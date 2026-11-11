Dorina, cocinera: "Los huevos más ricos para cenar en otoño no se fríen, se hacen con 3 tomates y 1 ajo en 20 minutos"

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Comensales: 2

Dos ingredientes, una sartén y menos de 20 minutos. Eso es todo lo que hace falta para acabar el día con una cena de esas con las que apetece rebañar el plato. Además, es una cena saludable.

Estos huevos con tomate , que recuerdan mucho a los huevos en el purgatorio napolitanos o a la shakshuka típica del Magreb, simplifica ambas en ingredientes, pero sigue siendo igual de deliciosa.

La propuesta es de Dorina, la creadora de contenido gastronómico tras el perfil de Instagram @thyme_4_cooking, y se trata de unos huevos cuajados en una salsa de tomate ultrarrápida que se prepara usando solo una sartén.

Una cena rápida y sana

Estos huevos, cocinados en una salsa de tomate con aceite de oliva, ajo y especias, aportan proteínas de alta calidad, grasas mayoritariamente insaturadas y compuestos vegetales como el licopeno. Su interés nutricional procede tanto de los ingredientes como de la forma de prepararlos.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el huevo aporta 12,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de porción comestible. Estas contienen proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales.

También destaca por su contenido en vitaminas B12, A y D, además de minerales como el fósforo, el yodo y el selenio.

El tomate incorpora fibra y potasio con un aporte energético reducido de apenas 22 kcal por cada 100 gramos de tomate crudo.

Además, contiene licopeno, un pigmento del grupo de los carotenoides cuyo aprovechamiento mejora cuando el tomate se tritura o cocina y se combina con aceite. Esta receta favorece, por tanto, su absorción.

El aceite de oliva aporta vitamina E y presenta alrededor de un 71 % de ácidos grasos monoinsaturados, según la misma entidad. El ajo y las especias completan el sabor sin sumar calorías extra.

Receta de huevos con tomate y especias Ingredientes Tomates, 3 ud

Huevos, 5 ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 cda

Ajo, 1 ud (diente)

Orégano seco, 1/2 cucharadita

Perejil fresco, 1 cucharada picada

Agua, 2 cdas (solo si los tomates no son muy jugosos)

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Cortamos los tomates por la mitad, los ponemos en una sartén con el aceite, tapamos y los cocinamos 10 minutos, hasta que estén blandos. Si no son muy jugosos, añadimos un chorrito de agua. Paso 2 Retiramos la piel y machacamos los tomates con un tenedor en la propia sartén. Incorporamos el ajo picado y el orégano, salpimentamos y removemos. Paso 3 Hacemos huecos en la salsa, cascamos los huevos, añadimos una pizca de sal, tapamos y cocinamos entre 8 y 10 minutos, hasta que cuajen las claras. Paso 4 Terminamos con pimienta negra y perejil picado, y servimos en la misma sartén con unas rebanadas de pan tostado.

Huevos a la española

Aunque parezca lo contrario, la cocina española tiene una larga tradición de recetas con huevo que van mucho más allá de la tortilla, los huevos rellenos y los huevos fritos.

Algunas, casi olvidadas, bien merecen seguir teniendo un hueco en nuestras mesas. Los huevos carlistas, también llamados huevos encapotados, huevos a la navarra o huevos al colchón, son una preparación ingeniosa que consiste en freír huevos en abundante aceite, dejarlos enfriar y envolverlos en una bechamel espesa.

Una vez cuajado el envoltorio, se empanan como si fueran croquetas y se fríen por segunda vez hasta que quedan dorados y crujientes por fuera. Al cortarlos, la yema debe estar todavía líquida.

Se cree que el nombre viene del último cuarto del siglo XIX, porque los colores del plato recordaban a la bandera del bando carlista, aunque es posible que la receta existiera antes y adoptara ese nombre tras el conflicto.

Más literarios son los duelos y quebrantos , el plato que Cervantes puso en la dieta semanal de don Quijote cada sábado.

Aunque su composición exacta ha dado lugar a décadas de debate entre filólogos y cocineros, la versión más aceptada en La Mancha consiste en unos huevos revueltos con torreznos y chorizo.

Tampoco se conocen mucho para lo buenos que están los huevos tontos , una especie de croquetas hechas con una masa a base de pan duro remojado en huevos que, cuando se guisan en una salsa se convierten en los deliciosos repápalos .