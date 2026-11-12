Dani, cocinero: "La salsa más rica para pescado no se espesa con nata ni con harina, sino mezclando todo con un colador"

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Si quieres aprender a hacer una de las salsas que más ha hecho famosa a la cocina vasca y que te quede como de restaurante, quédate porque esta receta es para ti.

Se trata del pil pil, la salsa que da nombre al bacalao al pil pil , uno de los platos más icónicos del País Vasco.

La propuesta es del cocinero Dani Sánchez, que publica sus recetas en Instagram como @danieleandome, y promete que, con su técnica, es "mucho más fácil de hacer de lo que pensáis".

¿De dónde viene el nombre?

Pil-pil es una palabra vasca. El Egungo Euskararen Hiztegia, el diccionario del euskera actual de la Universidad del País Vasco, la aplica a los alimentos que se están cocinando con el sentido de borborka, es decir, borboteando.

El nombre del plato remite, entonces, al burbujeo del aceite en la cazuela.

La gelatina, el secreto

El pil pil es una salsa emulsionada en la que el aceite se reparte en gotas muy pequeñas dentro de los jugos que suelta el pescado, en vez de separarse de ellos. La Real Academia de Gastronomía lo describe como una salsa que espesa solo con la gelatina del pescado y el aceite de oliva, sin añadir fécula.

Esa gelatina procede del colágeno del pescado, que se transforma con el calor. Es una proteína con capacidad emulsionante, una de las propiedades que analiza la revisión sobre gelatina de pescado de A. A. Karim y R. Bhat, publicada en 2009 en la revista Food Hydrocolloids.

Un colador, el truco

La forma tradicional de ligar el pil pil es moviendo la cazuela para agitar el aceite y la gelatina para que se vaya emulsionando y que la salsa espese. Una técnica que, hecha de la manera tradicional, resulta bastante cansada para el cocinero.

Pero hay un truco para ligar la salsa mucho más rápido y con menos esfuerzo. Es el que usa Dani, que utiliza un colador, que mueve dentro de la cazuela para mezclar el aceite con la gelatina.

La temperatura, el enemigo

Un error que se comete a menudo en casa es empezar a ligar la salsa con el aceite demasiado caliente.

Para solucionarlo, los profesionales usan un truco muy sencillo para saber que el aceite está a la temperatura adecuada: hay que poder tocar la cazuela con ambas manos sin quemarse.

El fallo se produce porque cuando el aceite está demasiado caliente, las proteínas del bacalao se coagulan rápidamente y no permiten que se forme bien la emulsión.

La temperatura óptima para que la gelatina se libere y emulsione ronda los 55-70 ºC. Por encima de ese rango, la salsa se corta y es difícil de recuperar. Por debajo, la gelatina no se libera lo suficiente.

Receta fácil de bacalao al pil pil Ingredientes Bacalao desalado, con piel, 800 g (4 lomos)

Aceite de oliva virgen extra, 400 ml

Ajo, 5 dientes

Guindilla fresca, 1 ud

Agua, 1-2 cucharadas (opcional)

Sal, 1 pizca (solo si es necesario)

Perejil fresco picado, 1 cucharada Paso 1 Pelamos los ajos y los cortamos en láminas. Cortamos la guindilla en rodajas finas. Paso 2 Ponemos el aceite en una cazuela amplia con los ajos y la guindilla y lo calentamos a fuego bajo hasta que los ajos estén dorados, unos 5 minutos. Retiramos y reservamos. Paso 3 Añadimos los lomos de bacalao con la piel hacia arriba y los confitamos a fuego bajo durante 3 minutos. Paso 4 Les damos la vuelta y seguimos confitando con la piel hacia abajo hasta que el bacalao suelte su gelatina en el aceite, unos 5 minutos. Paso 5 Apagamos el fuego y retiramos el bacalao a un plato. Paso 6 Dejamos que el aceite se temple durante unos 5 minutos. Paso 7 Introducimos un colador en la cazuela y lo movemos en círculos sobre el fondo hasta que el aceite y la gelatina se liguen en una salsa espesa. Paso 8 Si la salsa queda demasiado espesa, podemos añadir 1 cucharada de agua y seguir mezclando. Paso 9 Probamos la salsa y añadimos sal si es necesario. Paso 10 Devolvemos el bacalao a la cazuela y lo emplatamos con la salsa por encima, con el perejil picado y la guarnición que más nos guste.

Preguntas frecuentes

¿Cómo desalar el bacalao? Hay que dejar los lomos en la nevera, en un recipiente con agua que se debe cambiar aproximadamente cada 8 horas durante 2 días. También se puede comprar el bacalao ya desalado.

¿Por qué se cocina el bacalao con la piel? La piel y las espinas del pescado son ricas en colágeno, y son la materia prima de la que se extrae la gelatina de pescado que utiliza la industria alimentaria. Por eso las recetas de pil pil se hacen con lomos con piel.

¿Qué son las kokotxas al pil pil ? Las kokotxas son la parte carnosa de la barbilla de la merluza o del bacalao. Tienen una gran cantidad de gelatina que también permite cocinarlas al pil pil.

Más salsas para pescado

La cocina española tiene un repertorio amplio de salsas para pescado, y varias comparten con el pil pil la base de aceite de oliva y ajo.

En el País Vasco, la salsa verde se elabora con ajo, perejil, aceite y el jugo que suelta el pescado, sobre todo la merluza, y también se liga moviendo la cazuela. Algunas versiones añaden un poco de harina y vino blanco.

La salsa vizcaína se hace con cebolla pochada y la carne de los pimientos choriceros, y acompaña sobre todo al bacalao.

En Galicia, la ajada es un aceite en el que se doran unos dientes de ajo antes de añadir pimentón fuera del fuego. Se vierte sobre la merluza o el rape cocidos con patatas y es la base de la caldeirada.

De Tarragona llega el romesco, que se prepara majando ñoras, tomate y ajo asados, frutos secos tostados, pan, aceite y vinagre. Se sirve con pescado a la brasa y da nombre al romesco de peix, un guiso marinero.

En Canarias, los mojos acompañan al pescado y a las papas arrugadas. El verde se hace con cilantro o perejil, ajo, comino, aceite y vinagre; el rojo o picón, con pimienta o pimentón.

En el litoral mediterráneo, el allioli tradicional se liga en el mortero solo con ajo y aceite, otra emulsión sin huevo, y se sirve con pescados a la plancha y arroces marineros.

La salsa marinera, con cebolla, ajo, vino blanco, pimentón y caldo de pescado, se usa para almejas, mejillones o merluza.