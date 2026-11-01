Iuki, cocinero: "Para mejorar los garbanzos de bote, hazlos con 1 puerro, 1 cebolla y un puñado de jamón en taquitos"

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Cuando vamos justos de tiempo y no queda más remedio que tirar de soluciones rápidas, parece que la única salida va a ser una comida sin pena ni gloria.

Pero con una buena idea y una buena receta, esas comidas improvisadas también pueden convertirse en platos sabrosos para disfrutar de un menú completo y listo en pocos minutos.

Eso es precisamente lo que propone Iuki con esta receta de garbanzos a la crema que ha compartido en su perfil de Instagram, @cocina.iuki.

El truco: crema de cacahuete

El ingrediente que puede sonar raro en la receta es la crema de cacahuete. En el vídeo, Iuki muestra que la suya es una mezcla de cacahuete, anacardo y almendra, y aclara que sirve "lo que tengáis".

La crema de cacahuete se obtiene moliendo cacahuetes tostados hasta formar una pasta. Aunque se vende junto a los frutos secos, el cacahuete es una legumbre, igual que el garbanzo, pues ambas plantas pertenecen a la familia de las fabáceas.

Moler frutos secos para dar cuerpo a una salsa es un recurso conocido en la cocina española. La picada catalana, un majado de almendras o avellanas tostadas con ajo y perejil, se añade al final de guisos y suquets para espesarlos, y el pollo en pepitoria lleva un majado de almendras fritas para espesar la salsa.

Fuera de España, la pasta de cacahuete es también la base de algunas salsas de la cocina asiática, como la salsa satay tailandesa, y es la base del mafé, un guiso habitual en Senegal y Malí.

Los garbanzos y su agua

Aunque lo habitual es escurrir los garbanzos y enjuagarlos bien, Iuki incorpora los garbanzos sin escurrir, con todo el líquido del frasco.

Ese líquido, que en la industria conservera se denomina líquido de gobierno, es agua con sal en la que la legumbre se ha cocido y conservado. Contiene almidón y proteínas que el garbanzo suelta durante la cocción.

Ese mismo líquido es lo que se conoce como aquafaba y es muy utilizado en cocina vegana, pues al batirlo con varillas se monta como si fuera clara de huevo y se utiliza para preparar merengues y mayonesas.

Si se opta por usarlo en la receta, hay que tenerlo en cuenta al salar. Tanto el líquido del bote como el jamón llevan sal, así que lo más recomendable es probar el guiso antes de añadir más al final.

Receta de garbanzos a la crema Ingredientes Garbanzos cocidos, 1 frasco de 570 g (400 g escurridos)

Cebolla, 1 ud

Puerro, 1 ud

Taquitos de jamón serrano, 80 g

Crema de cacahuete o de frutos secos, 1 cucharada sopera

Tomate concentrado, 1 cucharada

Agua, 400 ml

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Leche entera (opcional), 50 ml Paso 1 Picamos la cebolla y el puerro en trozos pequeños. No hay necesidad de que el corte sea regular. Paso 2 Calentamos el aceite en una cazuela a fuego medio, añadimos la cebolla y la sal y cocinamos hasta que empiece a transparentar. Paso 3 Incorporamos el puerro y cocinamos unos minutos más, removiendo de vez en cuando, hasta que la verdura esté blandita. Paso 4 Añadimos los taquitos de jamón y cocinamos un par minutos, hasta que se doren ligeramente. Paso 5 Echamos el tomate concentrado y removemos para mezclarlo bien con las hortalizas. Paso 6 Incorporamos los garbanzos con el líquido del frasco y la crema de cacahuete, y removemos bien. Paso 7 Añadimos el agua, mezclamos, tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese. Paso 8 Opcionalmente, podemos añadir un poco de leche para dar textura a la salsa.

Preguntas frecuentes

¿Qué se puede usar si se tiene alergia al cacahuete o a los frutos secos? Se puede prescindir de ellos. Para espesar la salsa, basta con aplastar con un tenedor 2 o 3 cucharadas de garbanzos contra el fondo de la cazuela durante la cocción.

¿Se puede preparar con garbanzos cocidos en casa? Sí. Para obtener 400 g de garbanzos cocidos hacen falta unos 175 g de garbanzos secos. En vez del líquido del bote habría que añadir 150 ml del agua de cocción.

¿Se puede hacer una versión sin jamón? Sí, se puede hacer sin jamón o se puede sustituir este por taquitos de chorizo, lomo, tiras de pimiento asado, pollo…

¿Se puede hacer con otras legumbres de bote? Sí, con alubias también quedará un plato sabroso.

¿Cuánto tiempo se conserva? Una vez templado, se debe guardar en la nevera en un recipiente hermético y consumirlo en un plazo de dos o tres días. Según el cocinero, está más rico al día siguiente de hacerlo.