Gloria, cocinera: "Las lentejas más ricas no llevan jamón ni chorizo, sino 1 cebolla, 1 pimiento, ajo y 1 o 2 patatas"

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Aunque las temperaturas que marcan los termómetros de algunas localidades de España se empeñen en hacernos creer lo contrario, el otoño llega esta semana a su ecuador y en otras zonas el frío y las ganas de platos de cuchara ya han hecho acto de presencia.

Y si hablamos de platos de cuchara, las lentejas ocupan un puesto de honor. Por lo fáciles, por lo ricas, por lo agradecidas que son, que aguantan tres días en la nevera y cada día que pasa están más ricas, porque se congelan bien y porque para muchos fue el primer potaje que nos atrevimos a hacer solos.

La propuesta de hoy es de la cocinera Gloria Carrión, conocida en redes sociales como @gloriacarrion_ (La Gloria Vegana) y autora, entre otros, de los libros Cocina saludable en familia (B de Blok, 2020) y La biblia de la cocina vegana (Oberon).

Para unas buenas lentejas

Los trucos en los que insiste Gloria para que las lentejas queden increíbles son los mismos que nos dan todas las abuelas.

El primero tiene que ver con las especias: tras incorporarlas al aceite, hay que añadir las lentejas rápidamente para evitar que se queme el pimentón.

El segundo es el secreto de todo buen guiso: chascar las patatas. Chascar consiste en clavar la punta del cuchillo en la patata y hacer palanca para que el trozo se desprenda con los bordes irregulares. Según explica, "para que suelten su almidón y hagan un guisito supercremoso".

El tercero, muy habitual para dar textura a las lentejas, consiste en triturar las hortalizas al final. "Aquí estamos concentrando todo el sabor del guiso de lentejas", apunta.

Por último, insiste en un hábito que sirve para cualquier receta: probar la comida antes de servirla. "Esto es súper importante", advierte, pues ahí es donde tendremos oportunidad de rectificar si falta sal.

Lentejas sin remojo previo

Gloria utiliza lenteja pardina y no la pone en remojo antes de cocinarla por, según dice, "se hacen muy rápido".

Esta variedad tiene en España un sello de calidad propio, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Lenteja de Tierra de Campos, en Castilla y León.

La indicación se inscribió en el registro comunitario en 2007 como "Lenteja Pardina de Tierra de Campos" y, tras una modificación del pliego solicitada en 2011, se eliminó la palabra "Pardina" del nombre.

Según su pliego de condiciones, la pardina se reconoce por su cubierta marrón o parda con punteado negro, que en algunos granos llega a ser un jaspeado que la cubre entera.

El pliego, además, excluye la comercialización a granel. La lenteja se envasa en industrias inscritas, en categoría comercial Extra, y cada envase lleva una etiqueta numerada con el símbolo comunitario de la IGP, el nombre "Lenteja de Tierra de Campos" y su logotipo.

Un alimento básico

Las lentejas, como el resto de las legumbres, ocupan un puesto de honor en la dieta mediterránea.

Según el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición, son una excelente fuente de proteínas vegetales (hasta un 23 %), fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B, especialmente tiamina y folatos.

Su consumo regular contribuye a mantener niveles adecuados de glucosa y colesterol, favorece la salud intestinal y, además, se trata de cultivos sostenibles, pues las legumbres enriquecen el suelo fijando nitrógeno y requieren poca agua para su cultivo.

En palabras del mencionado informe, "las legumbres no solo tienen un valor cultural y gastronómico, sino también un papel clave en la sostenibilidad alimentaria y en la prevención de enfermedades metabólicas".

De ahí que los expertos recomienden que las incluyamos en nuestra dieta al menos tres veces por semana.

Receta fácil de lentejas con verduras Ingredientes Lentejas pardinas, 500 g

Agua, cantidad necesaria

Tomate, 1 ud

Pimiento verde, 1 ud

Pimiento rojo, 1 trozo de unos 60 g

Cebolla, 1 ud

Ajo, 5 dientes

Zanahorias, 2 ud

Patatas, 1 o 2 ud

Laurel, 1 hoja

Pimentón, 1 cucharadita

Comino molido, ½ cucharadita

Cúrcuma molida, ½ cucharadita

Pimienta molida, ¼ de cucharadita

Aceite de oliva, 4 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 Lavamos las lentejas bajo el grifo y las escurrimos bien. Pelamos la cebolla y los ajos. Lavamos el tomate y los pimientos, y troceamos el pimiento verde en 3 o 4 trozos grandes. Paso 2 Calentamos el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Añadimos el tomate y la cebolla enteros, los ajos y los pimientos, y los doramos durante 10 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando, hasta que cojan color. Paso 3 Incorporamos el pimentón, el comino, la cúrcuma y la pimienta, removemos unos segundos y añadimos enseguida las lentejas. Paso 4 Agregamos la hoja de laurel y los 2 litros de agua, y subimos a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Paso 5 Mientras tanto, pelamos las zanahorias y las cortamos en rodajas. Pelamos las patatas y las chascamos en trozos medianos. Paso 6 Cuando el agua hierva, bajamos el fuego al mínimo, añadimos las zanahorias y las patatas, tapamos la olla y cocemos durante 40 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Paso 7 Retiramos de la olla el tomate, la cebolla, los ajos y los pimientos, y los ponemos en el vaso de la batidora con 200 ml de agua. Trituramos hasta que no queden grumos. Paso 8 Vertemos el puré en la olla, añadimos la sal y cocemos 7 u 8 minutos más, removiendo de vez en cuando. Paso 9 Probamos, rectificamos de sal si hace falta, apartamos del fuego y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena pagar más por una lenteja con IGP? Depende de lo que busque cada uno. El sello de la IGP Lenteja de Tierra de Campos garantiza que la lenteja procede de una zona concreta de Castilla y León, que ha pasado los controles de su consejo regulador y que se vende en la categoría comercial más alta, la Extra.

Para un guiso de diario, una pardina de importación, mucho más económica, también funciona bien.

Según el Ministerio de Agricultura, España es importadora neta de legumbres, y las lentejas que compra fuera proceden sobre todo de Canadá y Estados Unidos. Son también mucho más fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

¿Cómo sé si las lentejas del paquete son españolas? Hoy no es obligatorio indicarlo. Las legumbres no figuran entre los alimentos con etiquetado de origen obligatorio que recoge el Ministerio de Agricultura, aunque las marcas pueden incluir el origen de forma voluntaria.

La manera más segura de identificar una lenteja española es un sello de calidad, como el logotipo de la IGP Lenteja de Tierra de Campos en el caso de la pardina.

Ojo con los nombres, denominaciones genéricas como "lenteja castellana" no garantizan por sí solas un origen español.