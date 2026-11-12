Clara, cocinera: "El guiso más rico y fácil del otoño no lleva carne, sino 2 sepias, 3 patatas y 200 ml de vino blanco"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Si ya empiezas a estar cansado de los guisos de carne o de pollo y necesitas nuevas ideas para todos los días de frío que vendrán, quédate porque esta receta es para ti.

Este guiso de sepia con patatas solo tiene ventajas, porque, aparte de estar riquísimo, se prepara en una sola cazuela y está todavía más bueno al día siguiente, así que se puede dejar hecho de víspera.

La receta es de Clara, que comparte su cocina en su cuenta de Instagram, @guinda.guindilla, y es su plato favorito: "Os prometo que si me dicen qué quiero comer el último día de mi vida, siempre elegiría sepia con patatas", escribe.

La picada: clave del guiso

"Para mí la clave de cualquier guiso es una buena picada", afirma Clara al comienzo del vídeo. Consiste en algo tan sencillo como machacar ingredientes en un mortero para añadir al guiso sabor, aroma "y, sobre todo, consistencia", aclara la cocinera.

Un trabajo sobre platos tradicionales de Cataluña publicado en 2022 en la Revista Española de Nutrición Comunitaria (Arija Val et al.) explica que la picada más sencilla se hace con frutos secos tostados, normalmente almendras, pan seco o tostado y un poco de líquido, que puede ser el jugo de la cocción, caldo, vino o agua caliente. A partir de ahí se le pueden añadir perejil, ajo, chocolate o especias.

Este majado, que hoy en día se puede triturar con una batidora, se añade al guiso en los últimos minutos de cocción.

Clara recuerda también que la picada es una técnica emblemática de la cocina catalana, con raíces en la tradición medieval. Así lo reflejan los recetarios más antiguos conservados en catalán.

El historiador Rafał Hryszko, de la Universidad Jagellónica de Cracovia, analizó en 2013 los manuscritos culinarios de la Corona de Aragón a finales de la Edad Media.

El más antiguo de ellos, el Llibre de Sent Soví , se conserva en la Universitat de València y reúne 72 recetas, entre ellas la picada y el sofrito (sofregit), dos elaboraciones características de esa colección.

El mismo autor menciona el Llibre del coch de Mestre Robert, conocido en castellano como Ruperto de Nola. Es el primer libro de cocina impreso en catalán, publicado en Barcelona en 1520, y tuvo varias ediciones en castellano a lo largo del siglo XVI.

Patatas chascadas

El segundo punto que Clara señala como importante es el de las patatas. Como es habitual en los guisos, no se cortan en trozos limpios, sino que se chascan clavando el cuchillo en la patata y haciéndolo girar para romper el trozo.

Así, las patatas rotas sueltan más almidón y espesan el caldo.

Una receta completa y ligera

Según una estimación realizada con los datos de las tablas de Moreiras et al., que recoge el Libro de la Alimentación Española de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), cada una de las cuatro raciones de la receta aporta unas 440 kcal, 39 g de proteínas, 13 g de grasas y 38 g de hidratos de carbono.

La sepia es un cefalópodo que aporta 71 kcal, 16,1 g de proteínas y 0,7 g de lípidos por cada 100 g de porción comestible. Una composición que es similar a la del calamar, pero con algo menos de grasa y menos colesterol.

Destaca su aporte de minerales con 65 µg de selenio, 64 µg de yodo, 270 mg de fósforo y 3,4 mg de hierro por cada 100 g. También es buena fuente de vitaminas del grupo B, con 2 µg de vitamina B12.

La sepia contiene de forma natural 370 mg de sodio por cada 100 g, de modo que lo más práctico es probar el guiso antes de añadir más sal. La grasa de la receta procede sobre todo del aceite de oliva y de las almendras.

