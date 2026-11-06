Arantza Calle, cocinera: "El guiso de pescado más sabroso del otoño se hace con 200 g de tomate, ajo y 1 litro de caldo"

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Con el frío que tenemos estos días en muchos puntos de España, lo que más nos apetece a algunos son guisos, de lo que sea, pero que sean platos de cuchara con un trozo de pan para rebañar al terminar.

Este suquet de rape y langostinos es uno de ellos, un guiso marinero de la costa catalana con el sabor de las comidas de las abuelas de antes.

La propuesta es de Arantza Calle Abad, una cocinera zamorana que comparte recetas de la cocina tradicional española en su perfil de Instagram, @digesti_on, que reúne más de un millón y medio de seguidores.

La picada, el secreto

La picada es una de las técnicas básicas de la cocina catalana. Es un majado de frutos secos, pan y otros ingredientes, que antiguamente se preparaba majando todo en el mortero, y se añade al guiso en la parte final para espesar la salsa y darle sabor.

La de Arantza lleva almendras, pan y el hígado del rape. "Esto nos ayudará a emulsionar la salsa y a dejarla bien cremosita", explica la cocinera.

El hígado, aunque es un recurso ampliamente utilizado por cocineros profesionales, es opcional. Si el rape lo hemos comprado eviscerado, se puede prescindir de él o sustituirlo por hígado de bacalao o de rape en conserva.

Hay que decir también que, tal como explica la cocinera, el sabor "no tiene nada que ver con un hígado de ternera". Es mucho más suave.

El punto de cocción del rape

El rape es un pescado sin espinas, por lo que es perfecto para guisos, especialmente cuando hay niños.

La única precaución es que no debemos excedernos con el tiempo de cocción: "El rape es muy delicado y se queda gomoso" si se cocina de más, explica Arantza, por eso con un par de minutos escasos es suficiente.

¿Rape blanco o rape negro?

En España se comercializan principalmente dos especies, el rape blanco (Lophius piscatorius) y el rape negro (Lophius budegassa), ambas presentes en el Mediterráneo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

A simple vista se parecen mucho. La diferencia más fiable está en el peritoneo, la membrana que recubre las vísceras, que es claro en el rape blanco y negro en el rape negro.

El más apreciado en cocina es el rape negro, cuya carne es blanca y firme, de sabor suave y con aromas yodados que recuerdan al marisco. La del rape blanco resulta menos suave y sabrosa, aunque también es consistente y de fibra fina.

Según Mercasa, aproximadamente la mitad del rape que se distribuye en su red es de procedencia española, sobre todo de Galicia y de la cornisa cantábrica.

El resto es importado, el fresco llega principalmente de los caladeros de Irlanda y Francia, y el congelado, de países de la costa atlántica africana, como las colas sin piel de rape del Cabo (Lophius vomerinus).

Receta fácil de guiso de rape y langostinos Ingredientes Rape limpio y sin espinas, 1 kg

Gambas o langostinos con cabeza, 700 g

Caldo de pescado, 1 litro

Tomate triturado o rallado, 200 g

Ajos, 4-5 dientes

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Sal, 1 cucharadita (6 g)

Perejil fresco picado, 2 cucharadas (8 g) Para la picada: Pan, 1 rebanada

Almendras crudas peladas, 40 g

Hígado de rape, 30-50 g Para el caldo casero (opcional): Espinas del rape, cantidad necesaria

Cáscaras de las gambas o langostinos, cantidad necesaria

Puerro, 1 ud

Zanahoria, 1 ud

Agua, 1,3 litrod Paso 1 Pelamos las gambas o langostinos. Reservamos las cabezas por un lado, las cáscaras por otro y las colas en la nevera. Paso 2 Si preparamos el caldo en casa, ponemos en una olla las espinas del rape, las cáscaras, el puerro y la zanahoria troceados y el agua. Cocemos 25 minutos a fuego medio desde que hierva, colamos y reservamos 1 litro caliente. Paso 3 Cortamos el rape en trozos de unos 4 cm, lo salamos y lo reservamos. Paso 4 Calentamos el aceite en una cazuela amplia a fuego medio y salteamos las cabezas durante 3-4 minutos, aplastándolas con una cuchara. Las retiramos y colamos el aceite. Paso 5 Devolvemos el aceite a la cazuela y tostamos el pan, las almendras y el hígado de rape durante 2-3 minutos, hasta que se doren. Paso 6 Pasamos el pan, las almendras y el hígado a un mortero y los machacamos hasta obtener una pasta. Reservamos la picada. Paso 7 En la misma cazuela, sofreímos los ajos picados hasta que empiecen a chisporrotear, unos 30-40 segundos. Añadimos el tomate y lo cocinamos 10-12 minutos, hasta que pierda el agua. Paso 8 Añadimos el pimentón, removemos durante 10 segundos e incorporamos el caldo caliente. Paso 9 Mezclamos la picada con 3 cucharadas de caldo y la añadimos a la cazuela. Cocemos 5 minutos. Paso 10 Bajamos el fuego, colocamos el rape en la cazuela y lo cocinamos 1-2 minutos a fuego suave. Paso 11 Colocamos las colas de los langostinos por encima, apagamos el fuego, tapamos la cazuela y dejamos reposar 5 minutos. Paso 12 Probamos, ajustamos de sal y terminamos con el perejil picado.

El suquet, plato de marineros

El nombre del plato procede de suc, que en catalán significa jugo. El diccionario etimológico de Joan Coromines recoge en un vocabulario del siglo XVI el uso de esta palabra para el caldo de los guisos en el que se moja el pan.

En Roses (Girona), el suquet era el plato que cocinaban tradicionalmente los pescadores de la villa. En origen consistía en hervir pescado recién capturado con patatas, y con el tiempo la receta fue incorporando otros productos mediterráneos.

La picada, por su parte, tiene una larga trayectoria en la cocina catalana. El Llibre de Sent Soví, que data del siglo XIV y está considerado el recetario más antiguo conservado en catalán, ya recurre a ella en sus elaboraciones, junto con el sofrito.