Cristina, cocinera: "Los huevos más ricos no se fríen, se hacen con 1 cebolla, ajo, 300 g de tomate y 1 bote de garbanzos"

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Hay épocas en las que nos faltan horas para llegar a todo, pero comer hay que comer todos los días y, a ser posible, rico y con fundamento, que diría Arguiñano.

Pero basta que el tiempo apremie, para que las ideas nos abandonen y, cuando llega la hora de decidir, acabamos tirando siempre de lo mismo.

Por eso, recetas como estos huevos con garbanzos y tomate, acaban convertidas en básicos de nuestros recetarios de esta temporada.

Es una propuesta de Cristina Fernández, conocida en Instagram como @petit_fit, que comparte recetas pensadas para gente con poco tiempo y ganas de comer bien. Sin complicaciones, con pocos ingredientes, pero todo muy rico.

En esta ocasión, con unos cuantos huevos, un bote de garbanzos, un tomate triturado en conserva y poco más prepara una receta que queda deliciosa y nutritiva y es alta en proteína. Un plato fácil de hacer para que cuidarse no sea un castigo.

Un menú en menos de 20 minutos

Poner huevos y garbanzos en un mismo plato es siempre una combinación ganadora desde el punto de vista nutricional.

Las legumbres son ricas en proteína, pero algo justas en metionina, uno de los aminoácidos esenciales, mientras que el huevo es una de las fuentes proteicas de referencia gracias a su aporte de proteínas de alto valor biológico.

Por eso, cuando se consumen juntos, estamos ante una receta que aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, entre otras cosas, para preservar la masa muscular.

A eso se suma la fibra que aportan los garbanzos, que ralentiza la digestión y hace que el plato resulte muy saciante.

El tomate, aparte de dar sabor, aporta vitaminas y antioxidantes como el licopeno, un compuesto liposoluble que nuestro organismo absorbe mejor cuando se cocina con una grasa como el aceite de oliva virgen extra.

Receta de huevos con tomate y garbanzos Ingredientes Garbanzos cocidos, 500 g, bien escurridos

Tomate natural triturado, 300 g

Huevos, 3 o 4 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 1 diente

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Orégano seco, al gusto

Albahaca fresca, unas hojas

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, una pizca Paso 1 Ponemos una sartén antiadherente a fuego medio con el aceite de oliva virgen extra. Picamos el ajo muy fino y lo doramos con cuidado, lo justo para que tome color y empiece a desprender su aroma. Paso 2 Añadimos la cebolla picada también muy fina y la cocinamos a fuego medio hasta que esté dorada. Paso 3 Escurrimos y enjuagamos los garbanzos, los incorporamos a la sartén y los rehogamos durante uno o dos minutos. Paso 4 Vertemos el tomate natural triturado, mezclamos bien y salpimentamos al gusto. Paso 5 Añadimos el orégano y dejamos cocinar unos 5 minutos, hasta que la salsa se haya espesado y el tomate haya perdido el sabor a crudo. Paso 6 Hacemos unos huecos en la mezcla y cascamos los huevos directamente sobre ellos. Tapamos la sartén y mantenemos el fuego medio hasta que las claras estén cuajadas y las yemas sigan cremosas. Paso 7 Terminamos con albahaca fresca picada por encima y servimos directamente en la sartén.

Garbanzos de bote: el comodín

Las conservas de garbanzos han convertido una de las legumbres más tradicionales de la cocina española en un ingrediente adaptado al ritmo de vida actual, pues permiten preparar un plato completo en pocos minutos sin más esfuerzo que el de abrir el envase.

La comodidad, sin embargo, no implica renunciar a las propiedades nutricionales del alimento. Según el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud, de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las legumbres secas que cocemos en casa y las que compramos ya cocidas tienen valores nutricionales muy parecidos.

El libro La alimentación española, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recuerda también que las legumbres son uno de los alimentos vegetales con mayor contenido proteico y que su combinación con cereales mejora la calidad conjunta de las proteínas de la comida.

Preguntas frecuentes

¿Hay que lavar los garbanzos de bote antes de consumirlos? No es necesario, pero a mí, personalmente, me gusta hacerlo. Enjuagándolos bajo el grifo se elimina parte de la sal y del líquido espeso que los recubre, así absorben mejor los sabores de salsas y guisos.

¿Hay que cocinar los garbanzos de bote antes de comerlos? No, los garbanzos de bote ya están completamente cocidos y pueden consumirse directamente. Si vas a incorporarlos a un guiso, es suficiente con añadirlos en los últimos minutos para que se calienten y se integren con el guiso.

¿Se puede utilizar el líquido de los garbanzos de bote? Sí. Este líquido, conocido como aquafaba, contiene almidones y proteínas procedentes de los garbanzos. Se utiliza mucho como sustituto de las claras de huevo en algunas recetas de repostería vegana y para hacer mayonesas sin huevo.

¿Cuánto duran los garbanzos de bote una vez abiertos? Una vez abierto el envase, conviene conservar los garbanzos en un recipiente hermético dentro de la nevera y consumirlos en dos o tres días.

¿Se pueden congelar los garbanzos de bote? Sí. Escúrrelos bien, distribúyelos en porciones y guárdalos en recipientes o bolsas aptas para congelación. Pueden conservarse varios meses, aunque su textura puede volverse algo más blanda.

Si luego los quieres usar en sopas o guisos, puedes añadirlos directamente congelados.

¿Cómo saber si un huevo está fresco y en buen estado? Los huevos frescos se hunden al sumergirlos en un vaso de agua, mientras que los más viejos tienden a flotar. Sin embargo, esta prueba no garantiza su seguridad. Si presenta mal olor al abrirlo, una cáscara agrietada o un aspecto anormal, es preferible desecharlo.

¿Cuál es la mejor manera de conservar los huevos en casa? Lo recomendable es guardarlos en el frigorífico, dentro de su envase original y en una zona con temperatura estable, nunca en la puerta, aunque la decisión de los fabricantes de colocar en ella las hueveras haga pensar que ese es el sitio.

Así se reducen los cambios térmicos y el riesgo de contaminación. Se deben sacar solo cuando se vayan a utilizar y respetar la fecha de consumo preferente.

¿Es necesario lavar los huevos antes de guardarlos? No es recomendable lavar los huevos antes de almacenarlos, porque el agua puede dañar la protección natural de la cáscara y favorecer la entrada de microorganismos.

¿Qué significan los números impresos en la cáscara de los huevos? El primer dígito identifica el sistema de cría: 0 corresponde a producción ecológica, 1 a gallinas camperas, 2 a gallinas criadas en suelo y 3 a gallinas criadas en jaulas acondicionadas. Las letras siguientes indican el país de origen y los números restantes identifican la explotación productora.