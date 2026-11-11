Fran López, cocinero: "Las patatas más ricas no son las fritas, se cocinan con 1 cebolla, 2 ajos y 75 ml de vino blanco"

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Las patatas fritas se han ganado el puesto de guarnición casi universal y, casi nunca las sacamos de ahí. De la sartén al plato con un poco de sal y, con suerte, alguna salsa por encima.

Pero las patatas fritas también pueden ser el principio de un guiso. Es lo que ocurre con las patatas en paseo , una receta andaluza en la que se fríen primero las patatas y se terminan en una salsa de cebolla, ajo, pan y vino blanco.

La receta la ha publicado en Instagram Fran López, en su perfil @apuritamano, donde comparte recetas tradicionales que tienen una historia detrás.

Patatas en paseo

Fran presenta estas patatas en paseo como una receta andaluza "de las de tener el pan preparado antes de sentarte", con una salsa "que pide sopones".

Explica también en su publicación que el nombre del plato ya aparece en una antología publicada en 1907 que recoge la obra de teatro ¡Si Dios quiere!, atribuida a Muñoz Pabón, donde el protagonista, José, que es un paragüero sevillano, está con su familia en una posada de Hinojos.

El buen hombre todavía tiene que cobrar un arreglo para poder comprar la cena, pero él ya está salivando solo de pensar en prepararlas.

Sobre el significado del nombre, cuenta que la gente apartaba las patatas -las paseaba- buscando trozos de carne que no había.

De Los Andes a la dieta diaria

Hoy cuesta imaginar una despensa española sin patatas, pero este tubérculo procedente de América tardó bastante tiempo en ser considerado un alimento apetecible en España.

Según la FAO, se domesticó hace unos 8.000 años en los Andes, en la zona del lago Titicaca, y fueron los españoles quienes lo trajeron a Europa desde Perú hacia el siglo XVI.

Durante años existió bastante recelo y su consumo no se extendió de verdad hasta que las épocas de escasez obligaron a mirar con otros ojos aquel alimento tan poco vistoso que crecía bajo tierra.

De ahí que muchas de las recetas que hoy nos parece que pueden ser muy antiguas no tengan realmente una historia de muchos siglos.

Buena parte de las recetas populares con patatas nacieron entre los siglos XIX y XX, en cocinas donde había que alimentar a muchas personas utilizando pocos ingredientes y donde, en períodos especialmente duros como la posguerra, aprovechar lo disponible no era una moda, sino una necesidad.

Receta de patatas en paseo Ingredientes Patatas, 600 g

Cebolla grande, 1 ud

Ajos, 2 ud

Rebanadas de pan, 2 ud (unos 40 g)

Vino blanco, 75 ml

Agua, 300 ml

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Comino, 1 cucharadita

Azafrán molido, 1/4 cucharadita

Tomillo, 1 cucharadita Paso 1 Freímos las patatas peladas y troceadas como para tortilla, pero algo más gruesas, hasta que estén tiernas y las apartamos en un colador grande. Paso 2 En ese mismo aceite doramos los ajos y el pan, con cuidado de que no se quemen. Paso 3 En otra sartén pochamos la cebolla picada a fuego medio-bajo hasta que esté muy blanda y dorada. Con el fuego al mínimo, la removemos unos segundos con el comino, el azafrán y el tomillo. Paso 4 Incorporamos el vino, dejamos que reduzca, lo pasamos a la batidora con el pan, los ajos y el agua y trituramos hasta obtener una salsa fina. Paso 5 Ponemos la salsa en una cazuela con las patatas y lo cocemos 5 minutos a fuego suave. Probamos de sal y, si espesa demasiado, añadimos un poco de agua.

Más recetas con patatas fritas

Las patatas en paseo no son las únicas recetas más o menos famosas del recetario español en el que todo empieza con unas patatas fritas.

Patatas a lo pobre. Cortamos patatas en rodajas de medio centímetro, una cebolla en juliana, un pimiento verde y medio pimiento rojo en trozos pequeños y tres ajos en láminas.

Lo ponemos todo en una sartén con aceite de oliva y lo cocinamos tapado, a fuego bajo, unos 25 minutos, removiendo de vez en cuando. Subimos el fuego al final para que se doren por los bordes, escurrimos el aceite y salamos.

Patatas a la patagorrina . La patagorrina es un majado tradicional de la zona de Hellín, en Albacete. Se cortan las patatas en rodajas gruesas y se fríen todas juntas, al pelotón, en abundante aceite de oliva, a fuego suave, hasta que estén casi hechas.

Mientras tanto, majamos en un mortero un par de ajos, un puñado de perejil fresco, un chorro de vinagre rebajado con un poco de agua y sal. Lo añadimos a la sartén y removemos un minuto antes de servir.

Patatas a la importancia. Cortamos las patatas en rodajas de 1 cm, las salamos, las pasamos por harina y huevo batido y las freímos hasta que doren. Las acomodamos en una cazuela y reservamos.

En el aceite que queda pochamos cebolla picada, añadimos un poco de vino blanco, un majado de ajos con perejil y unas hebras de azafrán. Lo vertemos sobre las patatas, cubrimos con caldo de pollo y cocinamos unos 15 minutos a fuego suave.