Asun, abuela cocinera: "Las albóndigas más jugosas no llevan solo ternera, ponles 300g de pollo, 1 huevo y 1/2 cebolla"

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Si te apetece una comida de las de mojar pan, unas buenas albóndigas en salsa son una de las mejores opciones a tener en cuenta.

Unas albóndigas como las de la abuela Asun, que el creador de contenido Fran Riera, su nieto, está recuperando en su perfil de Instagram @franriera.

Una receta clásica, de las de siempre, muy fácil de hacer y más fácil de comer que, como dice el propio Fran, te dan ganas de comerte la cazuela tú solo.

Con pollo y vermut

En España suele usarse carne de ternera para hacer albóndigas o mezclada con carne de cerdo, pero se pueden hacer unas albóndigas más delicadas de sabor con una mezcla de ternera y pollo.

El otro truco de Asun es utilizar vermut para desglasar, un paso que nunca debemos obviar en un guiso de este tipo, pues esos trocitos tostados en el fondo de la olla que se recuperan con el alcohol son los que hacen que los guisos estén deliciosos.

Igualmente podría usarse un vino, por ejemplo, un jerez fino o un amontillado, o un chorro de brandy o cognac.

La carne más consumida

Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (La alimentación mes a mes, enero de 2025), cada español consumió en casa 12,66 kilos de carne fresca de pollo entre febrero de 2024 y enero de 2025.

Este dato la sitúa como la carne fresca con mayor consumo per cápita, por delante del cerdo (9,42 kilos) y del vacuno (3,95 kilos).

En ese periodo, los hogares compraron 593,6 millones de kilos de pollo, un 6,6 % más que en los doce meses anteriores.

Es también la carne fresca cuyo consumo experimentó un mayor crecimiento, por encima del cerdo (4,7 %) y del vacuno (3,6 %). Más de cuatro de cada diez kilos de carne fresca que se compran para casa son de pollo, y el 98,1 % de los hogares lo compró al menos una vez en esos doce meses.

Receta fácil de albóndigas de pollo y ternera Ingredientes Carne picada de ternera, 300 g

Carne picada de pechuga de pollo, 300 g

Huevo, 1 ud

Miga de pan, 40 g

Leche, 75 ml

Perejil picado, 1 cucharada

Sal, al gusto

Harina de trigo para enharinar, cantidad necesaria

Aceite de oliva para freír, cantidad necesaria

Cebolla, 1/2 ud

Pimiento rojo, 1/2 ud

Zanahorias, 2 ud

Tomate triturado, 400 g

Agua, 200 ml (un vasito)

Vermut, 50 ml (un chorro generoso)

Guisantes cocidos, 100 g (opcional) Paso 1 Remojamos la miga de pan en la leche hasta que esté blanda. Paso 2 En un bol grande ponemos las dos carnes con el huevo, el perejil, una pizca de sal y la miga escurrida, y mezclamos lo justo para que quede una masa homogénea. La dejamos reposar un rato. Paso 3 Formamos bolas de unos 3 cm, las pasamos por harina, sacudimos el exceso y las freímos en aceite caliente, vuelta y vuelta, hasta que doren por fuera. Las reservamos, a ser posible sobre un colador. Paso 4 Picamos finamente la cebolla y el pimiento y cortamos las zanahorias en rodajas finas. Lo pochamos todo en una cazuela con un poco de aceite, a fuego medio-bajo, hasta que la verdura esté muy tierna y ligeramente caramelizada. Paso 5 Añadimos el tomate triturado, elagua y el vermut, y cocinamos unos 10 minutos, hasta que la salsa empiece a espesar. Paso 6 Incorporamos las albóndigas y los guisantes, si los usamos, y cocinamos entre 10 y 15 minutos a fuego suave, según el tamaño, meneando de vez en cuando la cazuela con movimientos de vaivén. Paso 7 Probamos, rectificamos de sal si es necesario y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer las albóndigas con una sola carne? Sí. Solo con ternera quedan muy sabrosas y solo con pechuga de pollo pueden quedar más secas; en ese caso, mejor usar también los contramuslos y vigilar que la fritura sea breve.

¿Se puede usar pan rallado en vez de miga de pan? Sí; de hecho, hay recetas de albóndigas que llevan pan rallado hidratado con leche o nata. Para esta receta, con unas tres cucharadas de pan rallado será suficiente.

¿Se pueden dorar al horno en vez de freírlas? Sí. Las ponemos sobre una bandeja con un poco de aceite y las horneamos a unos 200 °C durante unos 10-12 minutos (tiempo y temperatura orientativos), dándoles la vuelta a mitad de horneado. También se pueden hacer en la airfryer.

¿Se pueden preparar con antelación? Sí. Las albóndigas con la salsa se pueden hacer el día anterior y guardarlas juntas en la nevera en un recipiente cerrado y al día siguiente estarán muy buenas.

¿Con qué se pueden acompañar? Con pan para mojar en la salsa siempre. También con arroz blanco o con patatas fritas cortadas en dados, que es uno de los acompañamientos más típicos de las albóndigas en salsa en España.