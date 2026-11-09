Pablo Suárez, cocinero: "Los champiñones más ricos no se hacen a la plancha, se rellenan con 150 g de beicon y queso"

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Llega el frío y con él la temporada de las setas, uno de los productos estrella del otoño en los mercados españoles.

España es, además, uno de los grandes productores europeos. El sector mueve unas 130.000 toneladas de champiñones y setas al año, según los datos del sector, y alrededor de la mitad sale de La Rioja, donde es el segundo cultivo agrario en importancia, solo por detrás del viñedo.

Según el Panel de Consumo del MAPA, en 2025 los españoles consumimos 1,07 kg de champiñones y otras setas frescas por persona y año. Si sumamos las conservas, la cifra asciende hasta los 1,33 kg por persona y año.

Pero el mérito de esta receta no está en los números, sino en lo sencilla que es. La propuesta es de Pablo Suárez, conocido en redes como Poesía de Fogón (@poesiadefogon).

El cocinero gallego ha compartido unos champiñones rellenos de beicon y quesos que, asegura, son "un aperitivo donde el champiñón es el protagonista absoluto".

Hermano mayor del champiñón

El champiñón portobello no pertenece a otra especie, es el champiñón de toda la vida (Agaricus bisporus) que se ha dejado madurar hasta que el sombrero se abre por completo.

Ese tiempo extra le da un sabor más intenso y una textura más firme y carnosa. Y su tamaño, mucho mayor que el del champiñón blanco habitual, hace que sea ideal para rellenar.

Ni lavar ni pelar

Antes de rellenarlos, Pablo Suárez limpia el exterior de los champiñones con papel de cocina humedecido, sin sumergirlos en agua.

Es algo que hacen muchos cocineros porque los champiñones son como una esponja y, si se lavan o se ponen en remojo, absorben agua que luego expulsan durante la cocción estropeando tanto la textura como el sabor.

Retirado el pie, que se reserva para el sofrito, limpia también la parte interna del sombrero retirando las laminillas para hacer hueco y poder acomodar mejor el relleno.

El truco: doble horneado

La clave de la receta está en hornear los champiñones dos veces. En la primera, los sombreros se hornean solos para que suelten su agua natural, que el cocinero retira antes de rellenarlos.

Si no se retira este líquido, el relleno quedará aguado y el gratinado no se hará bien.

Ya rellenos y cubiertos de queso rallado, se hornean otros 10-15 minutos. "Los últimos 5 minutos os recomiendo usar el grill a 200-220 °C para terminar de gratinar", aconseja.

Un aperitivo nada pesado

Pese al beicon, el protagonista del plato sigue siendo una seta muy ligera: el champiñón aporta unas 24 kcal por cada 100 g, con muy poca grasa y sin colesterol, y es fuente de fibra, potasio y vitaminas del grupo B.

Además, es uno de los pocos alimentos de origen no animal capaces de aportar vitamina D, sobre todo los ejemplares expuestos a luz ultravioleta de los rayos solares.

Servidos de dos en dos como aperitivo, o acompañados de una ensalada verde como cena ligera, son una buena forma de aprovechar las setas de temporada en el menú semanal.

Receta fácil de champiñones portobello rellenos Ingredientes Champiñones portobello grandes, 12 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 5 dientes

Beicon, 150 g

Queso crema, 4 cucharadas soperas

Gorgonzola (opcional), 20 g

Mozzarella rallada, 100 g

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Paso 1 Limpiamos el exterior de los champiñones con papel de cocina humedecido. Retiramos el pie y limpiamos también la parte interna del sombrero para hacer espacio al relleno. Paso 2 Picamos finamente el pie de los champiñones y reservamos. Untamos los sombreros con un poco de aceite de oliva, tanto por fuera como por dentro. Paso 3 Colocamos los sombreros en una bandeja de horno, con el agujero hacia arriba, y horneamos unos 10 minutos a 180 °C, con el horno precalentado y calor arriba y abajo. Retiramos el líquido que hayan soltado. Paso 4 Mientras tanto, picamos el beicon finamente y lo rehogamos en una sartén hasta que se dore. Lo retiramos y, en la misma grasa, pochamos la cebolla y los ajos picados a fuego bajo, hasta que ablanden y tomen color. Paso 5 Añadimos a la sartén el pie de los champiñones picado y una pizca de sal, y rehogamos 4-5 minutos más. Paso 6 Reincorporamos el beicon y agregamos el queso crema y, si lo usamos, el gorgonzola. Integramos con la espátula fuera del fuego hasta obtener un relleno cremoso y homogéneo. Rectificamos de sal y pimienta. Paso 7 Rellenamos los champiñones con la mezcla, los devolvemos a la bandeja de horno y repartimos la mozzarella rallada por encima. Paso 8 Horneamos 10-15 minutos más a 180 °C. En los últimos 5 minutos, activamos el grill a 200-220 °C para terminar de gratinar. Servimos calientes.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden dejar preparados con antelación? Sí. Se puede hacer el primer horneado y el relleno unas horas antes y dejar los champiñones ya montados en la bandeja cubierta con film en la nevera.

En el momento de servir se hace directamente segundo horneado con la mozzarella por encima.

¿Cuánto aguantan una vez hechos? En un recipiente hermético en la nevera aguantan 2-3 días. Para recalentarlos, mejor unos minutos de horno o airfryer que el microondas, que ablanda el gratinado.

¿Se puede sustituir el beicon? Sí. Se pueden usar taquitos de jamón, chorizo picado fino o incluso sobrasada desmenuzada. También se pueden usar opciones más ligeras como fiambre de pechuga de pavo o jamón cocido.

Para una versión sin carne, el relleno se puede hacer con nueces picadas o, simplemente, con un poco más de queso.

Más con champiñones

Champiñones al ajillo. Cortamos 400 g de champiñones en láminas y los doramos en una sartén con 5 cucharadas de aceite de oliva y 3 dientes de ajo picados.

Añadimos una guindilla y una pizca de sal, y salteamos 3 minutos a fuego fuerte. Regamos con un chorrito de vino blanco, dejamos evaporar y terminamos con perejil fresco picado por encima.

Revuelto de champiñones y gambas. Salteamos 300 g de champiñones en láminas con un diente de ajo hasta que suelten su agua, y agregamos 150 g de gambas peladas un minuto.

Batimos 4 huevos, los sazonamos y los incorporamos, removiendo a fuego suave hasta que cuajen, pero sin que lleguen a secarse. Servimos al momento con perejil o cebollino fresco picado.

Crema de champiñones. Rehogamos una cebolleta picada con 30 g de mantequilla y añadimos 500 g de champiñones troceados, 2 minutos al fuego. Vertemos 600 ml de caldo de verduras y cocemos 15 minutos, trituramos y devolvemos al fuego con 100 ml de nata. Rectificamos de sal, pimienta negra y un toque de nuez moscada.

Champiñones a la plancha con ajo y limón. Cortamos 400 g de champiñones por la mitad y los hacemos a la plancha 2 minutos por lado con un hilo de aceite. Los aliñamos con una vinagreta hecha con 4 cucharadas de aceite, el zumo de medio limón, un diente de ajo rallado y perejil picado.