María, cocinera: "El sándwich más rico para cenar no es de jamón, lleva 1 lata de atún, 1 huevo y 1/4 de cebolla"

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A menudo, al pensar en sándwiches, lo que nos viene a la cabeza es comida de poco valor nutricional que hay que intentar evitar.

Pero eso cambia cuando se trata de una receta como la que propone la creadora de contenido gastronómico María Pelazas (@mariapelazas), que ha compartido en su perfil de Instagram el completísimo sándwich que le preparaba su madre cuando era pequeña.

"Mi madre nos hacía este sándwich muchos domingos para cenar. Y yo me lo he agenciado", comenta.

¿Qué es un tuna melt?

El sándwich que prepara María y que antes preparaba su madre no es un invento casual, sino que es una versión del tuna melt, uno de los sándwiches más populares de las cafeterías americanas.

Su nombre significa, literalmente, atún fundido, porque su seña de identidad es que el queso se funde sobre el relleno de atún.

Es habitual encontrarlo también en formato tosta con una ensalada de atún con mayonesa sobre una tostada de pan de molde o masa madre con una loncha de queso americano o cheddar y todo ello gratinado hasta que se funda el queso.

Aunque la versión de Pelazas no es el tuna melt más ortodoxo, sino una más ilustrada, comparte su espíritu: atún, queso fundido y pan crujiente para un sándwich que es perfecto para una cena sin mucho jaleo.

El mejor pan para un sándwich

El peor error a la hora de preparar un sándwich es que el pan no soporte el relleno, algo que sucede con frecuencia cuando elegimos un relleno con cierta humedad.

El pan de molde clásico es la opción más frecuente, pero no siempre la mejor, sobre todo, si se trata de un sándwich en el que el pan no vaya tostado. En cambio, el resultado gana en calidad si se elige uno de corteza firme y miga densa, tipo pan de payés o pan rústico de hogaza, que conservan mejor su estructura.

El pan de molde integral aguanta un poco mejor la humedad que el blanco y añade un punto de sabor a cereal que combina bien con ingredientes como el queso, el tomate, el jamón o el atún, habituales en este tipo de bocadillos.

Si se va a tostar en la sartén, como hace María Pelazas, el abanico es más amplio y el pan de molde tradicional también funciona bien porque con el tostado gana firmeza y soporta mejor el relleno.

Cómo hacer un sándwich vegetal con atún Ingredientes Atún en conserva, 2 latas

Huevos, 2 ud

Cebolla, ¼ ud

Pepinillos en vinagre, 3-4 ud

Tomate maduro, ½ ud

Aceitunas verdes o negras, un puñado

Lechuga, unas hojas

Queso crema, 2 cucharadas generosas

Queso cheddar en lonchas, 2-4 lonchas

Mantequilla, una nuez

Vinagre, un chorrito

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito

Sal, al gusto

Orégano, al gusto

Pan de molde, 4 rebanadas Paso 1 Cocemos los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Los enfriamos bajo el grifo, los pelamos y los picamos muy finos. Paso 2 Picamos la cebolla, los pepinillos, el tomate y las aceitunas en dados lo más pequeños posibles. Paso 3 Escurrimos el atún y lo desmenuzamos en un bol. Añadimos el huevo picado, la cebolla, los pepinillos, el tomate y las aceitunas. Paso 4 Aliñamos con un chorrito de vinagre, aceite de oliva, sal y orégano. Mezclamos bien. Paso 5 Incorporamos el queso crema y removemos hasta que el relleno quede amalgamado y compacto. Paso 6 Para montar cada sándwich, sobre una rebanada de pan colocamos una loncha de cheddar, repartimos el relleno de atún por encima, añadimos las hojas de lechuga y cerramos con la otra rebanada. Paso 7 Fundimos una nuez de mantequilla en una sartén a fuego medio. Colocamos el sándwich con la cara del queso hacia abajo. Cuando el cheddar se haya fundido y la base esté dorada, le damos la vuelta y tostamos el otro lado. Servimos inmediatamente.

Sándwiches famosos

Pocos platos han viajado tanto entre culturas como el sándwich, y en ese recorrido algunos han conseguido algo que la mayoría de las recetas nunca llega a conseguir: un nombre propio.

El Croque Monsieur nació en los cafés parisinos a principios del siglo XX como una manera elegante de preparar el sándwich mixto bajo una capa de bechamel gratinada; su variante con huevo a la plancha, el Croque Madame , llegó poco después y se ganó el apodo por la forma del huevo, que recuerda a un sombrero de señora.

Al otro lado del Atlántico, el BLT (bacon, lettuce, tomato) se consolidó en los años cuarenta como el sándwich por excelencia de las cafeterías en Estados Unidos, mientras que el Club Sándwich añade una tercera rebanada y pavo en lonchas para convertirse en el rey del room service de hotel.

El Montecristo llevó la idea un paso más allá: un sándwich de jamón y queso rebozado en huevo y frito, a medio camino entre sándwich y torrija, que se sirve espolvoreado con azúcar glas.

En la Península Ibérica, Portugal suma a la lista la francesinha, una brutalidad de pan, embutidos variados, ternera y queso fundido bañado en una salsa espesa de tomate y cerveza, nacida en Oporto en los años sesenta como adaptación portuguesa del Croque Monsieur.

Y en Cuba, el sándwich cubano de cerdo asado, jamón, pepinillos y mostaza, prensado en plancha caliente, se ha convertido en icono de la cocina de Miami.