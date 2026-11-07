Clara, cocinera: "El salmón más rico no se hace a la plancha, sino con 3 cucharadas de queso crema, mostaza y pepinillos"

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Los expertos recomiendan comer pescado de forma regular y existen múltiples formas deliciosas de hacerlo, solo es cuestión de dar con una buena receta.

El salmón, además, figura en la lista de especies con bajo contenido en mercurio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que recomienda consumir entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana.

Y una buena manera es la que propone Clara, conocida en Instagram como @guinda.guindilla, que ha compartido la receta de sus rillettes de salmón, una preparación típica de la cocina francesa con la que todo son ventajas.

Consiste en una especie de paté rústico que se prepara rápido, aguanta unos días en la nevera y es perfecta para cualquier picoteo ya sea como aperitivo o como cena cuando no tienes ganas de cocinar nada.

Al vapor, cocido o al horno

Clara cocina el salmón al vapor porque, según explica, "es lo más rápido". Aunque no es la única opción, ella misma apunta en el vídeo señala que también se puede hacer cocido o al horno.

"Normalmente, si lo haces al vapor, la piel te va a quedar dentro de la vaporera", explica. Con las otras dos técnicas, hay que retirarla a mano antes de desmenuzar el pescado.

Y, además, seguro que a ti también se te está pasando ya por la cabeza, las rillettes francesas son también una receta magnífica para aprovechar algún trozo de salmón que haya sobrado de alguna comida.

Rillettes, una receta francesa

Aunque actualmente se preparan rillettes con muchos ingredientes, las primeras nacieron como un producto de charcutería.

Las más conocidas, las Rillettes de Tours, tienen Indicación Geográfica Protegida desde 2013. Su pliego de condiciones las define como un producto cocido y untable, elaborado con carne de cerdo cocida en su propia grasa durante horas en una marmita al descubierto. Y sí, se parecen mucho a los chicharrones que se hacen en algunas zonas de Galicia.

Su origen se sitúa en el campo de Turena durante la Edad Media. Hasta finales del siglo XVIII se elaboraban sobre todo en el medio rural; a comienzos del XIX las adoptaron los charcuteros de la zona y en 1835 Honoré de Balzac, nacido en Tours, las elogió en su novela Le Lys dans la vallée.

La otra gran referencia francesa son las rillettes du Mans, de la vecina Sarthe. Con el tiempo, el nombre se ha extendido a versiones de pescado como la de salmón.

Receta fácil de rilletes de salmón Ingredientes Lomos de salmón fresco, 2 ud

Queso crema, 3 cucharadas generosas

Mostaza a la antigua o de Dijon, 1 cucharada colmada

Pepinillos en vinagre, 5 ud

Cebollino fresco picado, 2 cucharadas

Zumo de limón, 1 cucharada

Ralladura de limón, ½ cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, opcional

Tostadas de pan, crackers o regañás, para acompañar Paso 1 Cocinamos los lomos de salmón al vapor durante 12-15 minutos, según su grosor, hasta que estén completamente hechos. Paso 2 Mientras tanto, picamos muy finos los pepinillos y el cebollino. Paso 3 En un bol, mezclamos el queso crema, la mostaza, los pepinillos, el cebollino, el zumo de limón, la ralladura, la sal y la pimienta. Paso 4 Retiramos la piel del salmón y lo dejamos templar unos 5 minutos. Paso 5 Desmenuzamos el salmón muy fino con ayuda de un tenedor. Paso 6 Lo incorporamos a la mezcla del bol y removemos hasta integrar todos los ingredientes. Paso 7 Pasamos la rillette a un bote de cristal, alisamos la superficie y la cubrimos con el aceite de oliva. Paso 8 Tapamos el bote y lo guardamos en la nevera entre 2 y 4 horas antes de consumirlo. Paso 9 Servimos la rillette fría, acompañada de tostadas de pan, crackers o regañás.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia una rillette de un paté? En la textura. El paté se elabora con ingredientes triturados hasta formar una pasta, mientras que la rillette se desmenuza y conserva hebras. El pliego de las Rillettes de Tours, por ejemplo, exige una textura deshilachada con fibras de carne visibles de más de 2 cm.

¿Qué diferencia hay entre la mostaza a la antigua y la de Dijon? La mostaza a la antigua no se tamiza, por lo que conserva los granos de mostaza más o menos aplastados, según el pliego de la IGP Moutarde de Bourgogne.

La de Dijon sí se tamiza y tiene una textura lisa. Además, la mostaza a la antigua suele ser más suave que la de Dijon.

¿El cebollino y la cebolleta son lo mismo? No. El cebollino (Allium schoenoprasum) es una planta aromática de hojas finas, huecas y alargadas que se usa sobre todo en crudo y picada. La cebolleta es una cebolla que se recolecta tierna, con el bulbo pequeño y el tallo verde.

Otras formas de cocinar salmón

Más allá del salmón a la plancha, al horno o al vapor, el recetario internacional tiene propuestas para preparar este pescado que resultan riquísimas. Las que vienen a continuación son solo una pequeña muestra.

Gravlax . Es el salmón marinado que podemos comprar loncheado o podemos hacerlo en casa mucho más barato. Mezclamos a partes iguales sal gruesa y azúcar, añadimos eneldo picado y pimienta, y enterramos en esa mezcla un lomo de salmón con piel previamente congelado.

Lo envolvemos en film, lo dejamos 48 horas en la nevera con un peso encima y le damos la vuelta cada 12 horas. Pasado ese tiempo, retiramos la mezcla, lo secamos bien y lo cortamos en lonchas finas.

Se conserva varios días en la nevera en un tupper cubierto de aceite de oliva y cerrado herméticamente.

Salmón en papillote. Colocamos el lomo sobre una hoja de papel de horno con rodajas de limón, eneldo, sal y una cucharada de aceite. Cerramos el paquete doblando los bordes y horneamos a 200 °C entre 12 y 15 minutos.

Tartar de salmón. Cortamos en dados pequeños un lomo previamente congelado y descongelado en la nevera. Lo aliñamos con chalota picada, alcaparras, zumo de lima, aceite de oliva y sal, y lo servimos frío como relleno de unos aguacates o sobre tostas.

Koulibiac . Es un pastel de origen ruso adoptado por la cocina francesa. Extendemos una lámina de hojaldre y colocamos por capas arroz cocido, champiñones salteados, huevo duro, eneldo y lomos de salmón.

Cerramos la masa, la pintamos con huevo batido y horneamos a 200 °C unos 30 minutos, hasta que esté dorada.