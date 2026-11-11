Loli, cocinera: "Para una cena exquisita muy fácil, prepara este pastel con 2 calabacines, 100 g de jamón y 1/2 cebolla"

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No todas las verduras les entran por los ojos a todo el mundo, quien convive con niños lo sabe bien. Pero cuando se presentan de forma apetecible y con otros ingredientes que nos encantan, las probabilidades de éxito se multiplican.

Y este sencillo pastel de calabacín es un buen ejemplo. Una receta muy fácil que puede ser la solución a muchas cenas para que todos disfruten en casa. Está buenísimo, se puede comer caliente, templado o frío y a los niños les encanta.

Si sobra, es también ideal para el táper de la oficina o para un entrante rápido y sin complicaciones a la hora de comer porque, como decíamos, no hace falta recalentarlo.

El pastel salado más sabroso

Loli, una creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales por ser la cocinera al frente del exitoso canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, ha compartido en un vídeo su receta para preparar un pastel de calabacín con jamón y queso.

Una receta muy fácil, pero también con algunos trucos que nos tenemos que aprender porque son los que marcan la diferencia.

Cocinar antes la verdura

El primero tiene que ver con la preparación del calabacín. La mitad se sofríe en trozos pequeños para rellenar el pastel y el resto se corta en rodajas para cubrirlo y que tenga una mejor presentación.

Otro punto fundamental a la hora de hacer este tipo de pasteles con vegetales es la cocción previa de las verduras. Según Loli, sofreír la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada y el calabacín picado durante unos diez minutos para que suelten su agua ayuda a evitar que el pastel quede aguado.

En cuanto a la mezcla líquida que cuajará el pastel, se compone de huevos, leche evaporada -que resulta más ligera y digestiva que la nata, sobre todo para la cena, pero que podría sustituirse sin problema y pan de molde desmenuzado.

El pan aporta esponjosidad a cualquier pastel salado y Loli aconseja dejarlo reposar un minuto antes de batirlo todo para que se hidrate y se integre mejor.

Pastel de calabacín de Loli Domínguez

Receta fácil de pastel de calabacín, jamón y queso Ingredientes (para un molde de 27x17x6 cm) Calabacín, 2 ud (aprox. 1 kg en total)

Zanahoria, 2 ud

Diente de ajo, 2 ud

Cebolla, ½ ud grande o 1 mediana

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Leche evaporada, 500 ml (puede sustituirse por nata para cocinar o leche entera)

Huevo, 3 ud

Pan de molde, 2 rebanadas

Jamón cocido, 100 g

Queso curado en lonchas tipo manchego, 150 g

Queso rallado tipo mozzarella, 100 g

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Orégano seco, ½ cucharadita

Pimienta negra recién molida, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Lavamos bien los calabacines y los despuntamos. Uno lo cortamos en trozos pequeños y el otro en rodajas de unos 3-4 mm de grosor. Reservamos por separado. Paso 2 Pelamos las zanahorias y las rallamos por la parte gruesa del rallador. Picamos la cebolla en dados pequeños y prensamos o picamos finamente los dientes de ajo. Reservamos. Paso 3 Calentamos 3 cucharadas de aceite en una sartén amplia. Sofreímos el ajo durante unos segundos a fuego medio-alto, añadimos la cebolla con una pizca de sal y pochamos durante 4 minutos. Paso 4 Incorporamos la zanahoria rallada y el calabacín troceado, añadimos un poco de sal y cocinamos todo junto durante unos 10 minutos, removiendo frecuentemente. Al finalizar, añadimos el pimentón y el orégano, mezclamos bien y reservamos. Paso 5 En otra sartén con unas gotas de aceite, cocinamos las rodajas de calabacín por ambos lados hasta que estén doradas. Reservamos. Paso 6 En un recipiente amplio, batimos los huevos, añadimos la leche evaporada y desmenuzamos el pan de molde. Salpimentamos al gusto y dejamos reposar un minuto. Trituramos la mezcla con batidora hasta que quede homogénea y salpimentamos al gusto. Paso 7 Forramos el molde con papel de hornear. Vertemos la mitad del sofrito en el fondo y lo distribuimos de manera uniforme. Paso 8 Agregamos el jamón cocido picado y la mitad del queso rallado. Vertemos la mitad de la mezcla líquida. Cubrimos con la mitad del queso en lonchas. Paso 9 Incorporamos el resto del sofrito, un poco más de la mezcla líquida, y luego distribuimos las rodajas de calabacín por encima, solapándolas ligeramente. Vertemos el resto de la mezcla líquida y añadimos el resto del queso en lonchas troceado y el queso rallado. Paso 10 Horneamos en horno precalentado a 180 °C (calor arriba y abajo, sin ventilador) durante 30-35 minutos. Comprobamos la cocción pinchando con un palillo: debe salir limpio o con restos de queso derretido. Si se dora demasiado, podemos cubrir con papel de aluminio. Paso 11 Dejamos reposar durante 15-20 minutos antes de desmoldar. Le damos la vuelta como si fuese una tortilla para retirar el papel sin dificultad, y luego lo volvemos a girar para presentarlo.

