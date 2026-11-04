Clara y sus judiones a la carbonara (Imagen editada con IA) @guinda.guindilla Instagram

Clara, cocinera: "Para mejorar unas alubias de bote, cocínalas con 3 yemas de huevo, 50 g de queso y 4 lonchas de panceta"

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Si eres de los que huyen de las alubias porque lo tuyo no son los potajes, estás de suerte. Esta es la receta que necesitas para darles la oportunidad definitiva.

Prueba a imaginarte las alubias como si fueran ñoquis de pasta e imagínalos cubiertos de una deliciosa salsa carbonara.

Esa es la propuesta de Clara, la cocinera tras el perfil @guinda.guindilla en Instagram. Una receta facilísima de hacer para comer alubias como si fueran pasta y más barata que la pasta de legumbres que ahora está de moda.

Para que no se corte la salsa

La carbonara que propone Clara es la receta auténtica, sin nata, pero con alguna licencia, como sustituir el tradicional guanciale -papada de cerdo curada con pimienta negra- por panceta curada o beicon.

Hacer una buena carbonara no es difícil, pero hay un punto crítico en el que sí se debe tener cuidado. Se trata del momento en el que las yemas entran en contacto con la pasta caliente, o las alubias, como es el caso de esta receta.

La forma correcta de hacerlo es incorporando las yemas fuera del fuego "para que la salsa quede sedosa y no se cuaje", pues el calor residual es suficiente para espesar la salsa sin convertirla en unos huevos revueltos.

Judiones: "pasta" de legumbre

Las mejores alubias para esta receta son los judiones que, contrariamente a lo que muchos piensan, no son unas judías comunes de gran tamaño.

Pertenecen a la especie Phaseolus coccineus , mientras que las judías comunes son Phaseolus vulgaris, según recoge la revista Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En Castilla y León está amparado por dos figuras de calidad que lo protegen. El judión del Barco es una de las siete variedades de la Indicación Geográfica Protegida Judías de El Barco de Ávila, en el suroeste de la provincia de Ávila.

El Judión de La Granja tiene su propia Marca de Garantía. Su reglamento, que la Junta de Castilla y León informó favorablemente en 2013, delimita una zona de producción de 131 municipios del sur de la provincia de Segovia.

Receta fácil de alubias a la carbonara Ingredientes Judiones cocidos en conserva, 1 bote (400 g escurridos)

Aquafaba (líquido del bote), 4 cucharadas

Yemas de huevo, 3 ud

Queso curado rallado (pecorino, parmesano…), 60 g

Guanciale, panceta o beicon, 4 lonchas

Pimienta negra recién molida, al gusto Paso 1 Escurrimos los judiones y reservamos el líquido del bote. Doramos las lonchas de panceta en una sartén sin aceite, a fuego medio, durante 5 o 6 minutos, hasta que estén crujientes. Las retiramos y dejamos la grasa en la sartén. Paso 2 Ponemos las yemas en un cuenco y añadimos 50 g de queso rallado poco a poco, batiendo bien hasta obtener una crema espesa. Añadimos una cantidad generosa de pimienta recién molida y reservamos. Paso 3 Añadimos la aquafaba a la grasa de la sartén y la calentamos a fuego lento durante un minuto, sin que llegue a hervir. Dejamos templar. Paso 4 Vertemos la mezcla de grasa y aquafaba sobre las yemas, poco a poco y sin dejar de remover. Paso 5 Calentamos los judiones en una sartén a fuego suave durante 3 o 4 minutos. Paso 6 Incorporamos los judiones calientes a la salsa y removemos hasta que la salsa espese y los envuelva. Paso 7 Cortamos la panceta en trozos y la repartimos por encima. Terminamos el queso rallado restante y un poco más de pimienta recién molida por encima.

Legumbres con salsa para pasta

La carbonara no es la única salsa de pasta que se puede utilizar para mejorar unas legumbres.

El pesto genovés, que se prepara triturando albahaca, piñones, ajo, parmesano y aceite de oliva, es ideal para preparar una ensalada con garbanzos cocidos que puede servirse fría o templada.

Las alubias con ragú a la boloñesa podrían ser la versión italiana del chili con carne. La boloñesa se prepara exactamente igual que si fuera para pasta: se pocha cebolla con zanahoria, apio y un poco de panceta picada.

Después se añade carne picada de ternera, se espera a que esté dorada, se riega todo con vino blanco y se añade tomate y un poco de leche. Tras unas 2 horas de cocción a fuego lento, se incorporan alubias blancas cocidas y se dejan 5 minutos más en la salsa.

A diferencia de la versión con pasta, el guiso está mejor de un día para otro y soporta mejor el recalentado.

Para hacer unas alubias a la amatriciana , hay que dorar en una sartén guanciale o panceta en taquitos, añadir tomate triturado con un poco de guindilla, cocinarlo todo junto unos 15 minutos y mezclarlo con las alubias. Para terminar, un poco de queso parmesano o pecorino rallado.