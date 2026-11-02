Jordi Cruz, chef: "Los espaguetis más sabrosos no llevan ternera picada, mi madre les echa 250 g de cebolla y 800 g de tomate"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 5

Jordi Cruz es uno de los chefs más reconocidos en España. En la actualidad, es uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su participación en MasterChef y cuenta con cinco estrellas Michelin, tres de ellas logradas en ABaC, su conocido restaurante barcelonés.

Sin embargo, cuando el cocinero piensa en los sabores de su infancia, lo que le emociona no son platos de alta cocina, sino los sencillos espaguetis que preparaba su madre.

Hace unos meses, el juez de MasterChef compartía en su cuenta de Instagram una receta de espaguetis acompañados de un ragú de butifarra. Un plato que, según sus propias palabras, es "su infancia resumida en un plato de pasta".

Butifarra para dar más sabor

Jordi Cruz propone cambiar la carne picada habitual y preparar los espaguetis con un ragú de butifarra. La ventaja que tiene hacer esto es que la carne del embutido ya está condimentada con sal y pimienta y algunas especias y la salsa quedará mucho más sabrosa.

La elección de la butifarra en una receta con inspiración catalana no es casual, pues forma parte de la tradición gastronómica de Cataluña y existe en numerosas versiones.

La hay blanca, negra, de huevo, de Perol… cada una de ellas vinculada a distintas zonas geográficas. En este caso, Cruz utiliza una butifarra cruda sencilla, preparada con carne de cerdo, sal y pimienta.

Para cocinarla, solo hay que sacarla de la tripa y dorarla en la sartén. Además del color dorado, explica el chef, hay otra señal que permite reconocer el momento en que la carne está en su punto.

El propio sonido de la sartén sirve como referencia. "cuando está bien desmenuzada empieza a dorar y hace ese ruidito", explica en el vídeo.

Si vives lejos de Cataluña, una salchicha fresca de carnicería, elaborada principalmente con carne de cerdo bien sazonada o, incluso, un chorizo criollo o parrillero servirá para preparar esta receta.

El truco para no quemar el ajo

Aunque la receta es sencilla, hay algunos errores que pueden arruinar la salsa. Uno de ellos es el momento de incorporar el ajo. "Siempre ponéis el ajo al principio", advierte, pues al hacerlo así es fácil que se queme y deje un sabor amargo muy malo.

Por eso, Jordi Cruz prefiere esperar a que la cebolla lleve ya un tiempo cocinándose antes de añadirlo. Así permanecerá menos tiempo al fuego y no recibirá calor tan directo, de manera que podrá aportar sabor sin riesgo de quemarse.

Desglasar con vino rancio

El otro gran truco de Jordi Cruz es el gran truco para que cualquier guiso de carne tenga más sabor. Cuando el sofrito está casi listo, el chef desglasa con vino rancio para recuperar todo lo que se ha ido pegando al fondo de la sartén y así añadir nuevos matices a la salsa.

Este vino rancio, muy ligado a la cocina catalana, puede sustituirse por un jerez seco o un marsala cuando no se tenga a mano.

Receta de espaguetis con tomate de Jordi Cruz Para los espaguetis Espaguetis, 500 g

Agua, 4 litros

Sal, 50 g Para el ragú de butifarra Butifarra catalana (sin tripa), 800 g

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Cebolla morada picada, 250 g

Ajo, 2-3 dientes

Aceite de cayena, una cucharada (solo si queremos que pique un poco)

Tomillo fresco picado, al gusto

Romero fresco deshojado y picado, al gusto

Vino rancio (o jerez seco), un chorro

Pimentón dulce, 1 cucharada

Tomate concentrado doble, 50 g

Pulpa de tomate rallado (San Marzano o similar), 800 g

Queso rallado, al gusto Paso 1 Retiramos la tripa y la echamos en una sartén con muy poca grasa. La trabajamos deshaciéndola con la ayuda de una espátula hasta que suelte su jugo, se caramelice y quede completamente desmenuzada y dorada. Retiramos y reservamos. Paso 2 En la misma sartén, bajamos ligeramente el fuego y añadimos un par de cucharadas de aceite. Incorporamos la cebolla morada y dejamos pochar. Añadimos el ajo cuando esté a medio hacer, junto con un toque sutil de aceite de cayena. Paso 3 Cuando el sofrito esté casi listo, corregimos de sal y pimienta, añadimos el tomillo y el romero picados, y deglasamos con un chorrito de vino rancio. Paso 4 Añadimos el pimentón dulce, removemos brevemente para que se tueste sin quemarse, incorporamos de nuevo la carne, el tomate concentrado y la pulpa de tomate. Bajamos el fuego al mínimo, mojamos con un poco de agua, tapamos y dejamos cocer a fuego suave durante 45 minutos. Paso 5 Para cocer la pasta, ponemos 4 litros de agua a hervir. Añadimos la sal cuando rompa el hervor y cocemos los espaguetis dos minutos menos de lo que indique el fabricante. Paso 6 Pasamos la pasta directamente al ragú con un poco de su agua de cocción y mezclamos bien para que se ligue la salsa. Paso 7 Ponemos un poco de queso rallado en el fondo del plato y servimos la pasta encima para que el calor lo funda y perfume el conjunto.

Para acompañar esta pasta

Un plato de pasta tan contundente como este necesita que el vino tenga cuerpo suficiente para no desaparecer, pero que no tenga una potencia excesiva que aplaste los matices del propio plato.

Si servimos los espaguetis como plato principal, un tinto joven del Penedès o un Montsant con buena fruta y taninos amables es una apuesta segura.

Los vinos elaborados con garnacha de la zona encajan especialmente bien con la grasa de la butifarra y la acidez del tomate.

Para quienes prefieran vino blanco, uno con cuerpo fermentado en barrica, como un Chardonnay de Conca de la Barberà, por ejemplo, puede sorprender muy gratamente.

Para los menos amantes del vino, una cerveza artesanal de estilo amber ale o una sidra natural asturiana complementarán la untuosidad del plato sin pesadez.