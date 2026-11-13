Aura, cocinera: "Las croquetas más sanas y ricas del otoño no llevan bechamel, sino 3 latas de sardinas y queso parmesano"

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Pensar en las conservas solo como una solución de emergencia deja fuera buena parte de lo que se puede cocinar con ellas.

Es el caso de las latas de sardinas, que conservan buena parte de sus nutrientes y dan mucho juego cuando se quiere preparar una cena completa en pocos minutos.

Con ellas prepara sus croquetas de sardinas Aura Figueroa, coach especializada en hormonas y nutrición, que ha compartido la receta en su perfil de Instagram (@aurafigueroaa).

Según explica, convertir las sardinas en croquetas es una manera sencilla de incorporar este pescado azul a la dieta, incluso para quienes lo suelen rechazar porque su sabor se les hace demasiado fuerte.

Omega-3, vitamina B12 y calcio

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 100 gramos de sardinas en aceite aportan 22 gramos de proteína de alto valor biológico y 1,8 gramos de ácidos grasos omega-3.

Esa misma cantidad contiene 28 microgramos de vitamina B12, 7 microgramos de vitamina D y 400 miligramos de calcio.

Buena parte de ese calcio se encuentra en la espina, que se ablanda durante la elaboración de la conserva y se puede comer junto con el pescado. Por eso, al preparar la masa de las croquetas, se puede aprovechar toda la sardina sin necesidad de retirar la espina.

La sardina destaca también por su concentración de ácidos grasos omega-3 y figura entre las especies con bajo contenido en mercurio, según la clasificación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Entre los omega-3 del pescado están el EPA y el DHA. El Reglamento (UE) 432/2012 reconoce que ambos contribuyen al funcionamiento normal del corazón y señala que ese efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 miligramos de EPA y DHA en conjunto.

La vitamina B12 contribuye, por su parte, al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio. El calcio y la vitamina D intervienen en el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Receta de croquetas de sardinas sin bechamel Ingredientes Sardinas en aceite de oliva, 3 latas

Sofrito de tomate, cebolla y ajo, 6 cucharadas

Harina de almendra, 50 g

Queso parmesano rallado, 50 g

Huevo, 1 ud

Cilantro fresco picado, 2 cucharadas

Comino molido, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Escurrimos las sardinas y las trituramos con un tenedor en un bol. Paso 2 Incorporamos el sofrito, el huevo, la harina de almendra, el parmesano, el cilantro, el comino y la pimienta, y mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Paso 3 Hacemos 16 bolitas de unos 35 g y les damos forma de croqueta o de tortita. Paso 4 Las colocamos en la cesta de la freidora de aire, sin que se toquen, y las cocinamos a 200 °C durante 15 minutos, sin añadir aceite, hasta que estén doradas.

Más sobre las sardinas de lata

¿Cómo se elaboran las sardinas en conserva? Según la FEN, las sardinas se lavan y se refrigeran o congelan en el propio barco. En la fábrica se clasifican por tamaño y peso, se evisceran, se descabezan y se les retiran las escamas.

Después se colocan en las latas con sal y aceite, se cuecen, se cierran herméticamente y se esterilizan en autoclave, lo que permite conservarlas sin refrigeración durante largos períodos de tiempo.

¿Cuánto tiempo duran las latas de sardinas? Las conservas no llevan fecha de caducidad, sino de consumo preferente, que suele ser de varios años desde su fabricación. Se deben guardar en un lugar fresco y seco y, una vez abiertas, seguir las instrucciones de conservación del envase.

¿Qué aceites se utilizan para hacer sardinas en conserva? En España, el Real Decreto 1082/2025, en vigor desde el 2 de enero de 2026, define las denominaciones de los productos de la pesca en conserva.

Según esta norma, en una conserva "en aceite de oliva" el líquido de cobertura debe ser solo aceite de oliva, sin mezclar con otros aceites, mientras que en una conserva "en aceite vegetal" puede emplearse cualquier aceite vegetal de uso alimentario.

El Reglamento (CEE) 2136/89, que sigue vigente para las conservas de sardinas, admite además la salsa de tomate, el escabeche, el jugo natural, el agua o la salmuera, y exige que el medio figure en la denominación de venta.

¿Qué es el líquido de gobierno de una conserva? Es el líquido que acompaña al alimento dentro del envase.

El Real Decreto 1082/2025 distingue, por ejemplo, las conservas al natural, cuyo líquido son los jugos resultantes de su cocción, las conservas en aceite y las escabechadas, a las que se añaden vinagre, especias u otros condimentos.

En las conservas de sardinas, el Reglamento (CEE) 2136/89 establece que el pescado debe suponer al menos el 70 % del peso neto cuando el líquido es aceite, escabeche o jugo natural; el 65 % en salsa de tomate, y el 50 % en otros medios. Por eso la etiqueta distingue siempre entre peso neto y peso escurrido.

¿Son igual de nutritivas las sardinas de lata que las frescas? Su valor nutritivo sigue siendo alto, pero hay algunas diferencias.

Según los datos de la FEN, 100 g de sardinas en aceite aportan 400 mg de calcio, frente a 43 mg de las frescas, porque las primeras se consumen con la espina, y 28 microgramos de vitamina B12, frente a 8,5.

En cambio, contienen más grasa, por el aceite de cobertura, y más sodio, ya que la sal forma parte de la conserva.

¿Se pueden comer pasada la fecha que indica el envase? Sí, como decíamos, se trata de la fecha de consumo preferente. La AESAN explica que el alimento sigue siendo seguro una vez superada, siempre que se hayan respetado las instrucciones de conservación y el envase no esté dañado, aunque puede perder sabor y textura.