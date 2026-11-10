Sergio y Rafa, cocineros: "La calabaza más rica no se hace en puré, sino con 300 g de tomates cherry y 200 g de queso feta"

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Cuando descienden las temperaturas, los guisos, sopas y potajes no tienen por qué ser las únicas opciones. Es también una época magnífica para disfrutar de deliciosas ensaladas templadas, que no hay razón para que desaparezcan de la mesa en otoño.

Unas verduras asadas, un queso con carácter y un buen aderezo permiten preparar ensaladas que, en esta época del año, apetecen tanto como un plato caliente.

La que os traemos hoy es un buen ejemplo, hecha con calabaza, que está ahora en plena temporada y casi siempre acaba en una crema de verduras.

Y, para redondear el plato, unos tomates cherry asados que son el contrapunto ácido, un punto salado con el queso feta y un toque crujiente con unos granos de granada.

Calabaza, reina de otoño

Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPA recogidos por Mercasa, en los hogares españoles compramos 65,1 millones de kilos de calabaza fresca en 2024, con un gasto de 117,6 millones de euros.

El consumo medio fue de 1,4 kilos por persona. Son cifras que corresponden a consumo doméstico, que no incluyen lo que comemos fuera de casa.

La granada también es protagonista de estas fechas. Para la campaña 2026/2027, la DOP Granada Mollar de Elche prevé una cosecha de unas 50.000 toneladas, aunque estima que alrededor de un 15 % no tendrá salida comercial por los daños del sol en la piel de los frutos.

Una ensalada de otoño

La propuesta es de Sergio Castaño Jiménez y Rafael Marín Aguilera, los dos enfermeros y creadores de contenido gastronómico que están detrás del perfil de Instagram @hablandoderaciones.

Su proyecto nació como un recurso educativo para pacientes con diabetes y ahí siguen compartiendo recetas y divulgación sobre alimentación. También son autores de libros de cocina, entre ellos "Airfryer. Una relación sana con la comida" (Anaya, 2025).

Trucos para que salga de 10

Antes de hornear, es importante pinchar los tomates cherry porque cuando se calientan, parte del agua de su interior se convierte en vapor y, debido a la presión, explotan y ensucian todo lo que hay alrededor.

El otro punto importante es que, aunque la receta es casi un tó p’adentro, el queso y la granada se deben incorporar a la ensalada al final, cuando el resto de las verduras están ya cocinadas.

También ayuda mucho a conseguir un resultado maravilloso cortar la calabaza en dados de tamaño parecido y repartir las verduras en una fuente suficientemente amplia para que no queden amontonadas y se cocine todo de manera uniforme.

Receta de ensalada templada de calabaza, feta y granada Ingredientes Calabaza limpia, 200 g

Tomates cherry, 300 g

Queso feta, 200 g

Granada desgranada, 140 g

Tomillo, 1/2 cucharadita

Romero u orégano, 1/2 cucharadita

Ajo en polvo, 1/2 cucharadita

Cebolla en polvo, 1/2 cucharadita

Cúrcuma, 1/2 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Precalentamos el horno a 200 ºC. Pelamos la calabaza si es necesario, retiramos las semillas y cortamos la pulpa en dados de tamaño parecido. Paso 2 Lavamos los tomates cherry, los pinchamos y los ponemos junto con la calabaza en una fuente apta para horno. Paso 3 Añadimos las especias, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Mezclamos muy bien para que las verduras queden impregnadas. Paso 4 Horneamos durante unos 40 minutos, hasta que la calabaza esté tierna y los tomates asados. Paso 5 Sacamos la fuente y dejamos atemperar unos minutos. Añadimos el queso feta desmenuzado y los granos de granada. Paso 6 Mezclamos con cuidado y servimos la ensalada templada.

Preguntas frecuentes

¿Se puede preparar con antelación? Podemos asar la calabaza con los tomates antes y guardar las verduras en la nevera una vez enfriadas. Se puede consumir fría, o darle un golpe de horno en el momento de servir y añadir después el feta y la granada.

¿Cuánto se conserva? Podemos guardar las verduras asadas un par de días en un recipiente cerrado en la nevera y pueden usarse también para tostas o para platos de pasta.

¿Qué otro que puedo usar en vez de feta? Podemos sustituirlo por queso de cabra o queso fresco. El sabor será distinto, especialmente si elegimos un queso menos salado, pero eso se arregla ajustando el punto de sal al final.

¿Hay que pelar la calabaza? Depende de la variedad y del grosor de la piel. Si es una calabaza cacahuete, que son muy frecuentes en el súper, es mejor pelarla. Si es una calabaza tipo kabocha, como las de las tiendas de productos asiáticos, no hará falta.

¿Cómo se desgrana una granada sin sufrir? Se separan los gajos y se sumergen en un recipiente con agua. Así las telillas blancas flotan y resulta más fácil retirarlas; después solo hay que escurrir bien los granos con un colador.

Más recetas con calabaza

No ponemos en duda que la crema de calabaza es una delicia, pero, aparte de la ensalada, tenemos entre manos una hortaliza que da mucho juego en la cocina de esta estación del año.

Tortilla de calabaza y cebolla. Cortamos 300 g de calabaza en dados pequeños y una cebolla en juliana, y las pochamos con aceite a fuego medio, tapadas, hasta que estén muy tiernas.

Escurrimos y mezclamos con 5 huevos batidos y una pizca de sal. Cuajamos la tortilla en una sartén de 22 cm por ambos lados, ajustando el tiempo al grosor y al punto que nos guste.

Arroz con calabaza y garbanzos. Sofreímos media cebolla con 300 g de calabaza en dados. Añadimos una cucharadita de pimentón dulce e incorporamos enseguida 200 g de arroz y 600 ml de caldo caliente.

Cocemos 10 minutos, agregamos un bote de garbanzos cocidos escurridos y continuamos la cocción unos 8 minutos más, hasta que el arroz esté en su punto. Dejamos reposar 5 minutos antes de servir.

Pasta con salsa cremosa de calabaza. Cocemos 300 g de calabaza en dados en agua con sal durante unos 15 minutos, hasta que esté tierna. La trituramos con un chorrito de aceite, un diente de ajo dorado en la sartén, sal, pimienta y un poco del agua de cocción.

Cocemos 250 g de pasta corta, la escurrimos y la mezclamos con la salsa. Servimos con queso rallado y una pizca de nuez moscada.

Bizcocho de calabaza y canela. Mezclamos 250 g de puré de calabaza cocida con 3 huevos, 120 ml de aceite de oliva suave y 150 g de azúcar. Añadimos 250 g de harina, un sobre de levadura química y una cucharadita de canela, y removemos hasta integrarlo todo, pero sin batir en exceso.

Horneamos en un molde engrasado a 180 ºC durante unos 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.