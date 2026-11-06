Pablo Suárez, cocinero: "Las berenjenas más ricas del otoño no se fríen, se cocinan con 1 bote de garbanzos, ajo y 1 cebolla"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 2

En España se consumen 70,6 millones de kilos de berenjenas al año y no todas hay que comérselas fritas -que están buenísimas- o a la plancha.

Ahora en otoño, época en la que la hortaliza está en su mejor momento, existe una receta mucho más reconfortante y muy fácil de hacer.

La propuesta es del cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en Instagram como @poesiadefogon. Se trata de un curry de garbanzos y berenjena, un plato "típico de la India" y, según palabras del propio cocinero, una receta "sencilla y con un sabor espectacular".

De la India a al-Ándalus

La berenjena (Solanum melongena) es originaria de la India. Su nombre procede del persa badindjan, que pasó al árabe como al-bādhinjān, según indica la ficha de esta hortaliza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fueron los árabes quienes la introdujeron en Europa a través de la Península Ibérica y su cultivo era habitual en al-Ándalus.

El agrónomo andalusí Ibn al-'Awwam, que escribió entre los siglos XII y XIII, distinguía cuatro variedades: la egipcia, la siria, la local y la cordobesa, una variedad con la piel casi negra.

Así lo recoge Miguel Ángel González Manjarrés en un estudio publicado en 2015 en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, de la Universidad Complutense, que explica también que la planta llegó al resto de Europa a través de las traducciones latinas de textos árabes.

En castellano, la primera documentación escrita de la palabra aparece en el Cancionero de Baena , una recopilación de poesía del siglo XV.

Receta de curry de berenjenas con garbanzos Ingredientes Garbanzos cocidos, 400 g escurridos (1 bote de los grandes)

Berenjena mediana, 1 ud

Leche de coco, 400 ml

Caldo de verduras, 200 ml

Cebolla morada, 1 ud

Jengibre fresco, 1 trozo de 2 cm

Ajo, 3-4 dientes

Tomate concentrado, 1-2 cucharadas

Curry Madrás en polvo, 1 cucharada rasa

Cúrcuma molida, ½ cucharadita

Comino molido, ½ cucharadita

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Pimienta negra molida, ¼ de cucharadita

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas Para terminar y acompañar: Leche de coco o yogur natural, 2 cucharadas

Cilantro fresco picado, 1 cucharada (opcional)

Arroz blanco, 2 raciones Paso 1 Pelamos la cebolla y la picamos finamente. Pelamos los ajos y el jengibre y los rallamos. Paso 2 Calentamos el aceite en una cazuela a fuego medio y rehogamos la cebolla durante 6-7 minutos hasta que esté transparente. Paso 3 Añadimos el ajo y el jengibre rallados y rehogamos 5 minutos más a fuego medio-alto, removiendo con frecuencia. Paso 4 Cortamos la berenjena en dados de tamaño regular y la incorporamos a la cazuela. Salamos y cocinamos a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté tierna. Paso 5 Añadimos el tomate concentrado, el curry, la cúrcuma, el comino, el pimentón y la pimienta. Rehogamos 2 minutos para que se integre todo. Paso 6 incorporamos la leche de coco y el caldo de verduras, llevamos a ebullición y cocinamos 2 minutos. Paso 7 Probamos y corregimos de sal. Incorporamos los garbanzos escurridos y cocinamos a fuego medio-bajo durante 10-15 minutos, hasta que la salsa esté ligeramente espesa. Paso 8 Servimos el curry con el arroz y terminamos con el yogur o un hilo de leche de coco y un poco de cilantro picado.

Preguntas frecuentes

¿Hay que salar la berenjena antes de cocinarla? En esta receta no se hace, pero muchos cocineros recomiendan, para evitar sabores amargos, cortarla, salarla o sumergirla en agua con sal y dejarla reposar unos 30 minutos antes de cocinarla.

¿Cómo elegir una buena berenjena? Debe estar firme y tener la piel suave, brillante y sin arrugas. Para saber si está en su punto de madurez, basta con presionar ligeramente la piel con los dedos: si queda la huella, está lista. Si no ha alcanzado ese punto, puede tener sabores amargos.

¿Cuánto aguantan las berenjenas frescas en la nevera? Es una hortaliza sensible al frío. Por debajo de 10 °C puede sufrir daños que se manifiestan como picado en la superficie, escaldaduras y oscurecimiento de las semillas.

En cualquier caso, se pueden mantener en buenas condiciones hasta 9 o 10 días.

¿Se puede usar bebida de coco en vez de leche de coco? La leche de coco en lata que se vende para cocinar contiene entre un 60 % y un 80 % de extracto de coco, según el etiquetado de varias marcas.

En cambio, las bebidas de coco en brik llevan entre un 3 % y un 6 % de coco, y algunas incorporan azúcar y aromas. Por eso no siempre se pueden intercambiar en la misma cantidad.

¿Qué es el curry Madrás? Es un curry ligeramente picante y de color rojizo debido a la cantidad de chile que contiene la mezcla de especias. Si no se está muy acostumbrado al picante, mejor usarlo con moderación para ir ajustando la cantidad o usar un curry más suave, como el Korma.