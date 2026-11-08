Pablo Palacios, cocinero: "Los mejillones más ricos no son al vapor, se mejoran con 1 tomate, harina, vino blanco y pimentón"

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En 2025, los hogares españoles compraron 31,16 millones de kilos de mejillones frescos y congelados, a los que se suman otros 13,45 millones de kilos en conserva, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El 43,8 % de los hogares los compró al menos una vez a lo largo del año, a un precio medio de 4,09 euros el kilo. Dato este que lo sitúa como el marisco más económico y una de las mejores razones para incluirlo en la lista de la compra.

España, además, los produce en grandes cantidades. El mejillón es la especie más cultivada por la acuicultura española, con 185.300 toneladas en 2025 según el informe anual de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), y alrededor del 98 % sale de Galicia.

Se cría en bateas, plataformas flotantes de las que cuelgan cuerdas donde crece suspendido. Ahí se alimentan de las partículas en suspensión del agua, como el fitoplancton, y, a diferencia de los peces de acuicultura, no necesita pienso.

Un marisco muy versátil

Al vapor con unas gotas de limón están listos en pocos minutos y son una buena forma de comerlos.

Pero hay vida más allá de esa receta, pues el mejillón admite salsas, escabeches, arroces, pastas y hasta rellenos.

Una de esas salsas es la que propone Pablo Palacios, un creador de contenido gastronómico conocido en Instagram como @recetasporuntubo, que ha compartido su receta de mejillones en salsa que están "para pringar pan".

Limpiar los mejillones

Antes de cocinarlos, el cocinero retira el biso, lo que comúnmente llamamos barbas, que son los filamentos que segrega el molusco para adherirse a la cuerda de la batea.

Para retirarlo sin dañar la carne del molusco se debe tirar de las hebras siempre desde el lado más ancho de la concha hacia el más picudo.

Para las lapas y otras adherencias de la concha usa el dorso del cuchillo, pues con unos golpecitos, explica, "van saliendo".

Aunque esto último es una cuestión estética y es un trabajo que se puede ahorrar, pues el Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, señala que no es necesario porque forman parte del hábitat natural del mejillón y no le transmiten olores ni sabores al cocinarlo.

Pimentón y harina

En el sofrito, Pablo Palacios cocina el pimentón solo unos segundos "para evitar que se queme" y añade "rápidamente" el tomate rallado.

La cucharada de harina sirve, en sus palabras, "para engordar la salsa". Como siempre que una receta lleva harina, se debe cocinar a fuego muy suave antes de mojarla con el caldo de los mejillones para quitarle el sabor a crudo.

Receta fácil de mejillones en salsa Ingredientes Mejillones frescos, 1 kg

Vino blanco, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Ajo, 2 dientes

Cebolla, 1 ud

Tomate maduro, 1 ud

Pimentón dulce, 1 cucharada rasa

Guindilla molida (opcional), al gusto

Harina de trigo, 1 cucharada rasa

Perejil fresco picado, 1 cucharada Paso 1 Limpiamos los mejillones, les retiramos las barbas y quitamos las pequeñas conchas adheridas a la del propio mejillón. Paso 2 Ponemos los mejillones en una cazuela con el vino blanco, tapamos y cocinamos a fuego fuerte. Retiramos los que se van abriendo y dejamos tapados los demás hasta que se abran por completo. Paso 3 Quitamos una de las conchas a cada mejillón y los reservamos. Colamos el caldo de la cocción y lo reservamos también. Paso 4 Pelamos y picamos los ajos y la cebolla. Calentamos el aceite a fuego medio en una cazuela amplia y sofreímos el ajo y la cebolla durante 6-7 minutos, hasta que la cebolla esté transparente y ligeramente dorada. Paso 5 Hacemos un hueco en el centro de la cazuela, añadimos el pimentón y la guindilla, si la usamos, y removemos unos segundos. Paso 6 Añadimos rápidamente el tomate rallado y cocinamos unos 10 minutos, hasta que pierda casi toda su agua. Espolvoreamos la harina, removemos y cocinamos a fuego suave durante 2 minutos. Paso 7 Incorporamos poco a poco el caldo de los mejillones sin dejar de remover, hasta ligar la salsa, y cocinamos 2-3 minutos desde que rompa a hervir. Paso 8 Trituramos la salsa con la batidora para que quede más fina, si la queremos sin tropezones, y la devolvemos a la cazuela. Paso 9 Apagamos el fuego, añadimos los mejillones a la salsa caliente y los dejamos 2 minutos. Paso 10 Espolvoreamos el perejil picado y servimos.

Más recetas con mejillones

Mejillones a la vinagreta. Abrimos los mejillones al vapor, retiramos una concha y los dejamos enfriar. Picamos muy fino medio pimiento rojo, medio pimiento verde y una cebolleta, y lo mezclamos con 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 de vinagre y sal al gusto. Cubrimos cada mejillón con una cucharadita de la mezcla y los servimos fríos.

Mejillones en escabeche caseros. Abrimos los mejillones y los sacamos de la concha. En un cazo calentamos 150 ml de aceite con 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y unos granos de pimienta, retiramos del fuego y añadimos una cucharadita de pimentón y 75 ml de vinagre. Vertemos el escabeche sobre los mejillones y los dejamos en la nevera de un día para otro.

Espaguetis con mejillones. Abrimos 1 kg de mejillones con 100 ml de vino blanco y colamos el caldo. Doramos 2 ajos laminados con una guindilla, añadimos 200 g de tomate triturado y el caldo, y dejamos reducir. Incorporamos 200 g de espaguetis al dente y los mejillones sin concha, y mezclamos un minuto al fuego.

Mejillones al curry con leche de coco. Sofreímos cebolla, ajo y jengibre rallado, añadimos una cucharada de curry en polvo y 400 ml de leche de coco, y dejamos que hierva un par de minutos. Agregamos los mejillones crudos, tapamos y cocinamos hasta que se abran. Servimos con cilantro fresco y arroz blanco.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se deben guardar los mejillones frescos hasta el momento de cocinarlos? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja guardarlos en la parte baja de la nevera, que es la menos fría, envueltos en un paño húmedo y durante dos días como máximo.

¿Cómo sé si un mejillón está en buen estado antes de cocinarlo? La concha debe estar cerrada, porque eso indica que el molusco está vivo.

El Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia recomienda ponerlos unos minutos en remojo en agua fría al llegar a casa y desechar los que tengan la concha abierta.

¿Se puede hacer la receta con mejillones ya cocidos o congelados? Sí, aunque en ese caso habría que sustituir el caldo de cocción por unos 200 ml de caldo de pescado.