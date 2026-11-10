Bea, cocinera: "Las patatas cocidas más ricas no se hacen en caldo, sino con 4 huevos, 3 naranjas y 1/4 de cebolla"

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Comensales: 3

Doradas, crujientes, recién salidas de la sartén… así es fácil que unas patatas abran el apetito.

En cambio, la patata cocida tiene un problema de imagen. Basta nombrarla para imaginar unas rodajas insípidas junto a un filete a la plancha, más cerca de una dieta de hospital que de una cena que apetezca repetir.

Pero entre cocer una patata y resignarse a comerla sin gracia hay mucho margen y un buen ejemplo es esta ensalada malagueña.

La versión que proponemos es la de Sartén y Cazo, la cuenta de Bea Gil y Javi Benaito, una pareja de Donostia-San Sebastián que está detrás de la cuenta de Instagram @sartenycazo.

Aliñar las patatas solas

La base del plato, como decíamos, son las patatas, por eso el objetivo es que tengan mucho sabor. Para ello, en vez de aliñar la ensalada al final, Bea aliña previamente las patatas con sal, aceite y vinagre, para que se empapen bien antes de añadir el resto de los ingredientes.

El segundo detalle está en el bacalao. En muchas recetas, el bacalao se utiliza desalado y desmigado, pero aquí la cocinera lo pasa antes por la sartén.

Después de retirarle la piel, embadurna el lomo desalado con aceite de oliva virgen extra, lo dora por ambos lados y lo deja atemperar.

Gracias a este pequeño paso, las lascas se separan más fácilmente y la mordida resulta mucho más agradable que con el bacalao en crudo.

Ensalada malagueña y remojón

A menudo se confunden porque comparten dos ingredientes, la naranja y el bacalao, que es raro verlos juntos.

La diferencia más reconocible está en la patata cocida, característica de la ensalada malagueña que vemos hoy. El remojón suele prescindir de ella y frecuentemente incorpora huevo duro y aceitunas negras; en Málaga las aceitunas suelen ser aloreñas.

Pero las fronteras del recetario son difusas, porque algunos remojones, como el de Dúrcal, también llevan patata, y hay ensaladas malagueñas con huevo, como la de Bea Gil. Como sucede con muchas recetas de este tipo, cada localidad, y cada casa, la adapta a su despensa.

Receta de ensalada malagueña Ingredientes Bacalao desalado, 350 g

Patatas, 800 g

Huevos, 4 ud

Naranjas, 3 ud

Cebolleta, 1/4

Cebolla morada, ¼ ud

Aceitunas verdes y negras, un puñado

Comino molido, al gusto

Cebollino fresco picado, al gusto

Sal, al gusto

Vinagre, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, al gusto Paso 1 Ponemos agua y sal en una olla y cocemos las patatas, preferiblemente con piel, durante unos 30 minutos. A los 25 minutos, las pinchamos con un cuchillo para comprobar cómo van. Paso 2 Por otro lado, en un cazo, cocemos los huevos durante 13 minutos. Cuando termine la cocción, los pasamos a un bol de agua fría para cortar la cocción. Paso 3 Mientras tanto, colocamos un lomo de bacalao sobre una tabla, hacemos un corte en el inicio de la piel y tiramos de ella para retirarla del todo. Paso 4 Embadurnamos el lomo con aceite de oliva virgen extra y lo llevamos a una sartén caliente. Lo doramos por ambos lados y lo dejamos atemperar. Paso 5 En una fuente ponemos las patatas, ya sin piel y cortadas en rodajas, y las aliñamos con sal, aceite y vinagre para que absorban bien el aliño. Paso 6 Agregamos también los huevos en dados, la cebolla en juliana y la naranja en trozos de bocado. Desmenuzamos el bacalao separando sus lascas y lo añadimos a nuestra ensalada. Paso 7 Terminamos de aliñar exprimiento media naranja sobre los ingredientes y añadimos comino molido al gusto. Removemos muy bien, colocamos las aceitunas y regamos con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 8 Finalmente, decoramos con un poco de cebollino fresco picado.

Preguntas frecuentes

¿Qué variedades de patata son mejores para cocer? Para cocer y usar en ensaladas se recomiendan las variedades que mantienen la forma tras la cocción. La kennebec es una de las mejores pues, aunque es bastante harinosa, no se deshace con facilidad.

La Red Pontiac , de piel roja y carne muy blanca con poco almidón, es ideal para ensaladas porque soporta bien el frío de la nevera. La monalisa , la más vendida en España, es una patata comodín que sirve para casi todo.

La agria, en cambio, se considera de las mejores para freír. Para ensaladas, en general, conviene cocer las patatas enteras y con piel, para que conserven mejor su sabor y no absorban agua.

¿Se puede preparar la ensalada malagueña con antelación? Sí. Podemos dejarla hecha unas horas antes y guardarla en la nevera hasta el momento de servir. Eso sí, es mejor poner el cebollino justo antes de llevarla a la mesa.

¿Con qué se puede sustituir el bacalao? Con atún, una versión habitual en muchas casas de Málaga, o con salmón fresco o ahumado, que también combina muy bien con la naranja.

El bacalao ahumado o el bacalao en aceite, que se puede encontrar en muchos supermercados junto al salmón, también queda exquisito en esta ensalada.

Más recetas con patata cocida

Ensaladilla rusa. Cocemos 4 patatas y 2 zanahorias, las cortamos en dados y las mezclamos con 2 huevos cocidos picados, una lata de atún bien escurrida, unas aceitunas y mayonesa. La dejamos enfriar unas horas en la nevera antes de servir.

Papas arrugadas con mojo. Cocemos patatas pequeñas enteras y con piel en agua muy salada hasta que estén tiernas, retiramos el agua y devolvemos la olla con las patatas al fuego hasta que la piel se arrugue y la sal se adhiera.

Se acompañan con mojo verde o mojo picón, hechos con pimientos secos o cilantro y ajo, comino, pimentón, vinagre y aceite de oliva virgen extra.

Patatas alioli con huevo duro. Cortamos las patatas cocidas en rodajas gruesas y los huevos en cuartos. Cubrimos con alioli casero y un poco de perejil picado.