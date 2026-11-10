José Andrés, chef: "Las croquetas más cremosas no se hacen solo con leche, sino con 250 ml de nata y 250 ml de caldo casero"

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Pocos pescados han estado tan presentes en la cocina de las casas en España como la merluza.

Es el pescado de la merluza a la romana, de la salsa verde, del hervido que te hacían cuando te ponías malo de la tripa y hasta de las croquetas que se hacían a fin de mes para estirarlo todo.

Sin embargo, su consumo lleva tiempo reduciéndose. Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a cierre de 2024 los hogares españoles compramos un 15,4 % menos de merluza fresca que el año anterior, alrededor de unos 0,90 kilos por persona y año.

Además, y puede que ese sea el motivo, la tuvimos que pagar más cara. El precio medio se situó en 10,83 euros el kilo, un 3,8 % más que en 2023. En total, el consumo en casa de productos procedentes de la pesca fue de 17,99 kilos por persona ese año, con el pescado fresco en 7,31 kilos por cabeza.

Las croquetas más cremosas

En uno de los episodios de Vamos a cocinar con José Andrés, el programa que se emitió hace años en RTVE, el cocinero asturiano se anima a preparar unas croquetas de merluza que, en esta ocasión no tienen como objetivo aprovechar sobras.

Su primer consejo es elegir una merluza económica, pero de calidad, como la chilena. Lo ideal es comprarla en la pescadería para así poder hacernos también con las espinas que nos servirán para preparar ese caldo que elevará el sabor de las croquetas terminadas.

La bechamel perfecta

José Andrés recomienda utilizar para la bechamel un roux 160, es decir, 160 g de mantequilla y 160 g de harina por cada litro de líquido, que deben cocinarse juntas durante unos minutos antes de añadir el líquido.

El chef insiste también en que hay que dejar escurrir bien el pescado antes de incorporarlo, para no alterar las proporciones de la masa.

Un error frecuente que debe evitarse es el de no trabajar la masa lo suficiente, pues esta debe trabajarse hasta que se despegue de las paredes del recipiente para asegurarnos de que después podremos rebozar las croquetas sin dificultad.

El truco de los cubos

Y aquí viene el mejor truco de esta receta de José Andrés con el que se ahorra el trabajo de dar forma a las croquetas una a una. La masa se deja enfriar extendida en una bandeja amplia. Una vez compacta, se desmolda entera y se corta con un cuchillo en cubos, que se rebozan tal cual.

"Te voy a enseñar un sistema que te va a hacer la vida mucho más fácil y que te van a dar ganas de hacer las croquetas a ti en casa a cualquier hora del día", promete el chef.

Para quien prefiera unas croquetas con la forma clásica, decir que con las proporciones de esta bechamel se obtiene una masa muy manejable y muy fácil de bolear.

Cómo hacer el fumet de pescado

Para preparar un caldo de pescado sabroso solo hay que cocer la piel y las espinas de la merluza con una cebolla cortada en cuartos, un puerro cortado en trozos de 4 o 5 centímetros, una zanahoria cortada en 2 o 3 trozos, una hoja de laurel, unas bolas de pimienta negra y una pizca de sal.

Se pone agua en la olla hasta cubrirlo todo y se deja cocer a fuego lento durante unos 25-30 minutos, más no, porque lejos de potenciarse el sabor, aparecen regustos desagradables.

Receta fácil de croquetas de merluza Ingredientes Merluza limpia, 1 kg

Mantequilla, 160 g

Harina de trigo, 160 g

Cebolla, 2 ud

Leche entera, 500 ml

Nata líquida, 250 ml

Caldo de pescado (fumet), 250 ml

Aceite de oliva, cantidad suficiente para freír

Harina, cantidad necesaria para el rebozado

Huevo batido, cantidad necesaria

Pan rallado o panko, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Quitamos la piel a los filetes de merluza, deslizando el cuchillo paralelo a la tabla entre la piel y la carne, y cortamos el pescado en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Paso 2 Cocinamos brevemente el pescado en el fumet, sin borbotones, hasta que esté hecho, y lo escurrimos muy bien. Paso 3 Derretimos los 160 g de mantequilla en una cazuela y pochamos las dos cebollas finamente picadas a fuego suave, hasta que estén bien blandas y translúcidas, sin que cojan color. Paso 4 Añadimos los 160 g de harina y cocinamos el *roux* durante 4-5 minutos, removiendo sin parar, para eliminar el sabor a harina cruda. Paso 5 Calentamos aparte la leche, la nata y 250 ml del fumet, sin que llegue a hervir. Vertemos el líquido caliente sobre el roux batiendo enérgicamente para que no se formen grumos, y cocinamos unos minutos hasta obtener una bechamel espesa y untuosa. Paso 6 Seguimos trabajando la masa con una espátula plana hasta que se despegue de las paredes de la cazuela. Incorporamos entonces el pescado bien escurrido, mezclamos y retiramos del fuego. Paso 7 Extendemos la masa en una bandeja amplia hasta dejar un grosor de unos 2 cm, la cubrimos a piel con papel film y la enfriamos en la nevera hasta que esté bien compacta. Paso 8 Desmoldamos la masa de la bandeja, la cortamos en cubos con un cuchillo (o formamos croquetas alargadas con las manos) y pasamos cada pieza por harina, huevo batido y pan rallado o panko. Paso 9 Freímos en aceite de oliva a 180 ºC, en tandas de pocas unidades y sin que el aceite llegue a humear, hasta que estén doradas y crujientes. Escurrimos y servimos calientes.

Croquetas de merluza de José Andrés

Preguntas frecuentes

¿Por qué se rompen las croquetas al freírlas? Las causas más habituales son una masa poco trabajada o mal enfriada y un aceite que no está a su temperatura. La masa hay que cocinarla hasta que al pasar la espátula por el fondo de la cazuela se forme un surco que tarde unos segundos en cerrarse.

Y se debe enfriar por completo antes de cortar y rebozar. Por otro lado, el aceite debe estar a unos 180 ºC; si está frío, empapa la croqueta y la rompe; si está demasiado caliente, quema el rebozado antes de calentar el interior.

¿Cómo evito que la masa tenga grumos? La clave está en el momento de añadir el líquido al roux, que puede hacerse de dos formas. O bien incorporando el líquido caliente de golpe y removiendo con energía, o bien añadiendo poco a poco el líquido frío.

De todas maneras, los grumos se solucionan fácilmente pasando la bechamel por la batidora antes de añadir el relleno.

¿Cómo sé que la masa ya está lista? Cuando se despega de las paredes y el fondo de la cazuela al removerla con la espátula.

¿Qué pasa si, durante la fritura, el aceite empieza a humear? Que se ha superado su punto de humo, que no es el mismo para todos los aceites. Si sucede, se debe apartar del fuego o bajar la potencia y, mejor que guiarse por el ojo, controlarlo con un termómetro de cocina: para freír croquetas, lo recomendable es mantenerlo en torno a los 180 ºC durante toda la fritura.

¿Pan rallado o panko ? Es cuestión de gustos, porque el resultado es algo distinto. El pan rallado de toda la vida deja una costra fina y uniforme; el panko japonés, deja una costra más irregular y crujiente.