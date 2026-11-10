Alberto, cocinero: "El guiso con garbanzos de bote más rico del otoño se hace con 600 g de espinacas, 5 ajos y pimentón"

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Comer más legumbres es uno de esos propósitos sanos que se aplazan una y otra vez y siempre con la misma excusa: no hay tiempo.

Es comprensible, las legumbres, tradicionalmente, había que dejarlas a remojo la víspera, vigilar la cocción y planificar la comida con horas de antelación.

Pero frente a esa pereza, el bote de garbanzos es el atajo definitivo: la legumbre ya cocida, lista ir directa de la despensa a la cazuela en el tiempo que tarda en calentarse el caldo.

Una buena razón para tener en cuenta esto es que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda tomar al menos cuatro raciones de legumbres a la semana, e incluso aspirar a consumirlas a diario.

Con la llegada del frío, además, los garbanzos piden a gritos una receta de cuchareo, como este plato de garbanzos con espinacas, uno de los guisos más populares de la cocina andaluza.

La propuesta es de Alberto Martín Domínguez, conocido en Instagram como @amimanerareceta, donde ha compartido su versión de este clásico, hecha con garbanzos de bote y lista en menos de media hora.

Proteínas vegetales

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el garbanzo destaca por su alto contenido en proteína de origen vegetal y en fibra (tanto soluble como insoluble), y es fuente de calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y folatos. Una legumbre completa que en conserva llega ya cocida a la despensa.

La ración que propone consumir la AESAN al menos cuatro veces por semana es de 50 a 60 gramos de legumbre en seco, es decir, unos 170 gramos ya cocidos.

Las legumbres en conserva son una forma magnífica para conseguirlo, aunque la recomendación de la agencia es elegir variedades bajas en sal o, al menos, escurrir y enjuagar los garbanzos antes de echarlos al guiso.

El truco está en el majado

La clave del guiso que propone Alberto Martín no está en ingredientes raros, sino en unos buenos condimentos y algún truco. El primero de ellos es escurrir bien las espinacas, apretándolas para que suelten toda el agua, que se reserva para preparar el guiso.

El truco principal es el majado, una mezcla de pan frito machacado (o triturado) con sal, pimienta, comino y pimentón. Un recurso habitual en la cocina del sur que se utiliza para dar sabor, gracias a las especias.

Y textura, gracias al pan que ayuda a espesar el caldo convirtiéndolo en una salsa aterciopelada.

Receta de espinacas con garbanzos Ingredientes Espinacas frescas, 600 g

Garbanzos cocidos escurridos, 400 g

Pan, 50 g

Ajos, 5 ud

Guindilla o cayena, 1 ud

Comino, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1 cucharada

Pimienta negra en grano, 1 cucharadita

Aceite de oliva, 50 ml

Sal, al gusto Paso 1 Ponemos a hervir abundante agua con sal y cocemos las espinacas durante cinco minutos. Las escurrimos, reservamos el caldo y las apretamos bien en un colador para que suelten toda el agua. Paso 2 Calentamos el aceite en una cacerola amplia y freímos el pan hasta que se dore, vigilando que no se queme. Lo retiramos. En ese mismo aceite doramos los ajos y también los sacamos. Paso 3 Preparamos el majado en el mortero. Para ello, machacamos la sal, el comino y los granos de pimienta, añadimos el pan y los ajos fritos y seguimos majando hasta tener una pasta. También se puede triturar con la batidora eléctrica. Paso 4 Mezclamos el pimentón con el majado y lo diluimos con un cazo del caldo de cocer las espinacas, para que no se queme al contacto con el aceite caliente. Paso 5 Devolvemos las espinacas a la cacerola y las salteamos dos minutos a fuego fuerte. Incorporamos los garbanzos y los cocinamos cinco minutos más, removiendo. Paso 6 Añadimos el majado, la guindilla y tres o cuatro cazos del caldo de las espinacas. Cocemos un par de minutos a fuego vivo y servimos con pan tostado.

Más recetas con garbanzos

Potaje de garbanzos con calabaza y acelgas. Sofreímos una cebolla y un puerro picados, añadimos 400 g de calabaza en dados y una cucharada de pimentón, cubrimos con caldo y cocemos 15 minutos; añadimos 400 g de garbanzos cocidos y un manojo de acelgas troceadas y dejamos 10 minutos más.

Garbanzos con setas al ajillo. Doramos dos ajos laminados en aceite con una guindilla, salteamos 300 g de setas variadas hasta que suelten su agua, incorporamos 400 g de garbanzos cocidos, un chorro de vino blanco y perejil picado, y cocinamos cinco minutos hasta que se evapore el alcohol.

Garbanzos con chorizo y col. Sofreímos media cebolla con 100 g de chorizo en medias lunas, añadimos 300 g de col en juliana, 400 g de garbanzos cocidos y un cazo de caldo; cocemos 15 minutos, hasta que la col esté tierna.

Ensalada templada de garbanzos y boniato. Asamos 400 g de boniato en dados a 200 ºC durante 25 minutos y lo mezclamos aún tibio con 400 g de garbanzos cocidos, rúcula, queso feta desmigado y un aliño de aceite, limón y comino.

Preguntas frecuentes

¿Hay que lavar los garbanzos de bote antes de usarlos? Conviene escurrirlos y enjuagarlos bajo el grifo: así eliminamos el líquido de gobierno y reducimos parte de la sal.

¿Pierden nutrientes los garbanzos de bote? La conserva mantiene en gran medida el valor nutricional de la legumbre. Las proteínas conservan intacto su valor biológico y las vitaminas liposolubles permanecen estables, aunque el calor de la cocción reduce parte de las vitaminas del grupo B.

¿Cuánto aguantan los garbanzos una vez abierto el bote? Hay que guiarse por lo que indique la etiqueta. Como explica la AESAN, una vez abierto el envase el fabricante fija una nueva vida útil, así que lo recomendable es guardarlos en la nevera y respetar ese plazo.

Y si sobran, la propia agencia recuerda que las legumbres cocinadas se pueden congelar.