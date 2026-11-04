Jordi Roca, chef: "Las mejores patatas asadas no se asan con piel, sino con 200 ml de nata y 6 lonchas de beicon"

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Humildes y económicas, pero con tantas recetas fáciles y ricas para prepararlas que necesitaríamos una vida entera para probarlas todas. Por eso, no es de extrañar que las patatas sean uno de los alimentos más consumidos en España.

Son guarnición indiscutible para acompañar carnes o pescados. Funcionan en frío y en caliente: patatas fritas, ensaladilla rusa, guisos, purés y alguno de los platos más icónicos de la cocina española como la tortilla de patata.

Pero si hablamos de cocinarlas en el horno, lo que imaginamos siempre son las patatas panaderas y las típicas "patatas de feria", asadas con piel y toppings como beicon, queso o alguna salsa.

Patatas gratinadas

Una forma de cocinar las patatas asadas algo menos común en España, pero muy popular en el país vecino, es el gratín o, simplemente, patatas gratinadas.

El gratin dauphinois -en español, gratinado delfinés- es típico de la región del Delfinado en los Alpes franceses y se elabora con nata, queso y, a veces, beicon; el gratin savoyard -gratinado saboyano-, que se prepara en la región vecina de Saboya, lleva caldo de ternera en vez de nata, se le añade cebolla en láminas finas y se cubre con lascas de algún queso francés.

El chef Jordi Roca, de El Celler de Can Roca, en Girona, con 3 estrellas Michelin, en uno de los últimos vídeos de su canal de YouTube, Cosas de Casa, prepara su versión de este clásico de la cocina francesa.

Receta de un chef 3 estrellas

Durante la elaboración del plato, el cocinero comparte cuál es su ingrediente "secreto" para darle ese "toque de chef y algunos trucos" para que el resultado sea perfecto.

El primero de ellos consiste en utilizar una mandolina para obtener láminas finas y uniformes, lo que garantiza una textura delicada.

Sin embargo, hay otro que es aún más importante y es el de no pasar las patatas por agua una vez cortadas; de esta forma, conservan su almidón natural, que es el agente necesario para que el plato "cuaje" adecuadamente.

Al preparar el molde, el chef recomienda engrasar con mantequilla usando las manos en lugar de un pincel, pero es más por una cuestión sentimental que práctica. Si a alguien le da cosa pringarse las manos, que no se preocupe, pues usando una brocha de cocina, el resultado será el mismo.

En cuanto a ese "ingrediente mágico", Jordi Roca propone un toque creativo al añadir semillas de vainilla junto al bacon, para elevar el perfil aromático del plato. Ahora bien, hemos de señalar que se trata de un ingrediente opcional que, en caso de no tenerlo, se puede omitir, pero no se debe sustituir por ningún sucedáneo industrial.

Teniendo en cuenta todo esto, lo que queda por hacer es alternar las capas de patata, crema, queso y bacon, asegurándonos siempre de terminar con una capa de patata en la parte superior para obtener un aspecto similar al de una lasaña. Una vez montado todo en la bandeja, 55 minutos en el horno harán la magia.

