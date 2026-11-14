El guiso de garbanzos de bote con setas que preparo en solo 20 minutos: fácil, sano, rico y con ingredientes de otoño

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Total: 20 min

Comensales: 2

Con un bote de garbanzos, lo que haya dando vueltas por la nevera y algunas especias ya tenemos suficiente para preparar un plato sabroso que nos solucione una comida sin complicarnos la vida.

La ventaja de las legumbres en conserva es que, con recetas muy sencillas, podemos cocinar un menú de plato único en tiempo récord. Sin duda, una ventaja importante en el contexto de la vida de hoy en día, en la que el tiempo es cada vez más escaso.

Como ejemplo, esta receta que proponemos hoy, una versión exprés y saludable del potaje de garbanzos de las abuelas, con mucho sabor y pocas grasas, que el ritmo de vida que llevamos a veces no es compatible con las digestiones pesadas.

Receta proteica y saludable

Un bote de garbanzos cocidos, una pechuga de pollo, unas cuantas setas, algunas hortalizas y una visita al cajón de las especias es toda la lista de la compra que hace falta.

Con estos ingredientes y menos de media hora tendremos un plato que es una opción excelente desde el punto de vista nutricional, ya que para prepararlo se utilizan proteínas de alto valor biológico, las del pollo, que se complementan con las proteínas vegetales de los garbanzos.

Una combinación que es ideal para el mantenimiento y desarrollo muscular, además de proporcionar una sensación de saciedad prolongada que nos permite aguantar toda la jornada sin hambre.

Las verduras que se usan en la receta, como la zanahoria, el pimiento y la cebolla, aportan vitaminas y antioxidantes esenciales para el sistema inmunológico y la salud de las células del cuerpo.

El pimiento rojo es una fuente excelente de vitamina C -a pesar de que parte de ella se pierda durante la cocción-, mientras que la zanahoria es rica en betacarotenos, fundamentales para la salud ocular y la piel.

Estos micronutrientes contribuyen a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el organismo.

Como no lleva embutidos ni chacinas, ésta es una receta muy baja en grasas. La pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra que se emplea para que el sofrito tenga más sabor añade solo grasas saludables que favorecen la salud cardiovascular y mejoran la absorción de todos los nutrientes liposolubles.

Guiso de garbanzos rápido, barato y delicioso Ingredientes Garbanzos cocidos en conserva, 400 g (1 bote grande)

Pechuga de pollo, 1 ud (250 g aprox)

Setas de ostra, 200 g

Cebolla, 1 ud

Pimiento rojo o verde, 1 ud (o un trozo de cada)

Zanahoria, 1 ud

Tomate triturado o tomate fresco rallado, 200 g Condimentos Ajo, 2 dientes

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Comino molido, 1/2 cucharadita

Caldo de verduras o agua, 500 ml (2 vasos)

Laurel, 2 hojas

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto Paso 1 Pelamos y picamos la cebolla, los pimientos y la zanahoria en trozos pequeños. Si podemos hacerlo con un robot de cocina o una picadora manual, tardaremos solo unos segundos. Laminamos los ajos y cortamos la pechuga de pollo en dados del tamaño de un bocado. Paso 2 Limpiamos las setas con un papel de cocina ligeramente humedecido y las cortamos en tiras. Paso 3 Calentamos una sartén grande o una olla con el aceite de oliva a fuego medio. Añadimos la cebolla y los ajos y los sofreímos hasta que estén dorados. Paso 4 Incorporamos los pimientos, las setas y la zanahoria y cocinamos durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 5 Añadimos el pollo troceado, salpimentamos y lo doramos durante 3-4 minutos. Paso 6 Agregamos el pimentón dulce y el comino, removemos rápidamente para que no se quemen y añadimos el tomate triturado. Cocinamos durante 5 minutos a fuego medio para que se reduzca el agua del tomate y se forme una salsita algo espesa. Paso 7 Incorporamos los garbanzos de bote escurridos y enjuagados. Mezclamos bien, echamos las hojas de laurel y cubrimos con el caldo de verduras (o el agua). Paso 8 Llevamos a ebullición, bajamos el fuego y dejamos cocinar a fuego medio-bajo durante unos 5-10 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se agarre. Si queremos una textura más espesa, se pueden triturar unos cuantos garbanzos con un poco de caldo y devolver esta “papilla” a la olla. Paso 9 Probamos nuestro guiso de garbanzos y rectificamos el punto de sal y de pimienta si fuese necesario. Retiramos las hojas de laurel y servimos caliente.

¿Y si falta algún ingrediente?

Sucede a menudo, vemos una receta que nos parece apetecible y, cuando echamos un ojo a la lista de ingredientes, siempre hay algo que no tenemos o que no podemos comer o que, simplemente, no nos gusta mucho.

Esta receta de hoy tiene también la ventaja de que es muy versátil y se puede adaptar fácilmente en función de los ingredientes que se tengan en casa o de las necesidades nutricionales de cada persona.

Por ejemplo, si no se tiene pollo o se prefiere una opción vegetariana, se puede sustituir por tofu firme, tempeh o incluso una proteína vegetal como el seitán.

Otra alternativa es añadir más legumbres, como lentejas o alubias, para aumentar el contenido proteico sin necesidad de carne. Un filete de pechuga de pavo o un lomo de bacalao también podría ser una buena sustitución con un aporte de nutrientes similar.

En caso de no tener tomate triturado, se puede usar tomate natural rallado, tomates enteros en conserva que trituremos nosotros mismos, un poco de puré de tomate concentrado o, incluso, una salsa de tomate en conserva.

Si no hubiese opción a añadir tomate, se puede sustituir por un poco de crema de verduras, por ejemplo, un poco de crema de calabaza, que aportarán dulzor y una textura más cremosa al guiso. La cebolla, en caso de no tener, puede sustituirse por puerro, cebolleta, chalota o, incluso, unos ajos tiernos.

En el caso de no poder usar pimientos, por lo que sea, se pueden reemplazar por otras verduras como calabacín, berenjena o apio, que aportarán sabor y nutrientes sin afectar demasiado la receta. Las zanahorias pueden omitirse o sustituirse por boniato o trocitos de calabaza.

Las setas de ostra pueden sustituirse por champiñones blancos o champiñones portobello o alguna seta más especial, como unas setas de cardo o unos níscalos.

Finalmente, las especias también pueden ajustarse al gusto. Si no se tiene pimentón dulce, se puede utilizar cúrcuma para darle color y un toque exótico, o incluso una pizca de curry, una mezcla de especias que les sienta tan bien a los garbanzos que parece como si la hubieran inventado para ellos.

Si se prefiere un toque más mediterráneo, se puede añadir orégano, romero o tomillo en lugar de comino.