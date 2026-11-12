Marc, cocinero: "Las patatas más exquisitas no solo se fríen, se cocinan con 3 huevos, 2 ajos, 1 cebolleta y 100 ml de vino"

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Siguiendo con el recetario de platos de cuchara que nadie se debería perder en otoño, hoy volvemos a las patatas a la importancia.

Un plato típico de Palencia, que soluciona una comida de plato único en los días más fríos y es la manera más sabrosa de convertir un ingrediente tan humilde como las patatas en algo importante, de ahí su nombre.

La receta es de Marc Balló, que ha publicado su versión en su perfil de Instagram, @lacucharallena. También ha explicado cuál es el fallo que debemos evitar para que nos salgan de 10.

"Uno de los errores más comunes que comete la gente al cocinar unas buenas patatas a la importancia es no controlar bien las temperaturas del fogón".

Primero freír, después guisar

El primer paso es rebozar las patatas y freírlas, que suena extraño, pero ahí está la gracia de este plato. Marc corta las patatas "todas iguales", las pasa por harina y las fríe lo justo para que se dore el rebozado, ya que terminan de cocinarse en el caldo.

Después de la fritura, llega el guiso y el único truco es que las patatas se terminen de cocinar a fuego lento, pues si el hervor es fuerte, el burbujeo destroza el rebozado y lo despega de la patata.

Por la misma razón, aconseja no remover el guiso. "Nunca, nunca metáis la cuchara", insiste. En vez de eso, recomienda mover la cazuela con movimientos de vaivén o circulares.

Truco de abuela: el majado

En el majado con el mortero está el truco de abuela para darle sabor al guiso, que hoy en día se puede hacer con una batidora eléctrica. Para hacerlo a la manera tradicional, Marc añade un poco de sal "para que agarre bien".

El azafrán, condimento que no puede faltar en las patatas a la importancia, son los estigmas tostados de la flor del Crocus sativus , según el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha.

El mismo documento establece que el azafrán amparado por la DOP solo se puede vender en hebras.

Para quien no tenga azafrán en hebras, el cocinero propone dos alternativas: azafrán en polvo o colorante alimentario. Ahora bien, el colorante será a modo de trampantojo, porque le da el tono amarillo, pero no el aroma, que en el azafrán procede del safranal.

Receta fácil de patatas a la importancia Ingredientes Patatas, 800 g

Huevos, 3 ud

Cebolleta, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Vino blanco, 100 ml

Caldo de verduras o de carne, 700 ml

Azafrán, unas hebras

Harina, la necesaria para rebozar y 1 cucharadita

Perejil fresco picado, la cantidad necesaria

Aceite de oliva virgen extra, la cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas, las cortamos en rodajas de 1 cm de grosor y las salamos. Paso 2 Batimos los huevos con una pizca de sal en un plato hondo. Paso 3 Pasamos cada rodaja por la harina, retiramos el exceso y la bañamos en el huevo batido. Paso 4 Calentamos el aceite en una sartén a fuego medio y freímos las patatas por tandas, vuelta y vuelta, hasta que el rebozado esté ligeramente dorado. Las reservamos sobre papel absorbente. Paso 5 Calentamos el caldo en un cazo. Paso 6 Picamos la cebolleta en dados pequeños y la pochamos en una cazuela con dos cucharadas de aceite, a fuego suave, durante 10 minutos. Paso 7 Mientras tanto, picamos el perejil. En el mortero machacamos los ajos pelados, la mitad del perejil, una pizca de sal y el azafrán hasta obtener una pasta. Añadimos el vino blanco y mezclamos. Paso 8 Añadimos a la cebolleta la cucharadita de harina, removemos durante 1 minuto e incorporamos el majado. Cocinamos 2-3 minutos, hasta que se evapore el alcohol. Paso 9 Colocamos las patatas en la cazuela y las cubrimos con el caldo caliente. Paso 10 Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego al mínimo, tapamos y cocinamos entre 15 y 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Movemos la cazuela de vez en cuando con movimientos de vaivén. Paso 11 Espolvoreamos el resto del perejil y servimos las patatas muy calientes.

De adorno a salvación

La patata llegó a España desde América a mediados del siglo XVI. Según un artículo de Ismael Díaz Yubero publicado en 2019 en la revista Distribución y Consumo, Pedro Cieza de León habría traído las primeras hacia 1550, y se plantaron en Sevilla como planta ornamental.

A mediados del XVIII ya era el principal recurso alimenticio de las clases más pobres en varias provincias andaluzas.

Entre las preparaciones que fueron recogiendo los recetarios, Díaz Yubero cita las patatas a lo pobre, las revolconas, las riojanas, la tortilla y las patatas a la importancia.

Completa la lista la ensaladilla rusa, que en su versión más habitual lleva patata cocida, zanahoria, atún, huevo cocido y mayonesa, y es una de las tapas frías más populares en nuestro país.

Más recetas con patatas

La patata es la base de algunas de las recetas que más se comen en las casas en España. La más conocida es la tortilla de patatas, que en su versión básica solo lleva patata, huevo, aceite y sal, y que divide a quienes la prefieren con cebolla y a quienes la hacen sin ella.

Las patatas bravas son la tapa de patata más habitual en los bares: dados de patata fritos y cubiertos con una salsa picante a base de pimentón, que en muchas zonas se sirve junto a un alioli.

En Ávila y Salamanca se preparan las patatas revolconas, un puré rústico de patata cocida con ajo y pimentón que se sirve con torreznos por encima.

Las patatas a la riojana, en cambio, son un guiso de cuchara con chorizo y carne de pimiento choricero, en el que la patata se chasca para que suelte almidón y espese el caldo.

En Canarias, las papas arrugadas se cuecen con piel en agua con mucha sal hasta que el agua se evapora y la piel se arruga. Se acompañan de mojo rojo o verde.

Las patatas a lo pobre, que Ángel Muro ya recogía en El Practicón, se fríen a fuego suave con cebolla, pimiento verde y ajo, y son una guarnición frecuente de carnes y pescados.