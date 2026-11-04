Nuria Garrido, chef: "El pollo rebozado más crujiente y jugoso no se fríe, se hace al horno con 90 g de panko y 30 g de queso"

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El truco para conseguir unas tiras de pollo crujientes empieza antes de encender el fuego.

La preparación previa de la carne y la forma de aplicar el rebozado son la clave para conseguir esa ansiada cobertura dorada que no se desprenda durante la cocción.

Esta es la propuesta de Nuria Garrido, cocinera y creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @nuriagaro, que ha compartido en uno de sus últimos vídeos la receta de sus lágrimas de pollo con panko y parmesano.

Una alternativa a la fritura tradicional que resulta más ligera y también más cómoda de preparar, pues toda la cocción se hace en el horno sin apenas grasas.

Panko vs. pan rallado

El panko es el pan rallado de la cocina japonesa. Su nombre une pan, palabra que el japonés tomó del portugués, y ko, que significa harina o polvo.

El pan rallado que se suele usar en España se obtiene moliendo pan seco, con su miga y su corteza, hasta convertirlo en un polvo fino. El panko, en cambio, se hace solo con miga de pan blanco sin corteza y se desmenuza en forma de escamas o copos irregulares.

En Japón, el pan destinado a pan rallado se hornea por electrodos, con la masa colocada entre dos placas por las que pasa corriente eléctrica. Se utiliza este sistema porque calienta la masa desde dentro y da un pan sin corteza.

Nuria Garrido prefiere el panko porque "aporta un crujiente más ligero que el pan rallado tradicional".

En España, se puede encontrar en la sección de productos asiáticos de muchos supermercados y en tiendas de alimentación oriental. Si no se encuentra, se puede usar pan rallado convencional, que es el de nuestros rebozados de toda la vida.

Los trucos

El primer truco de Nuria es secar muy bien el pollo y presionar para que el rebozado se fije correctamente. "Escurre bien el pollo para que el rebozado se adhiera", insiste.

Además, recomienda presionar ligeramente cada tira contra la mezcla de panko para fijarla.

El segundo truco hace referencia al horneado. "No amontones las tiras, así se doran mejor", advierte.

El dorado del rebozado se debe a la reacción de Maillard, que se produce entre azúcares y proteínas a altas temperaturas y necesita una superficie seca.

Cuando las piezas se tocan, el vapor que suelta el pollo queda atrapado entre ellas y esas zonas se cuecen en lugar de dorarse.

A mitad de horneado, se debe dar la vuelta a las tiras para que se doren por las dos caras y es aconsejable comprobar con un termómetro de sonda que el centro de la pieza alcanza 74 °C.

Receta de pollo frito crujiente en el horno Para el pollo: Pechuga de pollo, 550 g

Leche, 400 ml

Huevo, 1 ud

Panko, 90 g

Parmesano rallado, 30 g

Pimentón ahumado, 1 cucharadita

Ajo en polvo, ½ cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Para la salsa: Yogur natural, 125 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Ralladura de la piel de medio limón

Zumo de limón, 1-2 cucharaditas

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos la pechuga en tiras de unos 2 cm de ancho. Las ponemos en un bol, las cubrimos con la leche, tapamos y las dejamos en la nevera al menos 1 hora. Paso 2 Precalentamos el horno a 200 °C. Batimos el huevo en un plato hondo. En otro plato, mezclamos el panko, el parmesano, el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Paso 3 Escurrimos bien el pollo, pasamos cada tira por el huevo batido y después por la mezcla de panko, presionando ligeramente. Paso 4 Colocamos las tiras en una bandeja de horno, separadas entre sí, y las pulverizamos con el aceite. Paso 5 Horneamos entre 18 y 22 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y alcancen 74 °C en el centro. Paso 6 Mientras se hornean, mezclamos el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de limón y la sal. Paso 7 Servimos el pollo con la salsa aparte.

Salsas para el pollo frito

La salsa de miel y mostaza es una de las más habituales para acompañar el pollo rebozado. Se prepara mezclando 2 cucharadas de mostaza de Dijon, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de mayonesa y 1 cucharadita de zumo de limón hasta obtener una crema homogénea.

Para una salsa picante rápida, basta con mezclar 4 cucharadas de mayonesa con 1 o 2 cucharaditas de salsa sriracha y 1 cucharadita de zumo de lima.

La salsa tártara se hace con 150 g de mayonesa, a la que se incorporan 2 pepinillos en vinagre picados, 1 cucharada de alcaparras picadas, ¼ de cebolleta muy fina, 1 cucharada de perejil picado y 1 cucharadita de zumo de limón.

La salsa agridulce se prepara calentando en un cazo 4 cucharadas de kétchup, 2 de vinagre de arroz, 2 de azúcar, 1 de salsa de soja y 100 ml de agua. Cuando rompe a hervir se añade 1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría y se cuece 2 minutos, y se remueve hasta que espese.