El cocinero Pablo Suárez y un plato de albóndigas en salsa Cocinillas

Pablo Suárez, cocinero: "Las albóndigas más buenas no se pasan por harina, se hacen con 750 g de carne, ajo y perejil"

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Lo peor que le puede pasar a una albóndiga es que acabe más dura que una pelota de tenis y es el error más frecuente.

Como se cocinan en una salsa, muchos piensan que deben cocinarse un buen rato como si se tratase de otra pieza de carne de las recomendadas para guisos a fuego lento.

Y ahí es donde se arruina el plato. Si se cocinan en exceso, las albóndigas se secan, la carne se compacta y queda lejos de ser el bocado tierno que se espera que sea.

El cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en Instagram como @poesiadefogon, de cuya receta de albóndigas en salsa hablaremos hoy, también insiste especialmente en que el tiempo de cocción correcto es clave para un buen resultado.

Máximo 20 minutos en la salsa

La recomendación del cocinero es cocinarlas durante los primeros 5 minutos con la olla tapada y a fuego suave. El objetivo de esta primera etapa es que las albóndigas, que se han dorado previamente en la sartén, recuperen la temperatura.

Los 10 minutos siguientes, con la olla destapada y a fuego medio, tienen dos objetivos: que la salsa espese y que las albóndigas acaben de hacerse sin perder jugosidad.

Si la cocción supera los 15 minutos, o los 20 como máximo, avisa el cocinero, las albóndigas "podrían quedar duras".

La harina, solo para espesar

A diferencia de lo que sugieren la mayoría de las recetas, Pablo Suárez no pasa las albóndigas por harina antes de dorarlas en la sartén. No es el único que lo hace así, pues algunos chefs sostienen que la harina impide que se dore la carne y puede añadir sabores extraños a la salsa.

Lo que sí hace Pablo es incorporar una cucharada de harina a la salsa para ayudar a que esta espese un poco más. Cocinar la harina en grasa del sofrito antes de añadir el líquido es la técnica que se conoce como roux, la misma que se emplea para espesar salsas como la bechamel.

Receta fácil de albóndigas en salsa Para las albóndigas: Carne picada de ternera, 400 g

Carne picada de cerdo, 350 g

Huevo L, 1 ud

Miga de pan, 50 g

Leche, 40 ml

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco picado, 2 cucharadas

Sal, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, ½ cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Para la salsa: Cebolla grande, 1 ud

Ajo, 4-5 dientes

Vino blanco, 200 ml

Harina de trigo, 1 cucharada sopera

Caldo de pollo, de cocido o de huesos, 500-600 ml Paso 1 Remojamos la miga de pan en la leche durante 5 minutos y la escurrimos. Paso 2 Pelamos los ajos y los rallamos o los espachurramos con un prensador de ajos. Paso 3 En un bol ponemos la carne de ternera y la de cerdo, salpimentamos y añadimos el perejil, el ajo rallado, la miga escurrida y el huevo. Mezclamos con las manos hasta integrar todo y formamos bolas compactas del mismo tamaño. Paso 4 Calentamos el aceite en una cazuela a fuego alto y doramos bien las albóndigas por todos los lados. Las retiramos y reservamos. Retiramos también una parte de la grasa si es necesario. Paso 5 Pelamos y picamos finamente la cebolla y los ajos de la salsa. Los rehogamos en la misma grasa a fuego medio durante 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Paso 6 Incorporamos el vino blanco y reducimos a fuego alto hasta que se evapore todo el líquido. Paso 7 Incorporamos la harina, la cocinamos durante dos minutos sin dejar de remover y añadimos el caldo. Paso 8 Llevamos a un hervor suave y trituramos la salsa con la batidora. Paso 9 Devolvemos la salsa a la cazuela y la reducimos 5 minutos a fuego alto, hasta que tome consistencia. Paso 10 Reincorporamos las albóndigas, tapamos y cocinamos 5 minutos a fuego suave. Destapamos y cocinamos otros 10 minutos a fuego medio, hasta que la salsa espese. Servimos.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer albóndigas sin huevo? Sí. El huevo no es imprescindible si se utilizan otros ingredientes que ayuden a dar cohesión a la mezcla. La miga de pan remojada, el puré de patata o pequeñas cantidades de harina de garbanzo también sirven. Lo importante es ajustar la humedad para evitar que se deshagan.

¿Es mejor freír las albóndigas antes de añadirlas a la salsa? Dorarlas previamente en una sartén permite desarrollar sabores más intensos y conseguir una superficie ligeramente tostada.

Sin embargo, también pueden cocinarse directamente en la salsa, que quedan más ligeras. La elección depende de lo que más le convenga a cada uno.

¿Se puede espesar la salsa de las albóndigas sin harina? Se puede reducir durante más tiempo a fuego suave con la cazuela destapada para evaporar parte del agua antes de introducir las albóndigas.

Otra opción es incorporar verduras trituradas, que aportan sabor y dan textura sin necesidad de añadir harina.

¿Se pueden congelar las albóndigas crudas o cocinadas? Sí, ambas opciones son válidas. Las albóndigas crudas se deben congelar primero separadas sobre una bandeja y después hay que guardarlas en bolsas herméticas.

Las cocinadas se conservan bien con su salsa en un recipiente adecuado. Para descongelarlas, lo más seguro es dejarlas en el frigorífico y calentarlas completamente antes de consumirlas.

¿Qué guarniciones van mejor con las albóndigas en salsa? El arroz blanco, el puré de patatas, la pasta y las patatas fritas son acompañamientos clásicos que permiten aprovechar la salsa.