Pablo, cocinero: "El guiso de carne más meloso no se hace con agua, sino con 700 ml de caldo, 650 g de ternera y ajo"

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Total: 2 h 45 min

Comensales: 2

Comer carne en el marco de una dieta equilibrada no tiene que limitarse a un filete de ternera a la plancha o a una pechuga de pollo hervida.

En el menú semanal también tienen sitio los guisos que hacían las abuelas, elaborados con piezas ricas en colágeno y con hortalizas propias de la dieta mediterránea, como la cebolla, el ajo, la zanahoria o el tomate.

Pablo Suárez es un cocinero gallego que publica sus recetas en Instagram con el perfil @poesiadefogon. Allí ha compartido su estofado de ternera con patatas y guisantes, donde confiesa que es uno de sus platos preferidos.

Cortes de carne para guisar

Para una cocción larga, las piezas más adecuadas son las que tienen más tejido conjuntivo.

Pablo Suárez utiliza jarrete de ternera, la parte baja de la pata del animal, que según la zona de España también se conoce como morcillo o zancarrón.

En la ternera, otras opciones habituales para guisar son la aguja, la llana, la espaldilla, el pez, la falda, la carrillera y el rabo. En el cerdo destacan la carrillera, la paleta, la aguja o cabecero de lomo, la costilla y el codillo.

Todas ellas son piezas más económicas que el lomo o el solomillo y se caracterizan porque necesitan un tiempo de cocción más largo para que queden tiernas.

El motivo lo explica Harold McGee en La cocina y los alimentos, cuando esos cortes de carne se cocinan durante horas en un medio húmedo, el colágeno del tejido conjuntivo se transforma en gelatina. Ese proceso es el que hace que la carne quede melosa y las salsas de los guisos tengan cuerpo.

Caldo de huesos en vez de agua

Pablo Suárez utiliza, además, un caldo de huesos. Este tipo de caldo lleva disuelta parte de la gelatina que se extrae de huesos y cartílagos durante su elaboración, por lo que suma sabor y potencia esa textura melosa en el guiso.

Pero antes de añadir el líquido, Pablo Suárez dora la carne a fuego muy alto para que se produzca la reacción de Maillard, que genera compuestos aromáticos que enriquecen aún más el guiso.

Receta fácil de guiso de ternera con patatas Ingredientes Jarrete de ternera, 650 g

Patatas medianas, 3 ud

Cebolla grande, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Zanahorias pequeñas, 2 ud

Tomate rallado, 80 g

Vino tinto, 150 ml

Caldo de huesos, 700 ml

Guisantes cocidos, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Laurel, 1 hoja

Romero, 1 ramita

Tomillo, 2 ramitas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Perejil fresco picado (opcional), 1 cucharada Paso 1 Pelamos las zanahorias y las cortamos en medias rodajas. Pelamos y picamos finamente la cebolla y los ajos. Cortamos el jarrete en dados de unos 4 cm y lo salpimentamos. Paso 2 Calentamos el aceite en una olla a fuego muy alto y doramos la carne por todas sus caras. La retiramos y la reservamos. Paso 3 En la misma grasa pochamos la cebolla, el ajo y la zanahoria durante 10 minutos a fuego medio. Paso 4 Añadimos el tomate rallado y lo sofreímos unos 5 minutos, hasta que reduzca. Paso 5 Incorporamos el vino tinto y lo reducimos a fuego alto hasta que casi se evapore. Reincorporamos la carne y cocinamos todo junto un par de minutos. Paso 6 Añadimos el caldo, el laurel, el romero y el tomillo. Tapamos y cocinamos a fuego suave durante 1 hora y 30 minutos, hasta que la carne esté tierna. En este punto, retiramos la grasa de la superficie con ayuda de una cuchara. Paso 7 Pelamos las patatas y las chascamos clavando la punta del cuchillo y girando para arrancar cada trozo de patata. Paso 8 Añadimos las patatas a la olla, tapamos y cocinamos a fuego suave unos 30 minutos, hasta que estén tiernas. Meneamos la olla de vez en cuando. Si el guiso está demasiado caldoso y lo queremos más espeso, destapamos los últimos 10 minutos. Paso 9 Incorporamos los guisantes y hervimos 2 minutos. Espolvoreamos el perejil y servimos.