Receta de guiso de sepia con patatas Ingredientes Sepias, 2 ud

Cebollas medianas, 2 ud (o 1 grande)

Ajo, 2-3 dientes

Concentrado de tomate, 2 cucharadas

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Carne de ñora, 1 cucharada

Vino blanco, 200 ml

Hojas de laurel, 2 ud

Fumet de pescado, 500 ml

Patatas medianas, 3 ud

Almendras, 20 ud

Picatostes, 20 ud (o 2 tostadas pequeñas de pan frito)

Perejil, un buen puñado

Aceite de oliva, la cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Picamos la cebolla y los ajos y los pochamos en una cazuela con aceite de oliva a fuego suave durante unos 15 minutos, vigilando que no se doren en exceso. Paso 2 Añadimos el concentrado de tomate, el pimentón dulce, la carne de ñora y las hojas de laurel, y rehogamos todo junto entre 5 y 6 minutos más. Paso 3 Incorporamos la sepia cortada en trozos de bocado y la cocinamos con el sofrito durante unos 10 minutos. Paso 4 Vertemos el vino blanco y lo dejamos reducir durante 2-3 minutos, tal como hace la creadora. Chascamos las patatas y las añadimos a la cazuela junto con el fumet de pescado. Paso 5 Mientras se hacen las patatas, preparamos la picada: majamos en un mortero las almendras, el pan frito y el perejil, y aligeramos la mezcla con un par de cucharadas del caldo del guiso. Paso 6 Cuando al guiso le queden 5-6 minutos, incorporamos la picada y removemos para que se integre bien. Cocemos hasta que las patatas estén tiernas. Paso 7 Retiramos las hojas de laurel, probamos, rectificamos de sal si es necesario y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Sepia, choco y jibia son lo mismo? Sí, son nombres de la misma especie, Sepia officinalis. Según la Junta de Andalucía, se llama choco en las costas de Huelva y Cádiz, donde los ejemplares de más de 2 kg reciben el nombre de jibia. En Málaga y Almería se la llama jibia sea cual sea su tamaño.

¿Qué es la carne de ñora? Es la pulpa de la ñora, un pimiento pequeño y redondo que se deja secar y tiene un sabor dulce, muy usado en la cocina del Levante y de Cataluña.

Se vende en tarro, pero también se puede obtener de las ñoras secas. Retiramos el tallo y las semillas, las hidratamos en agua caliente durante unos 30 minutos y raspamos la pulpa con una cuchara. La carne de pimiento choricero, otro pimiento seco, es la mejor alternativa si no se encuentran.

¿Qué es un fumet? Es un caldo de pescado que se prepara con espinas y cabezas de pescado blanco, verduras y agua, con una cocción corta de unos 20-30 minutos. El término procede del francés, donde fumet significa aroma.

Otras recetas con sepia

Muy parecidas a esta receta son las papas con choco, típicas de la costa gaditana. Guisamos el choco en trozos con un sofrito de cebolla, ajo, pimiento verde y tomate, añadimos laurel, patatas chascadas y caldo, y cocinamos unos 25 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.

En Huelva, cuyos vecinos son conocidos como choqueros, se preparan los chocos fritos. Cortamos la sepia en tiras, la pasamos por harina especial para freír y la freímos en aceite de oliva bien caliente durante 1-2 minutos.

En Cataluña es habitual la sepia con guisantes (sípia amb pèsols). Rehogamos la sepia en un sofrito de cebolla y tomate, la regamos con vino blanco, añadimos los guisantes y un poco de caldo, y terminamos el guiso con una picada.

La sepia también es la base del arroz negro. Sofreímos la sepia en dados con ajo y tomate, añadimos el arroz y lo cubrimos con fumet mezclado con tinta de sepia o de calamar. Lo cocemos unos 18 minutos y lo servimos con alioli.

Y la receta más rápida es la sepia a la plancha. Hacemos unos cortes en rombo sobre la sepia limpia y la cocinamos en la plancha muy caliente 2-3 minutos por cada lado. La servimos con ajo y perejil picados en aceite de oliva.