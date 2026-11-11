Pablo Palacios, cocinero: "Los mejores boquerones fritos no se hacen con pan rallado, sino con harina, ajo y pimentón"

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Hay platos que no necesitan presentación en Andalucía y, entre ellos, el pescaíto frito es uno de los primeros de la lista.

Boquerones, chanquetes, acedías o pijotas que llegan a la mesa humeantes, crujientes, dorados, irresistibles… son el reclamo de barras y chiringuitos de toda la costa andaluza, y una costumbre con siglos de oficio a la espalda.

La fritura del pescado es una tradición cuyo origen en estas costas ha señalado sucesivamente a fenicios y romanos, aunque el paso de enharinar antes de freír, según apunta el portal Gastronosfera, se lo debemos a los judíos sefardíes.

Pero más allá del origen, lo que resulta incuestionable es que la técnica forma parte del ADN gastronómico andaluz y solo en Cádiz, a comienzos del siglo XIX, ya trabajaban decenas de freidurías especializadas.

En cuanto a la receta, a lo largo de todos estos siglos ha quedado clara una cosa y es que las reglas del mejor pescaíto frito son pocas, pero innegociables: pescado fresco, harina y buen aceite.

Sin huevo y sin pan rallado, solo una capa fina de harina que selle el pescado y lo mantenga jugoso por dentro.

Y un buen ejemplo es la receta compartida por el cocinero Pablo Palacios, conocido en Instagram como @recetasporuntubo.

Una propuesta que recupera los boquerones en adobo de toda la vida, con ajo, pimentón, orégano y comino, rebozados con harina semolosa para que queden tan crujientes por fuera y jugosos por dentro como los de las mejores freidurías.

Adobo y harina semolosa

La base del sabor de los boquerones fritos de Pablo Palacios está en el adobo, una mezcla líquida de vinagre de vino, agua, ajo, pimentón dulce, orégano, comino y sal.

Los boquerones limpios deben reposar de una a tres horas en la nevera cubiertos por esta marinada.

Cuanto más tiempo, más sabor, pero ¡ojo!, al ser una marinada ácida va a cocinar parcialmente el pescado, por lo que no es buena idea dejarlos más tiempo, porque pueden acabar secos.

Se pueden freír enteros, retirando solo la cabeza y las vísceras, o se pueden abrir los lomos y retirar la espina central para quien no quiera encontrarse espinas en el plato. En cualquier caso, podremos pedirle a nuestro pescadero de confianza cómo nos viene mejor.

La fritura

Después del reposo. Pablo recomienda un paso para que la fritura salga perfecta: escurrir muy bien los boquerones y secarlos con papel de cocina antes de pasarlos por harina.

Si la harina se humedece en contacto con el pescado, se apelmaza y el rebozado pierde ligereza, así que, para muchos cocineros, es aconsejable enharinar justo antes de freír y sacudir siempre el exceso.

La fritura debe ser breve y en aceite de oliva bien caliente, en tandas pequeñas para que no se enfríe. Apenas un minuto por cada lado es suficiente para lograr el dorado.

¿Qué es la harina semolosa?

Fuera de Andalucía, la harina semolosa puede resultar extraña, aunque ya se vende en muchos supermercados de toda España.

Algunos fabricantes la venden como harina 'especial frituras' y consiste en una mezcla de harina de trigo con sémola de trigo duro, y se usa porque el rebozado con ella absorbe menos aceite y queda más crujiente y dorado.

Pero tranquilo, si no la encuentras, tampoco es un problema, se puede hacer la receta con harina de trigo normal.

Receta boquerones fritos en adobo Ingredientes Boquerones limpios, 600 g

Ajos, 2 ud

Vinagre de vino, 100 ml

Agua, 100 ml

Orégano, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Comino molido, 1/2 cucharadita

Sal, al gusto

Harina semolosa, 150 g

Aceite de oliva, 300 ml Paso 1 Ponemos en el vaso de la batidora el vinagre, el agua, los ajos, el orégano, el pimentón, el comino y la sal, y trituramos hasta obtener un adobo homogéneo. Paso 2 Colocamos los boquerones limpios en un recipiente amplio, los cubrimos con el adobo, tapamos con film transparente y los dejamos reposar en la nevera entre una y tres horas. En este caso es mejor quedarse corto que pasarse. Paso 3 Pasado el reposo, los escurrimos muy bien y los secamos con papel de cocina. Los pasamos por la harina semolosa justo antes de freír y sacudimos bien el exceso. Paso 4 Los freímos en abundante aceite de oliva bien caliente, en tandas pequeñas y aproximadamente un minuto por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Paso 5 Los sacamos a un colador grande o una rejilla para retirar el exceso de aceite y los servimos al momento.

Otras frituras de pescado

Aunque el enharinado simple es la base del pescaíto frito andaluz, no es la única manera de freír pescado.

La más parecida es la fritura a la romana en la que el pescado se pasa primero por harina y después por huevo batido, lo que deja una capa dorada y algo más gruesa. Se usa mucho con las anillas de calamar y con las rodajas de merluza.

Un escalón más allá está el rebozado en masa Orly, también llamado en gabardina , que consiste en una masa fluida de harina con huevo, cerveza o levadura que envuelve el pescado y crece en el aceite, dejando una costra esponjosa y crujiente. Se usa para hacer los soldaditos de Pavía y las gambas en gabardina.

Y dentro de la propia tradición andaluza también hay variantes, pues también es habitual freír el pescado con harina de garbanzo, que queda todavía más crujiente,

Más recetas con boquerones

Boquerones en vinagre. Congelamos primero los boquerones limpios a -20 °C o temperatura inferior durante al menos cinco días, como recomienda la AESAN para el pescado que se va a comer crudo.

Después los descongelamos, los cubrimos con vinagre de vino y sal y los dejamos marinar en la nevera un mínimo de tres horas; los escurrimos y los aliñamos con ajo picado, perejil y un buen aceite de oliva.

Boquerones rellenos al horno. Abrimos los boquerones y retiramos la espina sin separar los lomos, los rellenamos con jamón serrano picado con ajo y perejil, los cerramos, los pasamos ligeramente por harina y los horneamos diez minutos a 180 °C con un chorro de aceite de oliva por encima.

Boquerones a la plancha al ajillo. Doramos un par de ajos laminados en aceite con una guindilla y los reservamos; hacemos los boquerones en una plancha bien caliente, un minuto por lado, y los servimos con el ajillo por encima y perejil fresco picado.