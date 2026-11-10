Coqui, cocinera: "Los huevos revueltos más ricos no llevan nata ni jamón, sino 4 tomates y una cucharada de maicena"

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Tomate, huevos y una sartén. Con esos ingredientes podríamos pensar en una cena improvisada de cualquier casa española.

Es una combinación tan mediterránea que cuesta imaginarla como un plato típico nacido a miles de kilómetros. Sin embargo, en China los huevos con tomate son también uno de esos platos que saben a comida de casa.

El salteado o revuelto de tomate y huevo, conocido como fanqie chao dan o xihongshi chao jidan, es un clásico de la cocina de las casas chinas, aunque es muy probable que nunca lo hayas visto en la carta de un restaurante chino en España.

Pero que no sea de los primeros platos que asociamos a la carta de un restaurante no lo hace menos chino. Y, para Coqui, la creadora de contenido gastronómico que comparte sus recetas en @cocinaconcoqui , es también un recuerdo familiar.

"De pequeña mi padre me lo hacía un montón", explica en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

Un clásico de la cocina china

No estamos, eso sí, ante una receta con miles de años de historia. El tomate llegó a China después del descubrimiento de América y su incorporación a la cocina fue gradual.

Y esta mezcla con huevo que hoy reconocemos como un clásico del día a día en las casas pertenece a la cocina china moderna: las fuentes culinarias sitúan su consolidación en el siglo XX.

Aunque esa juventud no le resta arraigo. La publicación cultural The World of Chinese lo presenta como una representación habitual de la cocina doméstica, mientras que el recetario familiar The Woks of Life lo describe como un plato presente en muchas mesas chinas.

Aunque, como sucede con muchas recetas de este tipo, más que una receta única e inamovible, encontramos una forma de cocinar que cada familia ajusta a sus gustos.

Hay versiones con cebolleta, con un toque de azúcar, con aceite de sésamo o con otros condimentos. Coqui utiliza curry y una pequeña mezcla de agua y maicena para ligar la salsa.

Una salsa para el arroz

El secreto de la jugosidad de estos huevos está en la salsa que los envuelve, que no es otra cosa que los sabrosos jugos que suelta el tomate al cocinarse espesados con un poco de fécula de maíz.

Y aquí lo importante es acordarse de que la maicena se mezcla siempre primero con agua fría. Si la echamos directamente a la sartén caliente, será más fácil que forme grumos.

El objetivo es conseguir una salsa ligera que envuelva el huevo y el tomate. Si se nos queda demasiado densa, se puede aligerar con un poco más de agua o, incluso, aunque Coqui no lo menciona, con un caldo sabroso.

Receta fácil de huevos con tomate Ingredientes Tomates maduros, 4 ud

Huevos, 4 ud

Ajo tierno, 1 ud (o un puñado de cebollino)

Maicena, 1 cucharada sopera

Curry, 1/2 cucharadita

Agua para el tomate, 100 ml

Agua fría para diluir la maicena, 100 ml

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Arroz blanco cocido, para acompañar (opcional) Paso 1 Lavamos los tomates y los cortamos en trozos de un bocado. Limpiamos el ajo tierno y lo picamos fino. Cascamos los huevos en un cuenco, añadimos una pizca de sal y los batimos lo justo para mezclar la clara y la yema. Paso 2 Calentamos una cucharada de aceite en una sartén y vertemos los huevos. Los removemos con suavidad para formar un revuelto con trozos grandes. En cuanto estén casi cuajados, pero todavía tiernos, los retiramos a un plato limpio. Paso 3 Añadimos la otra cucharada de aceite a la misma sartén y salteamos los tomates con una pizca de sal durante 3-4 minutos, hasta que se ablanden y suelten parte de su jugo. Paso 4 Incorporamos unos 100 ml de agua, el ajo tierno y los huevos reservados. Mezclamos con cuidado, para que no se deshagan por completo, y dejamos que se cocine todo junto unos minutos a fuego medio. Paso 5 Mezclamos en un cuenco la maicena, el curry y los otros 100 ml de agua fría. Removemos bien y vertemos la mezcla en la sartén poco a poco, mientras movemos la salsa. Paso 6 Dejamos que hierva suavemente para que espese. Probamos, ajustamos de sal y, si hace falta, aligeramos con un poco de agua. Servimos enseguida, acompañado con arroz blanco.

Preguntas frecuentes

¿Qué significan los números de la cáscara del huevo? El primer dígito indica el sistema de cría de las gallinas: 0, producción ecológica; 1, campera; 2, en suelo; y 3, en jaulas.

Después aparecen dos letras del país de producción, como ES para España. En los huevos producidos aquí, los siguientes números identifican la provincia, el municipio y la explotación.

Además, puede incluir la fecha de consumo preferente, aunque no es obligatorio imprimirla en la cáscara. Esta fecha sí debe figurar en el envase y se fija como máximo a los 28 días desde la puesta.

¿Por qué hay que guardar los huevos en la nevera si en el súper están en una estantería? Porque se debe mantener una temperatura estable. Si se refrigeraran antes de la venta y después se transportaran sin frío, el cambio podría producir condensación sobre la cáscara.

Esa humedad favorece la contaminación y la entrada de microorganismos a través de sus poros. En casa, en cambio, la refrigeración continua ayuda a frenar el crecimiento bacteriano. Se recomienda conservarlos entre 1 y 4 °C, en su envase y en el interior del frigorífico, no en la puerta.

¿Debemos lavar los huevos antes de guardarlos? No. El lavado puede dañar su barrera protectora y favorecer la contaminación. Se deben guardar sin lavar y solo lavarlos si están muy sucios cuando se vayan a consumir.