Ame Moreno, cocinera: "La cena más fácil y exquisita no lleva carne, sino 2 latas de sardinas, 2 huevos y pimentón"

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Abrir una lata de sardinas y comérselas directamente no es un mal plan, pero estos pequeños tesoros de la cocina de emergencia pueden ir mucho más allá.

Solo hace falta una buena idea, que se le puede haber ocurrido a otro, para aprovechar lo versátiles que son a la hora de resolver comidas y cenas muy apañadas y sin mucho esfuerzo.

Un buen ejemplo son estas hamburguesas de sardina que propone Ame Moreno, una creadora de contenido gastronómico mexicana que ha publicado la receta en sus redes sociales.

Comer pescado sin sufrir

Ame Moreno (@soyamemoreno) la propone como un reto para quienes arrugan la nariz ante el pescado azul e indica que, aunque la sardina no sea santa de tu devoción, "deberías cocinarla así".

He de añadir, que la técnica es maravillosa también para quienes no quieran ver pescado ni en pintura y que funciona de lujo con niños pequeños.

El resultado son unas hamburguesas de pescado que se hacen mezclando las sardinas desmenuzadas con cuatro cosas más, se pasan por la sartén y se acompañan de una sencilla salsa de yogur griego. El plan perfecto para que todos en casa coman pescado sin rechistar.

Una cena cargada de nutrientes

Como pescado azul, incluso cuando se consumen en conserva, la sardina es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), asociados al cuidado de la salud cardiovascular.

Es fuente de proteínas de alto valor biológico, vitamina D, vitamina B12 y aporta una cantidad notable de calcio, sobre todo cuando se aprovechan las espinas, que en las de lata quedan blandas y comestibles.

Aunque en esta receta la cocinera se las retira, podrían dejarse, sobre todo si, en vez de sardinas, se usan sardinillas.

Los huevos aportan más proteína completa, el yogur griego de la salsa aporta proteína y calcio, y la mayonesa ligera reduce el aporte graso que tienen otras salsas. Además, como se cocinan en la sartén con solo unas gotas de aceite, y no en fritura, el plato es relativamente ligero, pero muy saciante.

Ame Moreno y unas hamburguesas de pescado LauriPatterson iStock

Receta fácil de hamburguesas de sardinas Para la masa de las hamburguesas Sardinas en salsa de tomate escurridas, 500 g

Huevos, 2 ud

Mayonesa ligera, 2 cucharadas

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Zumo de limón, de ½ limón

Pan rallado o galletas saladas molidas, unos 60 g

Cebollino picado, 2 cucharadas

Perejil picado, 2 cucharadas

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Pimienta negra, al gusto Para la salsa Yogur griego, unos 180 g

Chipotle en adobo, 1 ud, opcional

Zumo de ½ limón, cantidad necesaria

Miel, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Escurrimos bien las sardinas, retiramos la salsa de tomate y las desmenuzamos en un bol. Paso 2 Añadimos el cebollino, el perejil, el pan rallado, el pimentón y la pimienta. Paso 3 En otro bol batimos los huevos con la mayonesa, la mostaza y el zumo de medio limón. Paso 4 Incorporamos la mezcla de huevo a las sardinas y removemos hasta obtener una masa homogénea. Paso 5 Formamos las hamburguesas y las dejamos en la nevera unos 10 minutos. Paso 6 Mientras, preparamos la salsa mezclando el yogur griego, el chipotle, el zumo de medio limón, la miel, la sal y la pimienta. Paso 7 Cocinamos las hamburguesas tapadas hasta que estén doradas por ambos lados y servimos con la salsa de yogur y chipotle.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar sardinas en aceite en vez de en salsa de tomate? Sí. Solo tienes que escurrirlas igual de bien para retirar el aceite. Si quieres que tengan más color, puedes añadir una cucharada de tomate concentrado a la masa.

¿Con qué puedo sustituir el chipotle en adobo? Si no lo encuentras o prefieres que las hamburguesas no piquen, puedes usar pimentón ahumado mezclado con un poco de tomate concentrado. No es lo mismo, pero aporta ese puntito ahumado que recuerda a las hamburguesas a la parrilla.

¿Es mejor usar pan rallado o galletas saladas? Ambas cosas sirven para lo mismo y es dar estructura a la masa y absorber humedad. Las galletas aportan más sal que el pan rallado, por lo que si lo usas tendrás que ajustar el punto de sazón de manera diferente.

Si no tienes ninguna de las dos cosas también podrías usar un par de biscotes de pan tostado o panecillos suecos tostados.