Dani García, chef: "Para que las lentejas queden más ligeras, no pongas chorizo en rodajas; mejor tritúralo con 2 zanahorias"

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Dicen que las lentejas, si quieres la comes y, si no, las dejas. Pero quién querría dejar ahora en otoño un reconfortante plato de un buen guiso de lentejas.

Porque estamos en el tiempo de las cremas de verduras, de las sopas calentitas y, por supuesto, de las legumbres en potajes como estas lentejas a la riojana que nos sugirió una vez el chef Dani García.

Un plato humilde, con ingredientes fáciles de encontrar y muy sencillo de hacer. Perfecta para el túper, para el congelador y para reconciliarte con la vida en cualquier día malo. Comfort food en estado puro.

Lentejas con chorizo, o casi

En uno de los episodios del programa Hacer de comer, la receta protagonista fueron unas lentejas un tanto especiales en lo que se refiere al orden en el que se llevan a cabo los pasos.

Lo normal sería empezar por el sofrito y cocinar las legumbres sobre él o hacer el sofrito aparte y añadirlo a las lentejas en mitad de la cocción, que son las formas más comunes de hacer unas lentejas con sofrito.

Pero en esta receta, el sofrito se hace aparte y son las lentejas ya cocidas y escurridas del caldo las que se añaden al sofrito.

Aunque ese no es el truco de estas lentejas. El reto está en conseguir unas lentejas llenas de sabor, pero mucho más ligeras y aquí viene la solución para conseguirlo.

Se trata de usar solo una pequeña cantidad de chorizo y, en vez de repartirlo por los platos en rodajas, lo triturarlo con las zanahorias y un poco de caldo para hacer un puré que se sirve acompañando las lentejas.

Receta ligera de lentejas con chorizo Ingredientes Lentejas, 300 g

Pimentón dulce, 1 cucharada

Pulpa de ñora, 15 g

Chorizo, 250 g

Zanahorias, 2 ud

Ajo, 2 dientes

Tomate, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Puerro, 1 ud

Hoja de laurel, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Caldo de carne, 1 litro

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 En una cazuela ponemos las lentejas previamente enjuagadas y las cubrimos con el litro de caldo de carne. Añadimos el chorizo entero, la hoja de laurel y las zanahorias. Llevamos a ebullición y dejamos cocer a fuego medio durante unos 30 minutos. Paso 2 Mientras se cuecen las lentejas, preparamos el sofrito. Para ello, picamos finamente el ajo, la cebolla, el puerro y el pimiento rojo. También rallamos el tomate. Paso 3 En una sartén amplia calentamos un par de cucharadas de aceite de oliva y sofreímos primero los ajos, la cebolla y el puerro hasta que se ablanden y empiecen a dorarse. Paso 4 Incorporamos el pimiento rojo picado y seguimos rehogando. A continuación, añadimos la pulpa de ñora y el pimentón dulce, removiendo con cuidado para que no se quemen. Paso 5 Para terminar el sofrito, añadimos el tomate rallado y dejamos reducir todo durante unos 10 minutos, hasta que espese y el tomate haya perdido su humedad. Paso 6 Una vez cocidas las lentejas, retiramos el chorizo y las zanahorias. Trituramos éstas junto con un poco de caldo y el chorizo sin piel hasta obtener un puré de textura suave. Paso 7 Mezclamos las lentejas cocidas con el sofrito y cocinamos a fuego lento durante 10 minutos más. Paso 8 Rectificamos de sal si es necesario y servimos las lentejas acompañadas del puré de zanahoria y chorizo.

La versión rápida

Como en COCINILLAS no nos gusta que las prisas dejen a nadie sin comer, también tenemos un truco para hacer esta receta de lentejas a la riojana mucho más rápido. Con lentejas ya cocidas en conserva, se puede ahorrar casi la mitad del tiempo de preparación de la receta.

El procedimiento así es muy sencillo. Por un lado, mientras se esté haciendo el sofrito, cocemos el chorizo y las zanahorias en un cazo con un poco de caldo para luego triturarlos en puré, como en la receta original.

Por otro lado, cuando el sofrito esté listo, incorporamos las lentejas de bote bien enjuagadas y escurridas. Quedarán casi igual de sabrosas, pero en mucho menos tiempo. El truco que seguro que a ti también te salva la vida en alguna ocasión.

Un plato muy completo

Estas lentejas de Dani García, además de muy fáciles de hacer, son un plato muy equilibrado desde el punto de vista nutricional. La base de legumbres destaca por su elevado contenido en proteínas vegetales (alrededor de un 24 % en crudo), fibra y carbohidratos complejos de absorción lenta.

Estamos, pues, ante un plato capaz de aportar una gran sensación de saciedad y de mantener estables los niveles de glucosa.

Además, según explica la Fundación Española de la Nutrición, aportan minerales importantes como hierro, zinc, magnesio y potasio, y vitaminas del grupo B, especialmente tiamina, niacina y folatos, que favorecen el metabolismo energético y la salud del sistema nervioso.

El sofrito de hortalizas como cebolla, pimiento, puerro, tomate, zanahoria y ajo, además de enriquecer el sabor del plato, aporta antioxidantes, carotenoides y vitamina C, que mejora la absorción del hierro vegetal.

Ahora bien, una buena parte de esta última se pierde durante la cocción, por lo que sería ideal tomar siempre las lentejas con una naranja o unas mandarinas de postre.

Por su parte, el aceite de oliva aporta grasas insaturadas cardioprotectoras, que equilibran el conjunto.

El chorizo es el ingrediente más energético del guiso; pero, gracias al truco del chef, con muy poca cantidad se consigue mucho más sabor. Además, como no lo vamos a servir mezclado con las lentejas, sino en un puré aparte, podemos jugar con la cantidad de este para que el plato resulte aún más ligero.