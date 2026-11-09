Jesús Sánchez, chef: "Para mejorar los pimientos de bote, no uses azúcar, sino 1 patata, 2 ajos y trocitos de bacalao"

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Si hay un fondo de despensa que saca de más de un apuro, ese es un bote de pimientos del piquillo. Con eso y poco más se prepara una cena de las que parecen de restaurante sin moverse de la cocina de casa.

Es justo lo que propone Jesús Sánchez (Navarra, 1964), que acaba de volver a compartir en su cuenta de Instagram, @_jesussanchez, uno de sus clásicos con la gorra: unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao cremosos y sin bechamel.

El chef del Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), con tres estrellas Michelin, lleva años demostrando que la buena cocina también tiene cabida en el día a día.

Un clásico que nunca falla

"Una receta que nunca falla", asegura el propio chef en el vídeo. Y no le falta razón, pues los pimientos de piquillo rellenos son uno de esos platos que valen igual para una cena de diario aprovechando los restos de la nevera que para una comida de celebración, porque admiten mil variantes.

La particularidad de la versión de Jesús Sánchez está en el relleno. Donde muchos recurren a la bechamel para ligarlo, él utiliza patata cocida para hacer una especie de brandada rústica.

Un truco que simplifica la elaboración, aligera el plato y da una textura cremosa sin necesidad de harina ni nata. Además, recomienda pasar los pimientos por la sartén a fuego lento antes de rellenarlos, para que se confitan y cojan más sabor.

El toque final lo pone un pisto de verduras en el centro de la fuente, sobre el que se colocan los pimientos, y un poco de perejil fresco. Se puede preparar casero o tirar de un bote de buena calidad si el tiempo apremia.

Receta fácil de pimientos rellenos de bacalao Ingredientes Pimientos del piquillo, 12 ud

Bacalao desalado, 300 g

Patata, 300 g

Ajo, 2 dientes

Hoja de laurel, 1 ud

Leche, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, 40 ml

Pisto de verduras, 150 g

Sal, al gusto

Perejil fresco, para decorar Paso 1 Ponemos los pimientos del piquillo escurridos en una sartén amplia con un poco de aceite de oliva y los confitamos a fuego lento hasta que estén casi listos. Los retiramos y reservamos. Paso 2 Mientras tanto, cocemos las patatas enteras y peladas en una cazuela con agua, sal, un diente de ajo y la hoja de laurel, hasta que estén tiernas. Paso 3 En otra sartén, pochamos el otro diente de ajo con el bacalao desalado cortado en dados. Lo dejamos cocinar a fuego lento con un toque de leche hasta que el bacalao se deshaga por completo. Paso 4 Retiramos la hoja de laurel de la cazuela y añadimos la patata chafada a la sartén del bacalao. Mezclamos todo bien hasta conseguir un relleno cremoso y homogéneo. Lo dejamos enfriar. Paso 5 Con ayuda de una cucharita, rellenamos los pimientos uno a uno con la mezcla de bacalao y patata, hasta completar la fuente. Paso 6 Servimos los pimientos sobre un lecho de pisto de verduras caliente y terminamos con perejil fresco picado por encima.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden preparar los pimientos rellenos con antelación? Sí, se pueden rellenar el día anterior y guardarlos en la nevera bien tapados; en el momento de servir basta con calentarlos unos minutos a fuego suave o darles un golpe de horno a 180 ºC.

¿Cuánto tiempo aguantan en la nevera? En un recipiente hermético se conservan en perfectas condiciones entre dos y tres días. Conviene guardar el pisto aparte para que no ablande los pimientos.

¿Se pueden congelar? No es recomendable porque la patata del relleno suelta agua al descongelarse y la textura se resiente.

¿Cómo se desala el bacalao en casa? Basta con cubrirlo de agua fría y dejarlo en la nevera entre 24 y 36 horas, cambiando el agua tres o cuatro veces entre medias. También se puede comprar ya desalado o usar migas de bacalao desalado congelado, más baratas y perfectas para una receta como esta.

¿Qué hago si algún pimiento se rompe al rellenarlo? En mi casa se decía, que ese, para la cata. Pero no pasa nada, los pimientos rotos se colocan en la zona menos visible de la fuente y se pueden tapar un poco con el pisto para disimular.

Otra opción, si solo son uno o dos los que se han roto, es picarlos muy finos y añadirlos al propio relleno.

¿Cuál es la diferencia entre un pimiento del piquillo y un pimiento morrón? Son dos variedades distintas. El piquillo es pequeño, triangular y alargado, de carne fina pero consistente y sabor intenso, con un punto ahumado porque se comercializa casi siempre asado y pelado en conserva.

El morrón es el pimiento rojo grande y carnoso, de pared gruesa, sabor dulce y suave; se come crudo en ensalada, asado o en guisos, y en bote viene en tiras o entero.

Más con pimientos de bote

Pimientos del piquillo rellenos de atún. Mezclamos 2 latas de atún escurrido con 100 g de queso crema y un huevo duro picado, y rellenamos 12 pimientos del piquillo escurridos.

Los colocamos en una fuente, los cubrimos con 200 g de tomate frito mezclado con un chorrito de nata y gratinamos 10 minutos a 200 ºC.

Crema de pimientos del piquillo. Pochamos media cebolla y un diente de ajo picados en 3 cucharadas de aceite, añadimos 300 g de pimientos del piquillo escurridos y 500 ml de caldo de pollo, y cocemos 10 minutos.

Trituramos con 100 ml de nata, rectificamos de sal y servimos con daditos de pimiento salteado y un hilo de aceite.

Ensalada templada de pimientos morrones con ventresca. Cortamos en tiras 250 g de pimientos morrones asados de bote y los aliñamos con 3 cucharadas de aceite, una de vinagre de Jerez y un diente de ajo rallado.

Añadimos 150 g de ventresca de atún desmigada y 2 huevos duros en gajos, y terminamos con cebolleta fresca picada y unas aceitunas negras.

Pollo en salsa de pimientos del piquillo. Salpimentamos 4 contramuslos de pollo deshuesados y los doramos en una sartén con 3 cucharadas de aceite, unos 6 minutos por cada lado.

Trituramos 250 g de pimientos del piquillo con 100 ml de nata y un diente de ajo, cubrimos el pollo con la salsa y cocemos 5 minutos a fuego suave. Servimos con arroz blanco.