frente a los 308 mg del emmental o los 182 mg del cheddar.

Los mismos autores explican que, durante la maduración de un queso, las proteínas se van rompiendo en fragmentos más pequeños y en aminoácidos sueltos. Por eso los quesos curados son más sabrosos que los tiernos.

Corteza que también es queso

La corteza del Parmigiano Reggiano no es una cobertura añadida como en otros quesos que se recubren con distintas sustancias.

El pliego de condiciones de la denominación de origen fija para ella un grosor de unos 6 mm y no admite ningún aditivo en el queso, de modo que la parte exterior es la misma pasta, endurecida por el contacto con el aire durante la curación.

Jordi Cruz habla de otros quesos "tipo curado, tipo parmesano", y antes de elegir alguno, se debe comprobar la etiqueta.

Como decíamos, otros quesos llevan en la corteza ceras, parafina u otros conservantes que no están pensados para ser usados en la cocina. En cambio, sí pueden usarse esos trozos de queso curado que se quedan en la nevera y se han puesto tan duros que no apetece comerlos.

Receta fácil de pasta con limón y parmesano Ingredientes Espaguetis, 300 g

Agua, 1 litro

Sal, 10 g Para la salsa Corteza de queso parmesano, 1 trozo grande

Caldo de pollo, 200 ml

Parmesano rallado, 2 cucharadas (y un poco más para servir)

Mantequilla, 1 nuez

Pimienta negra, al gusto

Zumo de limón, unas gotas

Ralladura de limón, una pizca

Brotes de albahaca fresca, al gusto Paso 1 Ponemos a hervir el agua con la sal en una olla grande. Añadimos los espaguetis y la corteza de parmesano y cocemos durante 7 minutos. Paso 2 Mientras tanto, calentamos el caldo de pollo en una sartén amplia y añadimos el parmesano rallado, la mantequilla y la pimienta negra. Dejamos reducir ligeramente la salsa hasta que esté cremosa. Paso 3 Incorporamos unas gotas de zumo de limón y una pizca de ralladura, y apagamos el fuego. Paso 4 Pasamos los espaguetis directamente de la olla a la sartén, sin escurrirlos, y reservamos el agua de cocción. Paso 5 Subimos el fuego y mantecamos la pasta durante 2 minutos, moviendo la sartén para que la salsa se emulsione y se adhiera a los espaguetis. Si queda demasiado espesa, añadimos un poco del agua de cocción. Paso 6 Servimos inmediatamente con los brotes de albahaca por encima y un poco más de parmesano rallado.

Un queso de hace nueve siglos

El origen del parmesano se sitúa en los monasterios benedictinos y cistercienses de la llanura del Po, en el norte de Italia, durante la Edad Media. El Consorcio que hoy lo protege presume de que se elabora como hace nueve siglos, solo con leche cruda de vaca, sal y cuajo.

A mediados del siglo XIV ya era muy conocido y aparece mencionado en el Decamerón . Boccaccio describe allí el país de Bengodi, donde unos personajes gastan una broma a otro diciéndole que hay una montaña de parmesano rallado.

Y, sobre ella, que no hacían nada más que cocer macarrones y raviolis en caldo de capones.

Es esta también una de las primeras menciones escritas del queso y ya aparece unido a la pasta.

En 1934, se fundó el Consorcio para frenar las imitaciones, y la Unión Europea reconoció la Denominación de Origen Protegida en 1996.

Solo puede elaborarse en las provincias de Parma, Reggio Emilia y Módena y en parte de las de Mantua y Bolonia, y su curación mínima es de 12 meses, la más larga entre los quesos italianos con denominación de origen.