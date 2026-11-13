El chef Alberto Chicote y un guiso de conejo con tomate from_my_point_of_view iStock

Alberto Chicote, chef, sobre su plato favorito: "Es un guiso de carne de mi madre con 300 g de tomate, ajo y tomillo"

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Hay un plato que a Alberto Chicote nunca le sale tan bueno como a su madre. Por eso, para el primer vídeo que publicó en su canal de YouTube, la invitó a ella, Angelines, para compartir la mejor versión de este guiso de carne de conejo con tomate.

Alberto Chicote (Madrid, 1969) es cocinero y presentador de televisión. Es conocido por estar al frente de la edición española de Pesadilla en la cocina desde 2012 y ha trabajado también en programas como Top Chef.

Pero a pesar de su larguísima trayectoria como cocinero profesional, se sigue rindiendo a este conejo guisado con tomate. Una receta que, según en su libro Cocina de resistencia (Planeta, 2021), es la que les prepara su madre siempre que la visitan, porque les encanta.

Para que la carne quede tierna

Todas las madres y abuelas tienen trucos para su receta y la de Chicote no podía ser menos. Angelines recomienda un conejo de alrededor de un kilo, porque con ese peso la carne va a salir más tierna que la de un conejo más grande.

Además, el conejo no se enharina y hay que dorarlo en la sartén a fuego moderado, pues, según explica, si el fuego es demasiado fuerte la carne se queda seca, y no queremos eso.

El secreto para que la salsa quede más sabrosa está en no tapar la cazuela para que la salsa se va reduciendo durante la cocción.

Una carne saludable

Según una estimación realizada a partir de las Tablas de Composición de Alimentos (Moreiras y col., 2013) que recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN), cada una de las cuatro raciones del guiso aporta unas 550 kcal, 40 g de proteínas, 37 g de grasas, 12 g de hidratos de carbono y 5 g de fibra.

Además, la FEN considera el conejo una carne magra, con 4,6 g de grasa y 23 g de proteína por cada 100 g de porción comestible, y es también fuente de fósforo, selenio, niacina y vitamina B12.

Es importante tener en cuenta a la hora de calcular las raciones que, con un conejo de 1 kg y una porción comestible del 65 %, quedan unos 650 g de carne, es decir, unos 160 g por ración si se cocina un conejo entero para cuatro personas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda en sus pautas de 2022 un máximo de 3 raciones de carne a la semana, con prioridad para la carne de aves y de conejo. Fija la ración en 100-125 g, con ejemplos como un cuarto de conejo, e incluye entre sus pautas el aceite de oliva cada día.

Conejo con tomate de la madre de Alberto Chicote Ingredientes Conejo troceado, 1 ud (aprox. 1 kg)

Aceite de oliva virgen extra, 100 g

Ajo, 3 dientes

Pimiento verde, 1 ud

Pimiento rojo, 1 uf

Cebolla grande, 1 ud

Carne de pimiento choricero, 10 g

Vino blanco, 200 ml

Tomate frito, 300 g

Tomillo fresco, 4 ramitas

Sal, al gusto

Perejil fresco picado, 1 cucharada Para el acompañamiento Patatas, 200 g

Cebolla roja mediana, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Ajo, 6 o 7 dientes

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos el pimiento verde, el pimiento rojo y la cebolla en dados de un cm, y picamos los 3 dientes de ajo. Paso 2 Si lo hemos comprado entero, troceamos el conejo, retiramos la cabeza, el hígado y los riñones y salamos los trozos. Paso 3 Calentamos la mitad del aceite en una cazuela, añadimos el ajo, el pimiento verde, el pimiento rojo, la cebolla y salamos. Pochamos hasta que las hortalizas estén tiernas. Paso 4 En una sartén calentamos el resto del aceite a fuego fuerte y doramos el conejo por todas sus caras. Paso 5 Pasamos el conejo a la cazuela con las hortalizas. Añadimos el vino blanco y la carne de pimiento choricero, y llevamos a ebullición. Paso 6 Incorporamos el tomate frito y las ramitas de tomillo enteras. Paso 7 Cocinamos a fuego suave, sin tapar, hasta que al pinchar el conejo esté tierno y la salsa haya reducido. Paso 8 Probamos, rectificamos de sal y espolvoreamos el perejil picado. Paso 9 Pelamos las patatas y las cortamos en bastones. Cortamos la cebolla roja y el pimiento rojo en tiras, y los ajos pelados en trozos gruesos. Paso 10 Freímos las patatas, la cebolla, el pimiento y los ajos en aceite de oliva hasta que estén dorados, salamos y servimos junto al conejo.

Conejo y tomate en la cocina

El conejo silvestre vivía sobre todo en la Península Ibérica y el sur de Francia cuando se domesticó, hace unos 1.400 años, en monasterios del sur de Francia.

Lo recoge un estudio publicado en Science en 2014 con participación del CSIC, donde se menciona que la Iglesia consideraba a los conejos aptos para consumir durante la Cuaresma.

Por otro lado, el tomate llegó de América donde ya se consumía en desde el año 700 d. C. y, según una de las teorías que recoge la FAO, se introdujo en Europa tras la conquista española, aunque no se convirtió en un ingrediente popular de la cocina mediterránea hasta principios del siglo XIX.