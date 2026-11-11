María Morales, chef: "Los calamares más tiernos no se fríen, se cocinan con 2 ajos, 1/2 cebolla y 3 cucharadas de tomate"

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A la romana, en rabas o en bocadillo, el calamar frito es, probablemente, la forma más popular de consumir este molusco en España.

Pero eso no nos debería hacer olvidar lo buenísimos que están cuando se guisan con un poco más de tiempo y un sofrito sabroso.

Y, hablando de guisar, uno de los guisos de calamares con más historia es el de calamares en su tinta, un clásico de la cocina vasca cuyo origen exacto no está del todo claro.

La primera referencia escrita al uso de la tinta en la cocina española data del siglo XVIII, cuando el naturalista coruñés Joseph Cornide en su obra Ensayo sobre los peces describió unas empanadas sazonadas con ella en los puertos de la ría de Vigo.

Ya en los años veinte del siglo pasado, el cocinero Teodoro Bardají apuntaba que en el extranjero este plato era conocido como calamares a la española.

La propuesta de hoy es la versión de la receta con sus toques personales que acaba de compartir la chef María Morales, finalista de la novena edición de MasterChef España y conocida en Instagram como @mariamchef9.

La cocinera, que es también sumiller profesional y dueña del restaurante Esencia en su Tomelloso natal, asegura que con estos calamares dejarás a tus invitados con la boca abierta.

Para que no queden duros

El calamar, para que quede perfecto, o se cocina muy poco, dos o tres minutos a fuego fuerte, o se cocina mucho, más de media hora a fuego lento.

El error habitual es quedarse en la zona intermedia, porque sus proteínas se contraen y la carne queda gomosa. Con la cocción larga, en cambio, el colágeno se ablanda y el calamar vuelve a quedar tierno. Ese es el secreto de los buenos guisos de calamares, no hay más.

Por supuesto, el tiempo total va a depender del tamaño del calamar, unos calamares pequeños, los que también se conocen como chipirones, se ablandarán antes que unos calamares grandes.

Toques de chef

Entre sus trucos, la chef confiesa que sus ajos confitados "son lo más", aunque da por bueno el ajo sin confitar de siempre.

Su toque más personal lo pone en un sofrito cuyo sabor potencia con jengibre, carne de pimiento choricero, dos tipos de tomate (concentrado y frito) y un chorro de brandy, para desglasarlo todo, como en los mejores guisos de abuela.

Receta fácil de calamares en su tinta Ingredientes Calamares limpios, 500 g

Cebolla morada, 1/2 ud

Ajos, 2 ud (crudos o confitados)

Laurel, 1 hoja

Cayena, 1 ud (opcional)

Jengibre rallado, 1/2 cucharadita

Carne de pimiento choricero, 1 cucharadita

Tomate concentrado, 1 cucharadita

Tomate frito, 3 cucharadas

Pimentón, 1 cucharadita

Brandy, 1 chorrito

Tinta de calamar, 1-2 bolsitas

Agua o caldo de pescado, 1 vaso pequeño

Aceite de oliva, 3 cucharadas

Sal, al gusto

Cebollino picado, 1 cucharada (para servir) Paso 1 Picamos la cebolla y la rehogamos en una cazuela con el aceite a fuego medio. Añadimos los ajos confitados picados; si usamos ajos crudos, los picamos y los rehogamos desde el principio junto con la cebolla. Paso 2 Añadimos el laurel, la cayena, el jengibre y el pimentón, removemos e incorporamos la carne del pimiento choricero, el tomate concentrado y el tomate frito; cocinamos un par de minutos. Paso 3 Incorporamos el brandy y dejamos que evapore el alcohol. Paso 4 Echamos los calamares, los mezclamos bien con el sofrito y añadimos la tinta disuelta en el agua o el caldo que vayamos a udar, hasta cubrirlos casi por completo. Salamos al gusto. Paso 5 Cocinamos tapados a fuego medio-bajo durante 35 minutos, hasta que los calamares estén tiernos y la salsa haya espesado. Servimos con cebollino picado, arroz blanco y pan.

Otros guisos de calamares

Calamares en salsa americana. Sofreímos 1/2 cebolla y 2 ajos, añadimos 400 g de tomate triturado y una pizca de guindilla o cayena molida y dejamos reducir unos diez minutos.

Agregamos 500 g de calamares en rodajas con un chorro de vino blanco y los cocinamos 30 minutos a fuego suave. Terminamos con perejil picado.

Calamares con guisantes. Doramos 1/2 cebolla con 1 ajo, incorporamos 500 g de calamares troceados y medio vaso de vino blanco y dejamos evaporar.

Añadimos 250 g de guisantes y caldo de pescado, mejor si es casero, hasta que cubra todo; cocemos tapados unos 30 minutos.

Patatas con calamares. Rehogamos cebolla y ajo con una cucharadita de pimentón, añadimos 2 patatas chascadas y 500 g de calamares en trozos, cubrimos con caldo de pescado y cocemos unos 30 minutos, hasta que la patata esté tierna y el caldo haya espesado ligeramente.

Calamares a la vizcaína. Pochamos 1 cebolla entera bien picada, disolvemos en ella la carne de 3 pimientos choriceros remojados e incorporamos 500 g de calamares. Guisamos a fuego lento entre 30 y 40 minutos, hasta conseguir una salsa oscura y densa.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden usar calamares congelados? Sí, sin problema. De hecho, la congelación es una de las técnicas que se utilizan para conseguir que los calamares queden más tiernos.

Lo mejor es descongelarlos la noche anterior en la nevera y escurrirlos bien antes de cocinarlos. Además, suelen venderse ya limpios y troceados que, en ocasiones, resulta muy cómodo.

¿Dónde consigo tinta de calamar? Las bolsitas de tinta, que puede ser de sepia o de calamar, se venden en pescaderías y en el lineal de congelados de muchos supermercados.

Si no la encuentras, el mismo guiso sin tinta se convierte en unos calamares con tomate que también están riquísimos.