Más pasteles con calabacín

Los pasteles de calabacín son siempre un plan sin fisuras para que los más pequeños de la casa coman verduras sin poner mala cara. Entre que el calabacín tiene un sabor bastante suave y que dentro de un pastel no se ven las verduras, el resultado puede acabar siendo una golosina para todos en casa.

Pastel de calabacín y queso al horno. Lavamos 600 g de calabacín, lo rallamos fino y lo apretamos dentro de un paño limpio para retirar la mayor cantidad de agua posible. Batimos 3 huevos con 200 ml de nata para cocinar y 100 g de queso rallado, añadimos el calabacín y mezclamos.

Vertemos en moldes individuales o en un molde grande engrasado y horneamos a 180 °C unos 40-45 minutos, hasta que el centro esté cuajado. Dejamos templar antes de cortarlo para que las porciones mantengan la forma.

Quiche de calabacín, jamón y mozzarella. Forramos un molde de 24 cm con una lámina de masa quebrada y la horneamos 10 minutos a 180 °C, cubierta con papel de horno y unas legumbres secas por encima para que no se hinche.

Salteamos 400 g de calabacín en daditos pequeños hasta que esté tierno y haya perdido el agua, dejamos templar y lo repartimos sobre la masa, sin el papel ni las legumbres, con 100 g de jamón cocido y 125 g de mozzarella bien escurrida.

Cubrimos con 3 huevos batidos con 200 ml de nata y horneamos otros 30-35 minutos a 180 °C hasta que el relleno esté cuajado.

Pastel de calabacín y atún. Sofreímos 400 g de calabacín rallado con media cebolla picada hasta que se evapore el agua y dejamos templar. Mezclamos con 2 latas de atún de las ovaladas bien escurridas, 3 huevos, 100 ml de leche y 50 g de queso rallado.

Ponemos la mezcla en un molde engrasado y horneamos 30-35 minutos a 180 °C, hasta que el centro esté cuajado. Dejamos reposar antes de desmoldar y servimos en porciones.

Pastel de calabacín y patata gratinado. Cortamos 500 g de patatas peladas en láminas finas y las cocemos unos 10 minutos, hasta que estén casi tiernas. Salteamos aparte 400 g de calabacín en rodajas finas hasta que pierda el agua y colocamos ambas verduras en una fuente engrasada.

Cubrimos con 3 huevos batidos con 150 ml de nata o leche evaporada y 80 g de queso rallado, y horneamos a 180 °C unos 25-30 minutos, hasta que el huevo esté cuajado. Se puede gratinar un par de minutos al final para dorar la superficie.

Pastel de calabacín con pollo y tomate. Desmigamos unos 200 g de pollo asado que hayan sobrado de otra comida. Salteamos 400 g de calabacín en daditos pequeños hasta que esté tierno y se haya evaporado el agua que suelta, y dejamos templar.

Lo mezclamos con el pollo, 3 huevos batidos, 100 g de tomate frito y 50 g de queso rallado, y salpimentamos. Vertemos en un molde engrasado y horneamos 30-35 minutos a 180 °C, hasta que el centro esté cuajado. Dejamos reposar antes de desmoldar y servimos templado.