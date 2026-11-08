Encarna, abuela cocinera: "Para que la tortilla de patatas quede más rica, hay que freír 250 g de cebolla con la patata"

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Encarna, conocida en TikTok @recetasyayaencarna, es una de esas abuelas que son un archivo vivo de la cocina popular, de lo que se ha comido en España durante las últimas décadas.

Ellas son las guardianas indiscutibles de todas esas recetas que se han ido transmitiendo de generación en generación, de memoria, sin apuntes y sin vídeos de YouTube, para sacar lo mejor de los productos más humildes.

Son las abuelas que nos han hecho felices con sus cocidos de los domingos, sus croquetas de los lunes para aprovechar las sobras, sus estofados de carne supertierna y, cómo no, con sus tortillas de patata.

Tortillas como la que prepara Encarna en uno de los vídeos subidos a su perfil que ya supera los cinco millones de reproducciones.

La tortilla de una abuela

El vídeo de Encarna responde al reto que le propone su nieto desde el otro lado de la cámara. Ha de preparar "una receta que esté buenísima por menos de 10 euros" y Encarna no tiene dudas.

Empieza por hacer un desglose de los ingredientes que ya quisieran muchos bares hacer escandallos con tanto arte. "Las 3 patatas, 75 céntimos en el mercado. Dos cebollas, 50 céntimos. Seis huevos de Mercadona, unos 60. Y el aceite de oliva virgen extra, 2 euros. Y 2 euros voy a ponerle a la luz, que se gasta".

En total, el coste, según sus cuentas, asciende a 5,85 euros, que cumpliría con las premisas del reto. Aunque es cierto que al precio que está subiendo el coste de la vida, es posible que esta sea una estimación muy por debajo del precio de mercado.

Pochar cebolla y patata juntas

Ya con los ingredientes en la cocina y con un simpático gorro de cocinera, Encarna empieza poniendo el aceite en la sartén con el fuego "al 6". Pela las patatas, las lava, las corta "en trozos finos" y las empieza a freír removiendo con cuidado para que no se quemen.

Luego llega el turno de las cebollas. "Ahora pelo las cebollas. La primera y la segunda. Las corto por la mitad y luego en trozos... Unas vueltecitas y esto ya tiene mejor pinta. Ahora lo tapo", nos cuenta.

Su truco es pochar la cebolla junto a la patata, sin prisas y tapadas, hasta que ambas estén tiernas. "Las voy aplastando así, para que no salgan las patatas enteras. Esto lo hago a mi manera", dice mientras va rompiendo las patatas con la espátula.

Mientras se van cocinando las patatas, bate los seis huevos con "un poquito de sal" y mezcla todo. "Unas vueltas y echo todo dentro de los huevos. Lo mezclo bien y a la sartén".

El momento de darle la vuelta a la tortilla, el el paso de máxima tensión. "El paso más importante. Darle la vuelta. Esta vez he tenido suerte. Menos mal", exclama aliviada.