Patatas gratinadas de Jordi Roca

Receta fácil de patatas gratinadas Ingredientes Patatas, 1,2 kg

Queso Emmental (u otro que funda bien), 200 g

Panceta o beicon, 6 lonchas

Nata (35 % m.g.), 200 ml

Mantequilla, cantidad suficiente para engrasar el molde

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto

Vainilla (opcional), semillas de 2 vainas Paso 1 Pelamos las patatas con cuidado y, una vez peladas, las cortamos en láminas muy finas utilizando una mandolina. Es fundamental no lavarlas después de cortarlas para conservar el almidón, ya que esto permitirá que nuestro gratín se mantenga compacto tras el horneado. Paso 2 Picamos el beicon en trozos pequeños. Si optamos por añadir vainilla, abrimos las vainas longitudinalmente y extraemos las semillas del interior, que reservaremos para el montaje. Paso 3 Engrasamos generosamente un molde apto para horno con mantequilla. Podemos hacerlo con las manos para asegurarnos de cubrir bien todas las superficies internas del molde. Paso 4 Comenzamos el montaje del gratín colocando una capa de láminas de patata en el fondo del molde, asegurándonos de distribuirlas de forma uniforme. Añadimos sal y pimienta, vertemos una pequeña cantidad de nata, distribuimos un poco de queso rallado, el beicon picado y, opcionalmente, una pizca de semillas de vainilla. Paso 5 Repetimos el proceso de capas en el mismo orden: patata, sal y pimienta, nata, queso, beicon y vainilla. Continuamos así hasta agotar los ingredientes o llenar el molde. Paso 6 Finalizamos siempre con una capa de patata en la parte superior. El aspecto debe recordar a una lasaña. Paso 7 Introducimos el molde en el horno precalentado a 180 °C con ventilador y horneamos durante 55 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Paso 8 Una vez fuera del horno, dejamos reposar unos minutos antes de servir. Podemos disfrutarlo al momento o dejarlo enfriar, guardarlo en la nevera unos días, recalentarlo o incluso cortarlo en porciones individuales. Su sabor mejora con el tiempo, explica el chef.

La guarnición perfecta

Las patatas gratinadas con beicon que propone Jordi Roca pueden ser un entrante delicioso; pero si queremos un menú completo, lo ideal sería acompañarlas con otro plato que aportase una ración de proteínas de alta calidad.

Las que vienen a continuación son solo unas cuantas ideas que pueden servir, incluso, para preparar el menú de una comida de fiesta.

Magret de pato con salsa de frutos rojos. Hacemos unos cortes superficiales en forma de rombos sobre la piel del magret y lo salpimentamos. Lo colocamos en una sartén fría, con la piel hacia abajo, y cocinamos a fuego medio hasta que la grasa se funda y la piel esté dorada y crujiente, casi como un torrezno.

Le damos la vuelta y terminamos la cocción hasta conseguir el punto de la carne que nos guste. En paralelo, reducimos unos frutos rojos con un chorrito de vino tinto y una cucharadita de miel hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Cortamos el magret en lonchas y lo servimos acompañado de la salsa.

Merluza al horno con ajo y limón. Colocamos unos lomos de merluza en una fuente de horno, los salpimentamos y los rociamos con un poco de aceite de oliva y zumo de limón. Añadimos unos dientes de ajo laminados y un chorrito de vino blanco.

Horneamos a 180 °C durante unos 12-15 minutos, dependiendo del grosor de los lomos, hasta que el pescado esté en su punto. Terminamos con un poco de perejil fresco picado.

Solomillo con salsa de pimienta verde. Salpimentamos unos medallones de solomillo y los marcamos en una sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva o mantequilla hasta conseguir el punto de cocción deseado.

Los retiramos y, en la misma sartén, añadimos unos granos de pimienta verde, un chorrito de brandy y un poco de caldo de carne. Dejamos reducir unos minutos, incorporamos un poco de nata líquida y cocinamos hasta obtener una salsa cremosa. Servimos los medallones con la salsa por encima.

Muslos de pollo al horno con limón y romero. Salpimentamos unos muslos de pollo y los colocamos en una fuente de horno junto con unos dientes de ajo enteros, unas rodajas de limón y unas ramitas de romero fresco.

Añadimos un chorrito de aceite de oliva y un poco de vino blanco. Horneamos a 190 °C durante unos 40-50 minutos, regando el pollo de vez en cuando con sus propios jugos, hasta que esté bien dorado y completamente cocinado en el interior.

Bacalao confitado con pimientos asados. Colocamos unos lomos de bacalao desalado en un cazo con abundante aceite de oliva, unos dientes de ajo y una hoja de laurel. Los cocinamos a fuego muy suave, procurando que el aceite se mantenga entre 60 y 65 °C, durante unos 12-15 minutos, dependiendo del grosor.

En paralelo, salteamos unos pimientos rojos asados cortados en tiras con un poco de ajo y aceite de oliva. Servimos el bacalao sobre los pimientos y terminamos con un poco del aceite aromatizado del confitado.