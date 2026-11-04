Dani Sánchez y su arroz con leche con calabaza @danieleandome Instagram

Dani Sánchez, cocinero: "El arroz con leche más exquisito del otoño no lleva nata, sino 200 g de calabaza y canela"

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El arroz con leche tiene casi tantas versiones como cocineros que lo preparan.

Hay quien lo quiere espeso y quien lo prefiere caldoso, quien lo aromatiza con limón y quien lo hace con naranja, quien lo toma templado y quien solo se lo come cuando está frío de la nevera.

El cocinero Dani Sánchez, que comparte sus recetas en su perfil de Instagram, @danieleandome, acaba de sumar una más a la lista.

Se trata de una versión otoñal, un arroz con leche especiado y con calabaza que, según dice, está a otro nivel.

¿Qué es el pumpkin spice?

Además de la calabaza, la receta lleva una cucharadita de pumpkin spice , una mezcla de especias molidas muy habitual en la repostería otoñal de Norteamérica.

Su nombre completo en inglés, pumpkin pie spice, hace referencia al pastel de calabaza que se aromatiza con ella, no a su composición.

La base de la mezcla es canela, jengibre, nuez moscada y clavo, y algunas versiones añaden pimienta de Jamaica (allspice). En los últimos años se ha hecho tan popular que algunas marcas de especias ya la venden preparada.

Si no se encuentra, se puede hacer en casa con esas mismas especias molidas o con una parte de ellas si no se encuentran todas.

Receta de arroz con leche de otoño Ingredientes Leche entera, 1,2 l

Arroz bomba, 170 g

Azúcar, 100 g

Canela en rama, 1 ud

Piel de limón, la de 1 ud

Pumpkin spice, 1 cucharadita

Puré de calabaza asada, 200 g

Canela molida para decorar, 1 cucharadita Para el puré de calabaza: Calabaza con piel, 350 g Paso 1 Precalentamos el horno a 200 °C. Cortamos la calabaza en trozos, retiramos las semillas y la asamos durante 40-45 minutos, hasta que la pulpa esté tierna. Paso 2 Dejamos templar, retiramos la piel y trituramos la pulpa hasta obtener un puré fino. Pesamos 200 g y reservamos. Paso 3 Lavamos el limón y retiramos la piel con un pelador, sin incluir la parte blanca para que no amargue. Paso 4 Ponemos en una cazuela la leche, el arroz, la rama de canela, la piel de limón, el azúcar y el pumpkin spice. Paso 5 Llevamos a ebullición a fuego medio y, en cuanto hierva, bajamos a fuego lento. Cocinamos durante 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 6 Cuando falten unos 5 minutos, añadimos el puré de calabaza y mezclamos bien hasta que el color sea uniforme. Paso 7 Retiramos la cazuela del fuego y sacamos la rama de canela y la piel de limón. Repartimos el arroz con leche en cuencos y dejamos enfriar. Paso 8 Espolvoreamos la canela molida por encima antes de servir.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de arroz es mejor para hacer arroz con leche? Los arroces de grano redondo, como el Bomba que utiliza Dani, son los más recomendables porque contienen suficiente almidón para conseguir una textura cremosa sin que los granos pierdan completamente su forma.

Las variedades de grano largo, como el basmati, absorben los líquidos de manera distinta y no dan el mismo resultado.

¿Cuánto tiempo hay que cocinar el arroz con leche? El tiempo habitual oscila entre 40 y 60 minutos a fuego lento, aunque depende de la variedad de arroz y de la cantidad de leche utilizada.

¿Cómo conseguir que el arroz con leche quede muy cremoso? Utiliza leche entera, arroz redondo y una cocción a fuego lento que permita liberar progresivamente el almidón.

Remueve con frecuencia, especialmente durante los últimos minutos, y evita reducir demasiado la leche. Debe estar aún líquido al apagar el fuego, porque espesará durante el enfriamiento.

¿Por qué muchas recetas de arroz con leche añaden el azúcar al final? El azúcar compite con el almidón del arroz por el agua y retrasa su gelatinización, de modo que el grano tarda más en ablandarse.

Por eso, en muchas recetas tradicionales el azúcar se incorpora cuando el arroz ya está casi cocido.

¿Cómo se evita que la superficie forme costra? Al evaporarse el agua de la superficie, las proteínas de la leche se concentran y forman una película. Se evita cubriendo los cuencos con film transparente en contacto directo con el arroz mientras se enfría.

¿Se puede congelar el arroz con leche? Al congelarse y descongelarse, el gel de almidón suelta parte del agua que retenía, un fenómeno llamado sinéresis. El postre queda menos cremoso y con parte del líquido separado.

¿Se puede preparar arroz con leche sin lactosa o con bebidas vegetales? Sí. Puedes utilizar leche sin lactosa manteniendo prácticamente las mismas proporciones.

Las bebidas vegetales de avena, soja o almendra también funcionan, aunque modifican el sabor y la cremosidad. Conviene elegir versiones sin azúcares añadidos y ajustar la cantidad de líquido durante la cocción.

¿Cómo conservar el arroz con leche casero? Guárdalo en recipientes herméticos dentro del frigorífico, a 4 °C o menos, y consúmelo preferiblemente en 24-48 horas.

Enfríalo rápidamente después de prepararlo y evita dejarlo más de dos horas a temperatura ambiente, ya que el arroz cocido puede favorecer el crecimiento de determinadas bacterias.