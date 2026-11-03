Asier, cocinero: "Los mejores huevos rotos no se hacen con jamón, mejor ponles chistorra y separa la clara de la yema"

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Los huevos fritos con patatas son uno de los platos más "de emergencia" de la cocina española. Son también uno de los mejores ejemplos de cómo lo más sencillo puede hacernos también muy felices, hasta el punto de triunfar en la carta de algunos restaurantes.

Cuando se juntan con otros ingredientes como jamón, chorizo o, incluso, unas gambas al ajillo y el huevo se rompe sobre todos ellos, llegan a ser un plato memorable. Y aún es posible ir más allá.

Eso es lo que ha hecho Asier Rodríguez Fernández, el cocinero conocido en redes sociales como @papousfood, que ha convertido los huevos rotos de siempre en un bocado para comer con las manos, un pincho de autor con el que es imposible no triunfar.

Su propuesta es un taco de chistorra en la que la clara del huevo, ligeramente crujiente, hace las veces de tortilla y la yema se usa para hacer una emulsión que baña las patatas con el embutido. Todo esto con solo tres ingredientes.

Chistorra de Navarra

Asier utiliza chistorra de Navarra para sus huevos rotos, un embutido que cuenta con Indicación Geográfica Protegida desde octubre de 2024.

Según el pliego de condiciones, la chistorra perteneciente a la IGP se elabora solo con carne y grasa de cerdo, y sus ingredientes obligatorios son pimentón, ajo y sal. Se embute en tripa natural de cordero o en tripa de colágeno, tiene un diámetro de entre 17 y 25 milímetros y pasa al menos dos días en secadero.

La carne, según la norma general de calidad de los derivados cárnicos, el Real Decreto 474/2014, puede ser de cerdo o de vacuno, tal como recoge el propio pliego.

Toda la elaboración, desde la preparación de la carne hasta el oreo de las piezas, ha de producirse dentro de la Comunidad Foral de Navarra.

Receta de taco de huevos rotos Ingredientes Chistorra de Navarra, 250 g

Patatas de la variedad agria, 2 ud

Huevos, 4 ud

Aceite de oliva para freír, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos la chistorra en trozos de unos seis centímetros. Pelamos las patatas y las cortamos en dados pequeños, de 1 cm de lado, o en bastones. Paso 2 Calentamos aceite abundante en una sartén honda hasta que alcance 170-180 ºC y freímos las patatas en dos tandas hasta que estén doradas y ligeramente crujientes. Paso 3 Escurrimos las patatas, las pasamos a un plato con papel absorbente, o a un colador grande para que no suden, y las salamos. Paso 4 Ponemos la chistorra en una sartén sin aceite a fuego medio y la cocinamos con su propia grasa durante 8-10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté crujiente. Paso 5 Retiramos la chistorra, pasamos la grasa que ha soltado a un recipiente y dejamos que se temple durante 10 minutos. Paso 6 Separamos las yemas de las claras y reservamos las yemas en un bol. Paso 7 Calentamos de nuevo el aceite a fuego medio-alto y freímos las claras de una en una, dándoles forma de taco mientras se fríen. Las escurrimos sobre papel absorbente o sobre una rejilla. Paso 8 Añadimos la grasa templada de la chistorra a las yemas poco a poco, sin dejar de batir con unas varillas, hasta obtener una salsa emulsionada algo más líquida que una mayonesa. Paso 9 Rellenamos los tacos de clara con las patatas y la chistorra y terminamos con la salsa por encima.

Preguntas sobre los huevos

¿Qué significan las letras S, M, L y XL de los cartones de huevos? Indican el peso de cada huevo, según la normativa europea de comercialización. Los XL pesan 73 g o más; los L, entre 63 y 73 g; los M, entre 53 y 63 g; y los S, menos de 53 g. Es importante saber que más grande no implica mejor calidad.

¿Qué quiere decir el código impreso en la cáscara de los huevos? Es un código de trazabilidad que nos da pistas sobre el origen del huevo.

El primer número indica el sistema de cría de la gallina: 0, producción ecológica; 1, gallinas camperas; 2, gallinas sueltas en el gallinero; y 3, gallinas criadas en jaulas acondicionadas.

Después aparecen las letras del país (ES en el caso de España), los números de la provincia y del municipio, y la identificación de la granja, según el Real Decreto 1027/2024.

¿Por qué en el supermercado los huevos no están refrigerados y en casa se recomienda guardarlos en la nevera? La normativa europea establece que los huevos se almacenen y transporten hasta su venta a una temperatura preferiblemente constante y que, en general, no se refrigeren antes, porque los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación de agua en la cáscara y favorecer el paso de microorganismos.

Una vez en casa, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda guardarlos en el frigorífico lo antes posible y mantenerlos refrigerados hasta su consumo.

¿Hay que lavar los huevos antes de guardarlos? No. La AESAN advierte de que lavarlos antes de almacenarlos facilita la entrada de microorganismos en su interior.

¿Qué indica la fecha de consumo preferente? En los huevos de gallina, la fecha de consumo preferente se fija en un máximo de 28 días desde la puesta, y ese es también el plazo máximo para que lleguen al consumidor, según recoge la AESAN.