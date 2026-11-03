María, cocinera: "El salmón más jugoso no se fríe ni se hace en el horno, sino en la airfryer con 15 gramos de mantequilla"

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Para esos días en los que queremos comer bien, pero no tenemos de nada, está pensada esta receta que la exconcursante de MasterChef María Morales ha compartido en su perfil de Instagram (@mariamchef9). Una receta que, según dice, es el "mejor salmón" que ha probado.

Y lo hace con la receta más sencilla que puedas imaginar: freidora de aire a 200 ºC y temporizador ajustado en función del peso. Sin tener que vigilar una sartén ni llenar la cocina de humo cocinando algo a la plancha.

"Te enseño a cocinar el mejor salmón en freidora de aire. Te juro que nunca has probado un salmón así, jugoso, dorado, con ese punto perfecto por dentro", afirma en el vídeo. Y es que, gracias al calor concentrado de la airfryer , se consigue una piel crujiente y una carne en su punto en menos de 10 minutos.

2 trucos para un salmón de 10

La receta de María empieza con una marinada sencilla hecha con muy pocos ingredientes. Esta mezcla será la que dará al pescado. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente.

Esa misma marinada se aprovecha para preparar una salsa sabrosa que también dará jugosidad al pescado una vez cocinado.

María comparte también un truco, aconseja no utilizar papel de aluminio ni papel de horno en la cesta de la freidora. El calor circulante de la freidora necesita acceso directo a la piel para que ésta quede, en palabras de la propia María, crujiente "como una lámina de cristal".

Y ya solo falta saber cuánto tiempo programar según el tamaño del lomo. Por eso María incluye en su vídeo una tabla elaborada por ella misma tras probar el resultado con diferentes piezas. Todos los tiempos están calculados para una cocción a 200 °C.

Peso del lomo Tiempo a 200 ºC 100 g 5 min 200 g 7 min 400 g 9 min 500 g 10 min 600 g 11 min

Ingredientes para que el salmón quede jugoso Lomo de salmón fresco, 400 g

Salsa de soja, 2 cucharadas

Miel, 2 cucharadas

Vinagre de arroz (o el que se tenga), 1 cucharada

Picante (cayena molida, sriracha…), al gusto (puedes no ponérselo si no quieres que pique)

Mantequilla, 1 nuez (aprox. 15 g) Paso 1 Preparamos la marinada mezclando en un bol la salsa de soja, la miel, el vinagre de arroz y el picante al gusto. Removemos hasta integrar todos los ingredientes. Paso 2 Sumergimos el lomo en la mezcla y lo dejamos reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente. Paso 3 Vertemos la marinada en una sartén y la cocinamos a fuego fuerte durante 2-3 minutos, hasta obtener una salsa espesa y brillante. Reservamos. Paso 4 Programamos la freidora de aire a 200 °C durante 3-5 minutos hasta que alcance la temperatura. Paso 5 Ponemos el lomo directamente en la cesta, sin papel y sin aceite, con la piel hacia abajo. Colocamos la nuez de mantequilla encima y programamos 9 minutos a 200 °C (para un lomo de 400 g). Durante la cocción ni abriremos la cesta ni moveremos el salmón. Paso 6 Retiramos el lomo con cuidado, lo emplatamos y servimos de inmediato con la salsa reducida por encima.

Pescado dos veces por semana

La Organización Mundial de la Salud y casi todos los nutricionistas coinciden en recomendar el consumo de pescado al menos dos veces por semana, preferiblemente de especies ricas en ácidos grasos omega-3 de cadena larga, el EPA y el DHA.

El salmón es, junto con la caballa, las sardinas y el arenque, uno de los que aportan mayor cantidad de estos compuestos, asociados a una reducción del riesgo cardiovascular, a la regulación de los niveles de triglicéridos y a un efecto antiinflamatorio.

Más allá de las grasas saludables, el salmón aporta proteínas de alto valor biológico, entre 20 y 25 gramos por cada 100 gramos de porción comestible, vitamina D, vitamina B12 y selenio, un mineral antioxidante cuya ingesta resulta insuficiente en buena parte de la población europea.

El aporte energético para una ración de 150 gramos oscila entre las 280 y las 320 kilocalorías dependiendo del método de cocción, lo que lo convierte en una opción nutritivamente densa sin ser excesivamente calórica.

En cuanto a la elección de la especie, la OMS recomienda diversificar el consumo entre pescados azules y blancos y prestar atención a los niveles de mercurio en especies de gran tamaño como el pez espada o el atún rojo, cuyo consumo frecuente no es aconsejable en niños ni embarazadas.

El salmón, sin embargo, presenta niveles de mercurio bajos y puede consumirse con regularidad sin restricciones para la población general.

La freidora de aire, por su parte, es una técnica que no necesita de muchas grasas añadidas y conserva los nutrientes termosensibles mejor que el horneado prolongado.