Más guisos de carne fáciles

Carrilleras de cerdo al vino tinto. Doramos las carrilleras salpimentadas en una cazuela con aceite de oliva y las reservamos. En la misma grasa pochamos cebolla, zanahoria y ajo, añadimos vino tinto, lo reducimos y devolvemos la carne.

Cubrimos con caldo y cocinamos tapado a fuego suave unas 2 horas y media, hasta que se puedan cortar con el tenedor.

Albóndigas en salsa. Mezclamos carne picada de ternera y de cerdo con ajo, perejil, huevo y miga de pan remojada en leche. Formamos bolas, las doramos y las terminamos de cocinar unos 15 minutos en una salsa de cebolla, vino blanco y caldo.

Pollo al chilindrón. Doramos muslos y contramuslos de pollo y los reservamos. Pochamos cebolla, ajo, pimiento rojo y unos taquitos de jamón serrano, añadimos tomate triturado y cocinamos el pollo en esta salsa unos 40 minutos a fuego lento hasta que esté tierno.

Costillas de cerdo con patatas. Doramos las costillas troceadas y las reservamos. Sofreímos cebolla, pimiento verde y ajo, añadimos una cucharadita de pimentón, devolvemos las costillas y cubrimos con caldo. Cocinamos 45 minutos, incorporamos las patatas chascadas y seguimos 25 minutos más.

Ragú de ternera. Doramos aguja de ternera en dados, la retiramos y sofreímos cebolla, zanahoria y apio picados. Añadimos vino tinto, tomate triturado y la carne, y cocinamos tapado a fuego muy suave unas 3 horas. Desmigamos la carne con dos tenedores y servimos la salsa con pasta.

Ternera guisada con setas. Doramos dados de ternera para guisar y los reservamos. Rehogamos cebolla y ajo, añadimos setas troceadas y un poco de vino blanco, devolvemos la carne y cubrimos con caldo. Cocinamos tapado a fuego suave alrededor de 1 hora y media, hasta que la carne esté tierna.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer en olla exprés? Sí. La carne de guiso necesita unos 30-40 minutos desde que la olla alcanza la presión, según el modelo. Después abrimos, añadimos las patatas y las cocemos sin presión hasta que estén tiernas.

¿Se puede congelar un guiso de carne? Sí. La carne y la salsa congelan fenomenal, pero la patata cocida se vuelve granulosa con la congelación. Lo mejor es congelar el guiso sin patatas y añadirlas al recalentar.

¿Con qué se puede sustituir el vino tinto? Con la misma cantidad de caldo. Es importante hacerlo si hay niños o personas que no pueden tomar alcohol, pues aunque durante la cocción se elimina gran parte de este, siempre queda un residuo.

¿Cuál es el mejor vino tinto para un guiso? Para guisar carne, lo más recomendable es un tinto joven o roble, afrutado y con poca madera. Un tempranillo, una garnacha, un mencía o un monastrell son buenas opciones.

Los crianzas con mucha barrica, más ricos en taninos, pueden amargar la salsa al reducirse. La regla es sencilla, lo mejor es cocinar con un vino que también sea rico para beber.

¿Qué hago si la carne después de hora y media sigue dura? Hay que seguir cocinando a fuego suave y comprobar la textura cada quince o veinte minutos. Si el líquido se evapora demasiado, debemos añadir algo de caldo caliente.

El tiempo depende del tamaño de los trozos y de la pieza utilizada, que debe ser siempre, como hemos visto, una rica en colágeno y apta para cocciones largas.