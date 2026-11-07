El chef José Andrés y un guiso de garbanzos con mejillones StudioImagen73 iStock

José Andrés, chef: "El guiso más rico y ligero del otoño se hace con 1200 g de mejillones y 600 gramos de garbanzos de bote"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

El garbanzo sigue siendo la legumbre más consumida en España, tanto en seco como en conserva. Según el Ministerio de Agricultura, los hogares españoles adquirieron 67,9 millones de kilos de garbanzos en 2024, un 1,9 % más que el año anterior.

El consumo medio alcanzó los 1,45 kilos por persona y año, lo que representa el 43,1 % de todas las legumbres compradas en nuestro país.

También se observa que la comodidad está transformando los hábitos de consumo. Aunque las estadísticas no desglosan las ventas de garbanzos secos y cocidos, sí reflejan el avance de las conservas en el conjunto de las legumbres.

En 2024 se consumieron 90,7 millones de kilos de legumbres cocidas, equivalentes a 1,93 kilos por persona, frente a 67 millones de kilos de legumbres secas, con una media de 1,43 kilos por habitante.

Así pues, los formatos listos para consumir ganan así protagonismo frente a las preparaciones tradicionales que requieren remojo y cocción.

Un buen ejemplo es este guiso de garbanzos con mejillones que propone el chef José Andrés, gran defensor de las conservas de productos de nuestra tierra.

Una receta cuyo único truco es cocer los mejillones en vino blanco para que, cuando se abran y suelten sus jugos, éstos se mezclen con él formando un caldo sabroso que luego se usará para preparar el guiso.

Garbanzos con mejillones

En esta ocasión, el chef asturiano, desde la cocina del programa Vamos a cocinar con José Andrés, defiende el uso de los garbanzos de bote como alternativa a los garbanzos secos.

De este modo, según explica, se puede preparar un suculento guiso de garbanzos con mejillones que "parecen tradicionales, pero se hacen en un segundo".

La receta del cocinero asturiano es como un potaje de los de siempre que, según él mismo dice, puede recordar a los garbanzos con espinacas y que están "para chuparse los dedos". La única diferencia es que, con los garbanzos de bote, se hace en apenas media hora y con mucho menos trabajo.

Se trata de un plato sabroso, ligero y perfecto para cualquier ocasión, pues lo mismo nos alegra un tupper para comer en la oficina que nos puede servir para impresionar a los parientes en una comida de domingo.

Garbanzos con mejillones de José Andrés

Receta de guiso fácil de garbanzos con mejillones Ingredientes Garbanzos de bote cocidos y escurridos, 600 g

Mejillones frescos, 1200 g

Cebolleta, 2 ud

Ajo, 3 dientes

Vino blanco, 100 ml

Laurel, 1 hoja

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Perejil fresco picado, para decorar

Sal, al gusto Paso 1 En una olla que sea lo suficientemente grande, ponemos los mejillones junto con el vino blanco y la hoja de laurel. Tapamos la olla y cocinamos a fuego fuerte de 3 a 5 minutos, hasta que los mejillones se abran. Paso 2 En cuanto se abran, los retiramos de la olla y reservamos tanto los mejillones como el caldo de la cocción. Paso 3 Picamos finamente las cebolletas y los dientes de ajo y los reservamos. Paso 4 En una cazuela amplia, calentamos el aceite de oliva a fuego medio y añadimos el ajo y la cebolleta. Sofreímos durante 5 minutos hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Paso 5 Añadimos el pimentón, bajamos el fuego para que no se nos queme y lo mezclamos bien. Paso 6 Añadimos los garbanzos cocidos de bote escurridos y enjuagados a la cazuela con el sofrito e incorporamos el caldo colado de los mejillones. Removemos bien para que se integre todo. Paso 7 Cocemos a fuego lento durante unos 10 minutos y sazonamos al gusto. Paso 8 Para montar el plato, mientras los garbanzos terminan de cocerse, limpiamos los mejillones retirándoles las conchas. Este paso es opcional, pero facilita la tarea a la hora de comer. Paso 9 Justo antes de servir, bajamos el fuego y colocamos los mejillones sobre la superficie de los garbanzos. Paso 10 Para dar el toque final, espolvoreamos con el perejil fresco picado.

Un guiso rico en proteínas

Desde el punto de vista nutricional, esta receta tan fácil es, además, una excelente combinación de proteínas de alta calidad, fibra y minerales esenciales.

Al cocinar en la misma receta una legumbre como el garbanzo y un molusco como el mejillón, estamos ante un plato que aporta proteínas por partida doble y satisface tanto las necesidades energéticas como los requerimientos de macronutrientes en el marco de una dieta equilibrada.

Los garbanzos cocidos aportan aproximadamente 8 a 9 gramos de proteína por cada 100 gramos, junto con una importante cantidad de fibra dietética, que contribuye al buen funcionamiento intestinal, al control glucémico y a proporcionar una sensación de saciedad que evita la sensación de hambre entre horas.

Aunque las proteínas vegetales de las legumbres no siempre contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas, en este plato se complementan con las proteínas animales de los mejillones, lo que mejora significativamente el perfil proteico del guiso.

Por su parte, los mejillones son una fuente muy rica en proteínas de alto valor biológico, con un aporte de unos 10-12 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de contener vitamina B12, hierro, zinc, yodo y ácidos grasos omega-3.

Su bajo contenido en grasa hace que sean un excelente alimento para quienes desean llevar una dieta saludable manteniendo la masa muscular sin excesos calóricos e, incluso, para deportistas que desean aumentarla.

En definitiva, la receta que propone José Andrés aporta alrededor de 20 a 25 gramos de proteína por ración y es un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional no tiene por qué estar reñida con el interés por llevar una alimentación equilibrada.